5 полезных советов по Metroid Prime Remastered Morph Ball

Вас уговорят превратить охотницу за головами Самус Аран в сжатый, скользкий металлический морфошар вскоре после того, как вы начнете новый Метроид Прайм Ремастерингзаставляя вас быстро уворачиваться от красных, заросших и неприятных лавовых ям Жужжащие пусковые установки катаясь вокруг них. Это базовое действие с шаром для боулинга усложняется по мере того, как вы пробиваетесь через разрушенную планету Таллон IV, которая была модернизирована обширными улучшениями, скрытыми путями и новыми движениями, которые нужно освоить.
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Чтобы все это освоить, может потребоваться секунда. Вы можете злиться на все, что угодно, даже на пухлое какао в шкафу. Но не переживайте, потому что мы составили руководство по всему, что вам нужно знать о мастерстве. президентУлучшения Morph Ball и Boost Ball — читайте дальше. Тебе полегчает.
Что такое все улучшения Морфо-Шара (и где их найти)?
Даже если вы почувствуете вкус жизни в броненосце ОбновленныйРаздел «Обучение» Как и большинство полезных модификаций Энергетического Костюма для Самус, Морфо-Шар мгновенно отбрасывается от вас взрывом. Не расстраивайся из-за этого. Скоро вы снова встретитесь с Морфо-Шаром, и вы тоже сможете его улучшить.
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Вот полный список доступных обновлений и где их найти:
- морфбол (стандартная форма шара, найденная в руинах Кодзу, разрушенного храма)
- Морфо-шаровые бомбы (Руины Кодзу, Пылающий купол)
- продвижение мяча (Дрифт Фендрана, Каньон Фендрана)
- Мяч паука (Пендрана Дрифт, Карантинная пещера)
- Энергетическая бомба (Фазоновые рудники, Центральное Динамо)
Как получить мяч бустер? Метроид Прайм Ремастеринг?
Вы получите свое первое серьезное улучшение Морфо-Шара после того, как пиннете четвертого босса игры, мутанта Богомола Флаагру, в тылу руин Чозо. После этой встречи вы получите Вариа Костюм, который позволит вам пройти через Кипящие Пещеры Магмура, что приведет вас к Холодные заносы Фендраны.
С пляжей Фендраны посмотрите направо, чтобы найти дверь посреди тропы, утопленную в землю. Просканируйте его одной из своих ракет, затем просканируйте станцию внутри. Это откроет дверь над ней — выйдите со станции, затем спрыгните со множества заснеженных скал, чтобы добраться до нее.
Пройдите через следующую серию комнат, пока не дойдете до пешеходной дорожки Plaza, которая ведет к смотровой площадке вдоль береговой линии Фендраны. Идите налево через дверь, затем через дверь в следующую комнату справа, затем через дверной проем к ней. Вы доберетесь до каньона Фендрана.
Спрыгните вниз, чтобы в конечном итоге найти сканируемый пост справа от вас. Отсканируйте его, а затем пересеките платформы, на которых он был активирован. Вы найдете мяч-ускоритель, когда дойдете до его конца.
Как лучше всего поднять хафпайп с помощью Boost Ball?
Улучшение Boost Ball дает Самус короткие всплески скорости, которые вы можете использовать, чтобы взбираться по крутым хаф-пайпам, как если бы вы играли. Тони Хоук Метрополитен внезапно. Движение Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть кособенно когда дело доходит до создания достаточного сцепления, чтобы фактически добраться до высоких краев в верхней части хаф-пайпа.
Мой лучший совет — потренироваться перемещать левый джойстик вперед и назад по хафпайпу, заряжая толчок, когда вы находитесь внизу, прежде чем подниматься по кривой с одной стороны, и отпуская B ближе к середине. Делайте это несколько раз, не ожидая, что вы совершите прыжок. Постарайтесь не переусердствовать. Вы заметите, что вы строите ритм к этому.
Естественно, ваш каденс поможет вам набрать скорость, и вы действительно совершите прыжок.
Куда мне идти после того, как я получу Boost Ball?
До половины тюбика, естественно. Экспериментируйте с огнем! Или, действительно, тоннелем льда.
Схватив шар-ускоритель, спускайтесь по каньону на изогнутый синий лед. Ваша цель — пролететь по сторонам, чтобы добраться до уступа справа от вас. Попробуйте советы выше. Некоторые люди клянутся ускорением и выпуском в более быстром взрыве по кривой.
Знаете ли вы, что теперь вы можете прыгать с помощью морфобола?
Ты сделал? Вы не можете изначально Метроид Праймно Wii Метроид Прайм: Трилогия вам разрешается. Обновленный Нет, пока вы уже собрали Улучшить бомбы Морфо-Шара. Нажмите X и будьте свободны!
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