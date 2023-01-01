5 лучших дистрибутивов Linux 2022 года (IMO, OFC)

В этом посте я рассмотрю лучшие дистрибутивы Linux 2022 года — и спойлер: не все они построены на Ubuntu!

Я знаю: я каждый год шучу одно и то же. Но эй: я пишу об Ubuntu. Я использую Убунту. Ты майонез Вы ожидаете, что я буду хранить все об Ubuntu. Но экосистема Linux? Это больше, чем Только Убунту. Существует множество первоклассных дистрибутивов Linux, которые заслуживают похвалы, празднования и признательности. Этот список — мой маленький способ дать им именно это!

Однако нижеследующее не является ни положением превосходства, ни порядком важности. Это просто я, кто угодно, кричу некоторый Один из лучших релизов Linux года. все включено? Нет, это тоже не кеш, так что если ОС нравится Нет Представленное ниже упущение не потому, что я считаю это ужасным!

Поскольку боги SEO (мы надеемся) насытились этим длинным вступлением, давайте взглянем на мои 5 лучших дистрибутивов Linux на 2022 год!

1. Убунту 22.04 ЛТС

Краткий обзор новинок от 22.04.2007

ты можешь сказать в Лучшим дистрибутивом года для меня стал Убунту 22.04 ЛТСкоторый прибыл в апреле.

Выпуски долгосрочной поддержки всегда имеют большое значение, поскольку ими пользуются десятки миллионов людей. К счастью, преданные своему делу разработчики Ubuntu выпустили выпуск, заслуживающий внимания.

Отбросьте свои навязчивые идеи (см. видео) Джемми Медуза Куплено GNOME Shell 42, Настраиваемые акцентные цвета, Wayland по умолчанию, Новые параметры многозадачности, Новые параметры док-станции, Улучшенное расширение значков на рабочем столе, Ядро Linux 5.15, Поддержка Raspberry Pi 4. Дополнительные пакеты в пакетах (на пакетах и ​​т. д.) приложений, инструментов и пакетов обновлено.

Несмотря на то, что я являюсь гонщиком предварительного релиза — всегда был и, вероятно, всегда буду — большинство людей придерживаются версии LTS. И с Ubuntu 22.04 они получают достаточно хороший выпуск, чтобы использовать его в течение всего срока поддержки, без фомо.

2. Рабочая станция Fedora 37

Готово идеально: Fedora 37

Рабочая станция Федора Это ведущий дистрибутив Linux для настольных ПК по уважительной причине: он мощный, надежный и тщательно собранный — он олицетворяет то, что ищут многие люди: «чистый» опыт работы с GNOME, предоставляемый так, как этого хотят разработчики, поверх надежной и стабильной базы.

осеннее шоу Рабочая станция Федора 37 Функции Гном 43 — Обновление, которое значительно улучшает работу пользователя с оболочкой GNOME. быстрые настройки. Есть и другие функции файлы перестроен в GTK4/libadwaita; Отремонтированный Календарь программа; а Безопасность устройства Команда; поддержка Raspberry Pi 4; GRUB вместо syslinux в BIOS; и более.

Люди часто упускают из виду Fedora Workstation, потому что, как и большинство дистрибутивов Linux, она занижена, непритязательна и лишена драматизма. Тем не менее, это стильный и функциональный дистрибутив, который игнорирует причудливые расцветки, чтобы полностью сосредоточиться на своей производительности, целостности и согласованности.

Если вы никогда не пробовали Fedora, вы многое упускаете, так что разберитесь!

3. Манджаро 22.0 «Сикарис»

Манджаро 22.0 «Сикарис», на месте

что а Копия Манджаро Он должен был появиться в этом списке, это было очевидно. И поскольку дистрибутивы Linux на основе Arch, Manjaro является одним из лучших дистрибутивов Linux. О, я знаю: о Manjaro говорят в более широком сообществе Linux, но для меня эти бури в моей чашке чая никогда не влияют на качество самого дистрибутива (или должны на вкус ☕️).

Manjaro 22.0 «Sikaris» — это не просто дистрибутив: это опыт

Воплощением этого является Манджаро версия 22.0 Выложили в декабре. «Основной» сервис Kiddy Plasma предлагает безупречный опыт. Все, от оболочки до менеджера пакетов, пользовательских штрихов и приложений, является целостным, продуманным и продуманным.

Manjaro 22.0 — это не просто дистрибутив, это опыт.

Настольные «версии» Manjaro также хорошо упакованы. Они никогда не чувствовали себя Манджаро Плюс ксфсе, Плюс GNOME и т. д. Каждый из них представляет собой тщательно подобранное и красиво интегрированное отображение сильных сторон своего рабочего стола — или, выражаясь менее красиво: какую бы версию Manjaro вы ни выбрали, она всегда кажется Главный Один.

