5 ноября 2022 Новости России и Украины

Бриттни Гринер ждет в клетке подсудимых во время слушаний в Химках, 4 августа. (Евгения Новоженина/Pool/AFP/Getty Images)

звезда американского баскетбола Бритни ГринерБыл найден еще один, чье задержание вызвало опасения, что его могут использовать в качестве политической пешки во время войны России на Украине. Визит консула США На этой неделе.

«Нам сказали, что он ведет себя так, как можно было ожидать в данных обстоятельствах», — заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Гринер был арестован в феврале и в августе приговорен к девяти годам тюремного заключения по обвинению в торговле наркотиками. Московский суд отклонил ее апелляцию На слушаниях 25 октября.

Вот что мы знаем о попытках освободить Гринер из-под стражи:

Соединенные Штаты предложили перевод заключенных: Жан-Пьер повторил в четверг, что «правительство США предоставило россиянам прекрасную возможность урегулировать нынешние неприемлемые и неправомерные, неправомерные задержания» Гринера и Пола Уилана, еще одного американца, задержанного Россией.

Официальные лица США предложили Москве обмен заключенными, и эти усилия продолжались в последние недели, несмотря на явное отсутствие прогресса, сказал советник по национальной безопасности Джек Салливан. говорится в заявлении Прошлый месяц.

«У нас не было очень положительной реакции, но мы не останавливаемся», — заявил журналистам в октябре президент США Джо Байден.

Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена Он говорил с CNN Он сказал, что Россия еще не сделала серьезного встречного предложения в том месяце, но «они не ответили».

«Они продолжают реагировать на то, что, как им известно, возможно или недоступно», — сказал чиновник.

Неофициальное сообщение: Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон — тезка центра, работающего от имени заложников и семей заключенных, — недавно ездил в Россию, чтобы обсудить возможное освобождение Гринер и Уилана.

В начале октября он сказал CNN. Он был «осторожно оптимистичен». Оба американца могут выйти на свободу до конца года.

Ричардсон, который служил послом США в Организации Объединенных Наций при бывшем президенте Билле Клинтоне, сказал, что работает с семьями обоих мужчин и Белым домом, чтобы добиться их освобождения. Бывший губернатор сыграл роль в освобождении Тревора Рида, ветерана США, который три года находился в заключении в России. В преддверии релиза в апреле.

Белый дом впереди дистанцировался Из усилий Ричардсона.