5 проницательных цитат русского писателя Федора Достоевского

22 декабря 1849 года 28-летнего Федора Достоевского из сырой тюрьмы в Санкт-Петербурге вывезли на мороз и предали расстрелу. Достоевский думал, что умрет через минуту. Он опубликовал два романа — один успешный, другой провальный, — но многое хотел сказать и сделать.

Когда палачи подняли пушки, конь и колесница, размахивая белым флагом, остановились. Посланник царя Николая заявил, что он спас жизнь Достоевскому вместе с жизнями его товарищей-радикалов. Вместо этого они проведут следующие четыре года в сибирском трудовом лагере, скорее в аду, чем в внезапной смерти.

Достоевский вернулся Сибирь Меняющийся мужчина. Он столкнулся лицом к лицу со своим собственным двором и увидел глубину жестокости, которую человек может проявлять и терпеть. Но в отличие от некоторых своих современников, он не утратил своей веры. На самом деле, его вера в Бога и силу любви никогда не была сильнее.

«Наш образ Достоевского как угрюмого русского писателя, уставшего от тяжелых романов, затемняет более точную картину настоящего человека», — говорит Алекс Кристофи, автор книгиДостоевский в любви: интимная жизньЛитературная биография русского писателя.

Да, Достоевский страдал инвалидизирующими припадками и страдал игровой зависимостью, но он также был преданным семьянином, который нашел любовь всей своей жизни со своей второй женой и близким соратником Анной. Среди его самых известных произведений — «Братья Карамазовы», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», книги, сформировавшие экзистенциализм и даже психологию.

Познакомимся с настоящим Достоевским через пять показательных цитат из его жизни и литературы:

1. «Литература есть образ, или, вернее, образ и зеркало в известном смысле».

В 1846 г. Достоевский писал другу Обрадованный успехом своей первой книги, «бедныеоткуда взята приведенная выше цитата. Книга только что была опубликована, чтобы получить отличные отзывы и прибыльные продажи. Если я начну перечислять для вас все свои успехи, у меня кончится бумага», — написал он.

«За одну ночь это стало литературной сенсацией, — говорит Кристофи.

Жизнь Достоевского до этого момента была нелегкой. он Вырос в МосквеБольшую часть своего детства он провел в больнице для бедных, где его отец был врачом. В школе он погрузился в свои мечты и над ним издевались товарищи-аристократы. Мать Достоевского умерла от туберкулеза, когда ему было 15 лет, а отца убили через два года.

Осиротевший Достоевский сумел окончить военную академию и стать военным инженером («не очень хорошо», — говорит Кристофий), но больше всего ему хотелось писать, как его литературный герой Николай Гоголь. Поэтому он написал рукопись для того, что станет «бедняком», и друг передал ее в руки известному литературному критику Виссариону Белинскому, который счел ее произведением гениальным.

После успеха его первого романа русские писатели ненадолго приняли Достоевского и оставили инженерную работу в армии. Но когда его более поздний роман дает сбои, его новые литературные «друзья» набрасываются на него, насмехаясь над его выходками и манерой говорить. Достоевский всегда был молод, бледен и физически слаб, а первые симптомы эпилепсии появились у него в подростковом возрасте.

«Достоевский вскоре попал в более опасную и революционную группу писателей, у которых был салон, в котором они обсуждали идеи, бросавшие вызов царю и вызывавшие большое неприятие», — говорит Кристофий. Тут-то и начались настоящие проблемы Достоевского.

Полная цитата: «Литература есть образ, вернее, образ и зеркало в известном смысле; это выражение эмоции, тонкая форма критики, воспитательный урок и документ». «Бедный» (1846)

2. «Убийство с наказанием гораздо ужаснее, чем убийство, совершенное преступником».

Вышеупомянутая строка исходит изидиотРоман, опубликованный спустя десятилетия после неминуемой казни Достоевского и его четырехлетнего испытания в Сибири, отражает то, как арест и заключение навсегда повлияли на его жизнь.

На Достоевского и кружок диссидентской интеллигенции нападает тайный офицер царской охранки. Осужден за сфабрикованный «заговор» — царь Николай боялся переворота, как провала 1825 года. Декабристская революция Достоевский и его товарищи были приговорены к расстрелу.

Позже выяснилось, что отсрочка в последнюю минуту была частью «фиктивной казни» хореографа. Он практикует психологические пытки пленникам и возбудить неуместное чувство благодарности за «милость» царя.

Хотя мы не можем знать точных мыслей Достоевского перед расстрельной командой, персонаж «Идиота» становится свидетелем казни на гильотине и ставит себя на место осужденного, говоря:[T]Боль может быть сильнее не в ранах, а в знании точно, что через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом сейчас, в эту секунду — твоя душа покинет твое тело и не более. быть мужчиной.»

Четыре года, проведенные Достоевским в сибирской тюрьме, были неописуемо ужасны. Он живет с самыми опасными преступниками со связанными руками 24/7. Условия содержания в убогих, переполненных камерах были совершенно адскими, осложнявшимися для Достоевского еще и запретом на книги.

«У него был с собой Новый Завет, — говорит Христофи. «И тюрьма была временем, когда Достоевский глубоко размышлял о своей духовности как православного христианина. Это тема, которую вы видите в большинстве его произведений «Пост-Сибирь», включая его величайшие романы».

Дополнительная цитата: «Человек — существо, которое может привыкнуть ко всему, и я думаю, что это лучшее определение». «Мертвый дом» (1861 г.)

3. «Я скорее останусь со Христом, чем с истиной».