Кроме того, сообщество Manjaro большое и активное. Для любой проблемы, которая возникает, я, вероятно, найду сообщение на форуме Manjaro об этом (или кого-то, кто захочет указать мне направление решения). социальная коммуникация Он Важный аспект любого дистрибутива. Ядро Linux является сердцем большинства дистрибутивов, но его сообщество является источником жизненной силы.

Manjaro — это полный пакет, определяющий дистрибутив года.

4. Линукс Минт 21

Mint получил новые значки Windows-y

Linux Mint 21.1.2 Обновить Самое новое и визуально интересное обновление (ознакомьтесь с новыми приложениями и обновленными изображениями), оригинальный выпуск Linux Mint 21 оказал наибольшее влияние в этом году из двух.

Широко разрекламированный дистрибутив «начального уровня», основная цель Linux Mint — предложить легкий, знакомый компьютерный опыт, который остается в стороне, по-прежнему находит отклик у пользователей, настроенных на то, как работает Windows.

Linux Mint 21 «Cinnamon» легкий и эффективный, что делает его хорошим выбором для более дешевого и старого оборудования. Помимо простоты использования, Linux Mint поставляется с интересным набором предустановленного программного обеспечения, призванного удовлетворить потребности большинства пользователей, включая некоторые Локальные приложения что довольно особенное.

В целом, Linux Mint 21 — идеальный выбор для пользователей, которым нужна надежная и простая в использовании операционная система.

5. Убунту 22.10

Краткий обзор новинок от 22.10.2020

Ubuntu дважды в одном списке?! Это многовато, но включение PipeWire означает, что я обязательно включу 22.10. Честно говоря, в моем контракте как редактора этого сайта —когда? Да, я сам написал договор… Почему вы спрашиваете?

А если серьезно, вышеупомянутая надстройка Ubuntu 22.10 для Трубная проволока (Несмотря на задержку) означает, что большинство аудиоустройств Bluetooth «просто работают» с Ubuntu. Это соединяется с переключателем аудиоустройств GNOME. быстрые настройки Это означает, что Ubuntu 22.10 берет правильную ноту с современным звуковым оборудованием.

Во-вторых, рост поставок GNOME 43 и ряда портов libadwaita означал, что Кудо Кинетик Прибыл на место с настоящим динамизм — был одним из старейших способов испытать GNOME 43, для контекста — который отсутствовал с первых дней Unity.

Наконец, и без тени сомнения, самым важным, решающим и определяющим компонентом распределения был Кудо Кинетик талисман обои — в Лучшие обои Ubuntu по умолчанию с тех пор Харди ХеронМеждународная морская организация.

почетный

Zorin OS 16.2 стоит насторожить

Было необходимо ограничить мой выбор до 5, иначе это был бы очень длинный список всех дистрибутивов Linux, которые выпустили обновление за последние 12 месяцев.

Еще несколько криков: Последний Усердный Релиз «Cassini» — идеальная отправная точка для всех, кто хочет работать с надежным дистрибутивом непрерывного выпуска. Прошлой Зорин О.С. Он основан на более старой базе Ubuntu, но классный фактор из коробки остается бодрящим для пользователей, плохо знакомых с Linux.

Геймеры, программисты и создатели обожают его поп! _ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 22.04, которая является последней версией дистрибутива System76, поставляемой с оболочкой GNOME по умолчанию; И в этом легком дистрибутиве Linux есть что полюбить. МХ Линукс Что вдыхает новую жизнь в старые устройства.

И крик должен идти к SteamOSпредварительно нагрузив дуговой распределительный клапан на консоль Steamdeck.

Для тебя все кончено

Так это Моя Список лучших выпусков Linux для настольных ПК на 2022 год. Я попытался оценить различные наборы функций, ключевые изменения и технологии при их выборе, помня о привлекательности и популярности. Фууу, МХ Линукс Это было *очень близко к тому, чтобы состояться — ожидайте услышать больше об этом и других дистрибутивах на родственном сайте. О Господи! линукс.

Да кого вообще волнует мое мнение?!

я хочу услышать для тебя Выберите выпуски дистрибутивов за последние двенадцать месяцев. Так что копайтесь в комментариях (и подсказка: «старая» тема Disqus снова доступна для выбора, круто). Старайтесь оставаться максимально позитивным, сосредоточившись на дистрибутивах и разработках, которые вам нравятся, а не на дистрибутивах и разработках, которые вам не нравятся.