5 новых книг на этой неделе

Вы ищете что-то хорошее для чтения? США сегодня Барбара Ванденберг Исследуйте полки в поисках самых горячих новинок этой недели. Все книги в продаже во вторник.

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Чтобы узнать, что читают другие, загляните Список бестселлеров в США сегодня Бестселлер этой недели.

«Положи это»

Автор сценария Филип Шорт (Генри Холт и компания, документальная литература)

О чем это: Непоколебимая, всеобъемлющая и актуальная биография самодержавного президента России Владимира Путина, сеющего хаос на мировой арене, ищущего глубоко, чтобы раскрыть человека за маской.

волнение: а помеченный отзыв В обзорах Киркуса она называется «обязательным чтением для всех, кто интересуется мировыми событиями».

Как вы сейчас читаете?

Эйлин Кастильо (Viking, документальная литература)

О чем это: Америка не сердце, автор книги Америка не сердце, исследует этику и политику чтения в своем новом сборнике эссе, подвергая сомнению предположения и бросая вызов распространенному мнению о том, что мы читаем и почему.

волнение: Он говорит: «отличный сборник статей по важным темам, которые часто упускают из виду». помеченный отзыв Из отзывов Киркуса.

Автор «Кордадес» Делия ОуэнсРазыскивается для допроса по делу об убийстве. Вот почему.

«Инновации в девушке: как Элеонора Гленн изобрела современный роман и покорила ранний Голливуд»

Автор Хиллари А. Халлет (Леврайт, документальная литература)

О чем это: Эта победоносная биография включает в себя забытую жизнь Элеоноры Гленн, новаторской английской писательницы, которая получила известность благодаря своим тогда скандальным любовным романам, придумала термин «девушка» и стала законодательницей вкуса в бурные двадцатые.

волнение: а помеченный отзыв Из Kirkus Reviews называет это «замечательным, наводящим на размышления портретом забытого влиятельного лица 20-го века».

«Полураспад Валерия К»

Наташа Полли (Bloomsbury, документальная литература)

О чем это: От автора «Королевств» выходит эпический роман времен холодной войны, действие которого происходит в Советской России, где заключенный и бывший специалист по атомной энергии Валерий Колханов изучает воздействие радиации на отдаленный и таинственный город, который скрывает опасную тайну.

волнение: а помеченный отзыв Publishers Weekly описывает это как «провокационное и тревожное» и говорит: «Пугающий результат звучит очень правдоподобно».

Свет, который мы несем:Мишель Обама анонсировала новую книгу

Еще сто девушек

Автор Иман Харири Киа (Справочник, Достопримечательность, Художественная литература)

О чем это: Взглянув изнутри на потрепанную медиа-индустрию, блогер-любитель Нора только что получила работу своей мечты в Vinyl Magazine, но плохой босс и война между старой и новой цифровой печатью превратили ее опыт в кошмар.

волнение: «Освежающая интерпретация классического романа, созданного средствами массовой информации, в котором отстаивается ценность страсти и размышлений над карьерой», — говорит он. Киркус Отзывы.