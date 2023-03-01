5 полезных советов по Metroid Prime Remastered Morph Ball

картина : Нинтендо

Вас уговорят превратить охотницу за головами Самус Аран в сжатый, скользкий металлический морфошар вскоре после того, как вы начнете новый Метроид Прайм Ремастерингзаставляя вас быстро уворачиваться от красных, заросших и неприятных лавовых ям Жужжащие пусковые установки катаясь вокруг них. Это базовое действие с шаром для боулинга усложняется по мере того, как вы пробиваетесь через разрушенную планету Таллон IV, которая была модернизирована обширными улучшениями, скрытыми путями и новыми движениями, которые нужно освоить.

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Чтобы все это освоить, может потребоваться секунда. Вы можете злиться на все, что угодно, даже на пухлое какао в шкафу. Но не переживайте, потому что мы составили руководство по всему, что вам нужно знать о мастерстве. президентУлучшения Morph Ball и Boost Ball — читайте дальше. Тебе полегчает.

Что такое все улучшения Морфо-Шара (и где их найти)?

Даже если вы почувствуете вкус жизни в броненосце ОбновленныйРаздел «Обучение» Как и большинство полезных модификаций Энергетического Костюма для Самус, Морфо-Шар мгновенно отбрасывается от вас взрывом. Не расстраивайся из-за этого. Скоро вы снова встретитесь с Морфо-Шаром, и вы тоже сможете его улучшить.

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Вот полный список доступных обновлений и где их найти:

морфбол (стандартная форма шара, найденная в руинах Кодзу, разрушенного храма)

(стандартная форма шара, найденная в руинах Кодзу, разрушенного храма) Морфо-шаровые бомбы (Руины Кодзу, Пылающий купол)

(Руины Кодзу, Пылающий купол) продвижение мяча (Дрифт Фендрана, Каньон Фендрана)

(Дрифт Фендрана, Каньон Фендрана) Мяч паука (Пендрана Дрифт, Карантинная пещера)

(Пендрана Дрифт, Карантинная пещера) Энергетическая бомба (Фазоновые рудники, Центральное Динамо)

Как получить мяч бустер? Метроид Прайм Ремастеринг?

Вы получите свое первое серьезное улучшение Морфо-Шара после того, как пиннете четвертого босса игры, мутанта Богомола Флаагру, в тылу руин Чозо. После этой встречи вы получите Вариа Костюм, который позволит вам пройти через Кипящие Пещеры Магмура, что приведет вас к Холодные заносы Фендраны.

С пляжей Фендраны посмотрите направо, чтобы найти дверь посреди тропы, утопленную в землю. Просканируйте его одной из своих ракет, затем просканируйте станцию ​​внутри. Это откроет дверь над ней — выйдите со станции, затем спрыгните со множества заснеженных скал, чтобы добраться до нее.

Пройдите через следующую серию комнат, пока не дойдете до пешеходной дорожки Plaza, которая ведет к смотровой площадке вдоль береговой линии Фендраны. Идите налево через дверь, затем через дверь в следующую комнату справа, затем через дверной проем к ней. Вы доберетесь до каньона Фендрана.

Спрыгните вниз, чтобы в конечном итоге найти сканируемый пост справа от вас. Отсканируйте его, а затем пересеките платформы, на которых он был активирован. Вы найдете мяч-ускоритель, когда дойдете до его конца.

Как лучше всего поднять хафпайп с помощью Boost Ball?

Улучшение Boost Ball дает Самус короткие всплески скорости, которые вы можете использовать, чтобы взбираться по крутым хаф-пайпам, как если бы вы играли. Тони Хоук Метрополитен внезапно. Движение Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть кособенно когда дело доходит до создания достаточного сцепления, чтобы фактически добраться до высоких краев в верхней части хаф-пайпа.

Мой лучший совет — потренироваться перемещать левый джойстик вперед и назад по хафпайпу, заряжая толчок, когда вы находитесь внизу, прежде чем подниматься по кривой с одной стороны, и отпуская B ближе к середине. Делайте это несколько раз, не ожидая, что вы совершите прыжок. Постарайтесь не переусердствовать. Вы заметите, что вы строите ритм к этому.

Естественно, ваш каденс поможет вам набрать скорость, и вы действительно совершите прыжок.

Куда мне идти после того, как я получу Boost Ball?

До половины тюбика, естественно. Экспериментируйте с огнем! Или, действительно, тоннелем льда.

Схватив шар-ускоритель, спускайтесь по каньону на изогнутый синий лед. Ваша цель — пролететь по сторонам, чтобы добраться до уступа справа от вас. Попробуйте советы выше. Некоторые люди клянутся ускорением и выпуском в более быстром взрыве по кривой.

Знаете ли вы, что теперь вы можете прыгать с помощью морфобола?

Ты сделал? Вы не можете изначально Метроид Праймно Wii Метроид Прайм: Трилогия вам разрешается. Обновленный Нет, пока вы уже собрали Улучшить бомбы Морфо-Шара. Нажмите X и будьте свободны!