К моменту освобождения Достоевского из тюрьмы в 1854 году именно некоторые «радикальные» идеи угрожали царю и сейчас. строгость Среди молодых европейских интеллектуалов и писателей.

«Модным в то время был атеизм и новые политические движения, такие как социализм и утилитаризм, отвергавшие религию», — говорит Христофи. На этом фоне Достоевский был весьма необычен своей решительной защитой христианской веры. В письме, которое он написал из тюрьмы, он сказал, что «если кто докажет мне, что Христос выше истины», то он предпочтет остаться со Христом истине.

Благодаря постоянному общению с бедняками Достоевский симпатизировал утопическим движениям, направленным на создание более равноправного общества, но боялся того, что произойдет, когда Бог отделится от престола и на его место будет возведен человек. Имейте в виду, что это было полвека назад большевистская революция и подъем тоталитарного коммунистического режима, бросившего в тюрьмы и убившего десятки миллионов при Сталине.

«Достоевский твердо чувствовал, что социализм, основанный на атеизме, закончится насилием», — говорит Кристофи. «В этом, я думаю, это было очень пророчески».

Дополнительная цитата: «Если нет Бога и нет жизни после могилы, не означает ли это, что людям будет позволено делать все, что они хотят?» «Братья Карамазовы«(1879)

4. «Я признаю, что дважды равно четырем — это превосходная вещь, но, если уж на то пошло, дважды равняться пяти — тоже иногда очень очаровательная вещь».

Эта цитата взята изПодземные заметки(1864), ответ Достоевского на чрезвычайно популярный философский роман другого русского писателя, Николая Чернышевского, под названием «Что делать? «

Имя Чернышевского сегодня не на слуху, но в 1860-х годах своими утопическими идеями он оказал влияние на зарождающихся социалистов, утилитаристов и будущих коммунистов. Согласно Чернышевскому, человеческое поведение подчиняется тем же рациональным научным законам, что и вся остальная Вселенная.

«Если мы все преследуем свои собственные рациональные интересы, мир становится прекрасным местом, и мы можем избавиться от иррациональных представлений, таких как Бог», — говорит Кристофи. «Но все зависит от идеи, что люди — существа нашего времени, которые будут делать только самые рациональные вещи».

В эксперименте Достоевского люди работали совсем не так. Как видно из приведенной выше цитаты, иногда мы не можем устоять перед утверждением, что дважды два равно пяти, просто чтобы доказать, что можем.

«Иногда люди делают что-то коррумпированное, даже если это просто для того, чтобы доказать, что они свободны», — говорит Кристофи.

Достоевский не всегда действовал в своих рациональных интересах. Например, он был игроком. Сегодня мы бы сказали, что он пристрастился к азартным играм, но Достоевский просто знал, что не может скучать по рулетке. Был ли он полон денег или погряз в долгах, он делал ставки и проигрывал гораздо больше, чем выигрывал. В таком саморазрушительном поведении не было ничего рационального.

Неизвестный главный герой «Записок из подполья» представлял собой клубок противоречий, «свободного» человека, едва способного функционировать в обществе. Если ему оставить следовать своим «рациональным интересам», результатом будет хаос, а не утопия. Достоевский продолжил тему в «преступление и наказаниеЭто его первый великий роман, в котором жестокие, рациональные планы мужчины убить старуху за деньги терпят неудачу.

Дополнительная цитата: «Для человека, освободившегося от всех религиозных предрассудков, нет большей или более болезненной тревоги, чем то, как скоро он найдет новую вещь или идею для обожания». «Братья Карамазовы» (1879 г.)

5. «Что это, черт возьми? Я настаиваю, что это агония от невозможности любить».

Это цитата из последнего и величайшего романа Достоевского «Братья Карамазовы». «У нас есть эта картина Достоевского как плодовитого писателя, который постоянно строчил на своем столе или спорил со своими современниками, но на самом деле он посвятил большую часть своей жизни поиску партнера, с которым у него могла бы быть семья», — говорит Кристофи.

Достоевский впервые женился на вдове по имени Мария в 1857 году, но вскоре они поняли, что они несовместимы и несчастны вместе. Мария умерла в 1864 году, в том же году Достоевский потерял своего брата Михаила, и Достоевский оказался финансово ответственным за сына Марии и семью Михаила.

Отчаянно пытаясь простить долги себе и Михаилу, Достоевский подписал контракт на представление нового рассказа через год, но вместо этого провел 11 месяцев, работая над «Преступлением и наказанием». Когда оставался всего месяц, он искал стенографистку, чтобы делать краткие записи, пока он быстро диктовал роман.

Женщине, которую он нанял, 20 лет. Анна Григорьевна Сенткина, станет не только его близким литературным и деловым партнером, но и любовью всей его жизни. Анна и Федор поженились в 1867 году, у них было четверо детей, из которых только двое дожили до совершеннолетия.

«Увидеть все, через что он прошел — инсценировку казни, заключение в Сибири, его пристрастие к азартным играм — очень приятно видеть, как он наконец нашел любовь», — говорит Христофи.

Вместе с Анной (и заботящейся о его финансах) Достоевский опубликовал «Братьев Карамазовых» в 1879 году. Широкая сага имела огромный коммерческий успех.

«Фильм «Братья Карамазовы» в то время произвел фурор, — говорит Кристофи. «Это сделало его одним из самых известных и уважаемых писателей в России. Когда Достоевский умер в 1881 году [from epilepsy]На его похоронах в Санкт-Петербурге по улицам прошла процессия из десятков тысяч человек. Он спрашивал у прохожих, хоронят ли они царя.

Бонусная цитата: «Красота спасет мир». «Идиот» (1869)

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