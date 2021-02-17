5 лучших бесплатных альтернатив менеджеров паролей для LastPass на Android

LastPass раньше был одним из В Менеджеры паролей рекомендуют их благодаря щедрому бесплатному предложению – вы можете хранить сколько угодно паролей на любом количестве устройств. Но это скоро истечет, и С 16 марта 2021 г., Бесплатная учетная запись LastPass позволит вам хранить пароли только на одном типе устройств – вы можете синхронизировать их между настольными компьютерами или мобильными устройствами (телефонами, планшетами, носимыми устройствами). Если вы не можете жить с этим ограничением и не готовы платить обязательные сборы, чтобы обойти его, вот пять других отличных вариантов на выбор.

Bitwarden

Bitwarden – это менеджер паролей с открытым исходным кодом, который набирает все большую популярность благодаря своей невероятно справедливой базовой бесплатной учетной записи и его миссии – сделать безопасность доступной для всех. Вы можете хранить сколько угодно паролей и бесплатно пользоваться менеджером на любом количестве имеющихся у вас устройств. Если вы используете бесплатную учетную запись LastPass, внешний вид должен быть вам знаком. Приложение поддерживает биометрическую разблокировку, использует Android API для автозаполнения и Его можно защитить с помощью 2FA. Вы также можете разместить администратора на своем собственном сервере, если хотите, чего не предлагает LastPass. Сервис также прошел аудит Сторонняя охранная компания Которая не смогла найти никаких эксплуатируемых уязвимостей в 2020 году.

Bitwarden в настоящее время работает над поддержкой Новый метод автозаполнения в Android 11 И тема приложения переключается автоматически в зависимости от настроек вашей системы, которые уже установлены. Пробная версия.

Большое спасибо за новых пользователей, которые подписались на Bitwarden сегодня! Вот небольшое примечание о нашей базовой бесплатной учетной записи pic.twitter.com/lu1WIF2Doi Bitwarden 16 февраля 2021 г.

Если вы готовы платить 10 долларов в год на аннуитетный планВы также получаете доступ к 1 ГБ зашифрованного хранилища файлов, поддержку управления токенами OTP, экстренный доступ и приоритетную поддержку. Есть также семейный тариф, если вы часто делитесь паролями.

Читать Эта справочная статья Если вы хотите перейти с LastPass.

Микки

MYKI немного отличается от других менеджеров, упомянутых здесь. Он не хранит ваши учетные данные в облаке, поэтому вам не нужно беспокоиться о взломе сервера. Вместо этого ваши пароли синхронизируются только между вашими устройствами, поэтому злоумышленник должен получить доступ к одному из ваших устройств, чтобы украсть ваши данные для входа.

В остальном MYKI ведет себя как другие менеджеры паролей. Он использует службу автозаполнения Android, поддерживает биометрическую разблокировку и может хранить коды OTP, способы оплаты и защищенные заметки – и все это абсолютно бесплатно для физических лиц. Вы даже можете делиться паролями с другими. Для более глубокого погружения проверьте Наш всесторонний обзор.

Читать Эта справочная статья Если вы хотите узнать, как перенести свои пароли из LastPass.

Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator начинался как приложение 2FA, но компания Превратите его в полноценный менеджер паролей Синхронизируется с Microsoft Edge или Расширение браузера Chrome Когда вы входите в свою учетную запись Microsoft. Как компания, которая больше всего интересуется корпоративными клиентами, вы можете быть уверены, что Microsoft принимает все меры для защиты продукта. Его приложение для Android поддерживает все обычные навороты. Он может быть защищен с помощью биометрии, поддерживает автозаполнение Android и хранит коды OTP для вас. Он даже позволяет без пароля войти в свою учетную запись Microsoft.

Услуга бесплатная. Вы можете импортировать данные LastPass, следуя предоставленным инструкциям. Здесь.

Зохо Хранилище

Zoho в основном известен как пакет онлайн-офиса в корпоративном мире, но компания также предлагает менеджер паролей. Он ориентирован на компании, которые хотят обмениваться паролями и управлять ими среди сотрудников, но есть бесплатная категория для частных лиц, которая уже имеет все функции. Вы можете хранить неограниченное количество паролей и заметок, получать доступ к своему хранилищу с нескольких устройств, сохранять секреты 2FA и прикреплять файлы и документы. Будучи компанией, ориентированной на предприятия, Зохо требует много действий Чтобы убедиться, что его продукт безопасен.

Платные планы действительно необходимы только для бизнеса и семей. Вы платите 1 доллар в месяц на человека, чтобы получить безопасный обмен паролями, одноразовый обмен паролями с третьими сторонами, управление администратором и многое другое.

Чтобы узнать, как перейти с LastPass, прочтите это Страница помощи.

Google

Если вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы с подпиской на другую службу, вам следует серьезно подумать об использовании, по крайней мере, предустановленного решения: службы автозаполнения паролей Google. По сравнению с другими вариантами здесь решение Google полностью отсутствует, управление существующими паролями – кошмар, но оно уже есть на вашем телефоне, встроено в Chrome и Также доступно на iOS.

Чтобы начать использовать Android, перейдите в Системные настройки, выполните поиск по запросу «Автозаполнение» и выберите Google. Затем нажмите на значок шестеренки рядом с ним, чтобы увидеть пароли, адреса и способы оплаты. Вы также можете управлять сохраненными учетными данными в passwords.google.com Или в настройках вашего аккаунта Google. (Мы не ссылаемся на адрес по соображениям безопасности – всегда вводите адреса, которые включают вашу учетную запись Google, в строку URL самостоятельно, поскольку ссылка со случайного веб-сайта может отправить вас на фишинговый веб-сайт, который вместо этого хочет украсть ваш пароль.

Импортировать пароли в решение Google немного обременительно, но это можно сделать. Сначала вам нужно Экспортируйте данные хранилища LastPass в виде файла CSV.. Затем написать chrome: // flags / # PasswordImport В адресной строке Google Chrome на рабочем столе активируйте флаг и перезапустите браузер. После этого переходите к Chrome: // настройки / пароли, Нажмите на меню из трех точек рядом с Сохраненные пароли, Уточнить Импортировать, И выберите свой CSV-файл LastPass. Не забудьте удалить файл после завершения.

Каждый из пяти менеджеров паролей, упомянутых здесь, предлагает одну и ту же базовую услугу: они создают, хранят и заполняют пароли на всех ваших устройствах. Выбираются наиболее подходящие вам детали, такие как аспекты с открытым исходным кодом, только автономное хранилище или поддержка кода OTP. Независимо от вашего выбора, вы получаете качественный сервис.

Помните, что в этом обзоре мы хотели сосредоточиться на ряде приложений, очень похожих на LastPass Free. Вот почему мы решили не включать некоторые другие замечательные инструменты, которые отнюдь не являются плохим выбором. там KeePass, Менеджер с открытым исходным кодом, ориентированный на автономный режим, который сложнее настроить и использовать, чем другие решения, перечисленные здесь. Тогда есть Enpass, Что позволяет хранить до 25 паролей на мобильных устройствах, прежде чем вам даже придется подписываться (они включены в Играть на басуЗа что стоит). Мы также посмотрели Норд Басс (Только одно активное устройство в Бесплатном плане) и RoboForm (Нет бесплатной синхронизации между устройствами).

Фото: Чепе Николи на Unsplash