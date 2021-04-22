5.Китай поддержит предложенную Россией встречу ядерных держав: наблюдатель

Президент России Владимир Путин выступил со своим национальным посланием в Манеже в Москве, Россия. Фото: VCG

В своем ежегодном послании Федеральному собранию в среду президент России Владимир Путин призвал постоянных членов Совета Безопасности ООН, пятерку крупнейших ядерных держав мира, обсудить вопросы, связанные со стратегическим оружием и глобальной стабильностью. По мнению китайского эксперта, Китай окажет большую поддержку, в то время как США и Великобритания окажутся слабыми.

Цель таких переговоров – создать механизм бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, и Путин подчеркнул, что Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция несут «особую ответственность» в этом отношении.

Сунь Чжуанцзи, президент Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Российской академии социальных наук, сказал Global Times, что Россия предлагает такую ​​инициативу, чтобы подчеркнуть свое положение в качестве крупной державы. Постоянный член Совета Безопасности ООН; С другой стороны, Москва надеется, что нынешняя мировая система вернется на здоровый и нормальный путь в ее центре с ООН.

Путин также надеется на эскалацию конфликта с Западом, особенно за счет разработки новой повестки дня для диалога с Россией с целью улучшения международной ситуации, сообщает Sun.

Сунь сказал, что Китай будет больше поддерживать реакцию четырех других крупных ядерных держав, а затем Франции, в то время как США и Великобритания не поддержат инициативу России.

Он отметил, что Китай и Россия разделяют схожие взгляды и интересы по ряду ключевых международных вопросов, и что две страны хотят вести международный порядок в более справедливом и рациональном направлении.

США, Великобритания и Франция не выступали против саммита в прошлом году. В то время их отношения с Россией были не такими серьезными. Но после инаугурации Джо Байдена Вашингтон принял новые санкции против Москвы. Продолжающиеся трения между Россией и США привели к замораживанию двусторонних отношений.

Ясно, что Байден хочет укрепить сотрудничество между США и Европой для дальнейшего контроля Китая и России. В таких условиях и Вашингтон, и Лондон могут слишком медленно выступить с инициативой саммита. «По крайней мере, сейчас Соединенным Штатам, особенно России, очень сложно поддержать предложенную инициативу», – добавил он.