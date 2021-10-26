5 лучших баннеров на Minecraft Dream SMP

Dream Survival-Multiplayer (SMP) стал одним из самых популярных частных многопользовательских серверов в Интернете. Каждый Minecrafter хотя бы раз слышал о пресловутом “Dream SMP”.

В мае 2020 года – глина “мечтать,” Основатель сервера создал многопользовательский сервер из белого списка просто для того, чтобы он и несколько друзей могли вместе стримить. Сервер был популярен, но он стал еще более популярным после включения Томми «TommyInnit» Саймонса в конце.

Молодого создателя контента часто считают одним из катализаторов традиций, интриг и риторики, которыми сейчас славится сервер. С тех пор многие создатели контента присоединились и пошли собственными путями к постоянно растущим знаниям о Dream SMP.

Каждый создатель контента на сервере внес огромный вклад в эти знания. Однако возникает вопрос: кто лучшие создатели Dream SMP?

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5 лучших создателей контента на Dream SMP

5) Техноблад

Technoblade был одним из самых больших источников хаоса с первых дней существования Dream SMP. Однако у его персонажа столько преданности и глубины за огнем, что он хочет сжечь весь закон и порядок.

Его внешний контент так же легендарен, как и его персонаж в Dream SMP. Он специализируется на боях между игроками и некоторых небольших играх, в которых особое внимание уделяется этой категории игры, например, Bedwars.

4) quack (шарлатан)

Алекс «Квакити» долгое время был легальным анархистом, членом Dream SMP. Его характер слуги действительно начинает возрождаться и развиваться, принимая интересный рост по мере расширения его традиций.

Вне сервера контент Quackity столь же ярок, как и его персонаж в Dream SMP. Он создал разнообразный контент, от сотрудничества с другими участниками сервера до шоу талантов, которое он проводит на Discord.

3) ТоммиИннит

Томми “ТоммиИннит” Саймонс всегда был любимым участником Dream SMP. Его смелая и неистовая личность умудряется быть очаровательной и разочаровывающе заразной, а его персонаж-сервер каким-то образом умудряется быть таким же интересным, как и сам создатель контента.

Помимо «флаговых потоков» на сервере, его контент варьируется от видеоблогов, видеороликов о вызовах и развлекательного контента в целом в Minecraft.

2) dream (мечта)

Клей «Сон» – основатель самого Слуги и противник самой ужасающей традиции, который сейчас плохо заперт в тюрьме, созданной им самим.

Знакомый милый символ точки в Dream теперь можно увидеть почти повсюду из-за его огромной популярности. Его позор исходит не только из-за его вклада и создания Dream SMP. Он также известен своим быстрым бегом, а также серией «Minecraft Manhunt».

1) Ранбо

Ранбу, в частности, был одним из первых участников сервера, создавших глубокую предысторию своего персонажа в Dream SMP. Его развитие персонажа началось с идеи для других участников сервера расширить предысторию своих персонажей, и теперь есть десятки отдельных сюжетных линий, которые переплетаются друг с другом в Dream SMP.

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РанбоуКонтент вне его потоков, в том числе на сервере, довольно случайный, но каждая загрузка на его канале будет в порядке. Он часто появляется в блогах, кулинарных видео, а также в нескольких видео, в которых он сотрудничал с другими участниками Dream SMP.

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