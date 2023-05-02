5 сортов Пино Нуар с 5 континентов менее чем за 20 долларов

Как может вкус винограда быть таким разным?

Это вопрос, который сбивал с толку и интриговал винных энтузиастов на протяжении веков.

Один и тот же виноград, выращенный в одном месте, может иметь совершенно другой вкус в другом.

Иногда это место может быть в нескольких футах от него. Поверьте мне. Удивительно, как похожий виноград, выращенный на некоторых виноградниках французского региона Бургундия, может так отличаться по вкусу от вкуса другого близлежащего виноградника.

Французы называют это явление «терруаром», словом, которое относится к характеру вина, основанному на его происхождении, то есть на его «чувстве места».

Вот почему часто полезно сравнивать похожие вина из похожих регионов.

Это также способ дегустации вин — похожие вина из одного и того же винодельческого региона (возможно, даже одного урожая) дегустируются рядом.

Мне нравится дегустировать вино таким образом. И я думаю, что это один из лучших способов узнать о винах из определенного винодельческого региона.

Но кто сказал, что каждый раз нужно делать все одинаково?

Так что на этой неделе я решил попробовать что-то совершенно другое, как говорил Джон Клиз в «Летающем цирке Монти Пайтона».

На этой неделе я подумал, что было бы интересно попробовать вина, сделанные из одного и того же сорта винограда из разных регионов — очень разных регионов.

виноград? Пино нуар — в основном. (Я немного поясню.)

винные регионы? Пять разных континентов — Северная Америка, Южная Америка, Европа, Африка и Австралия. (К сожалению, мне не удалось найти никаких вин Пино Нуар из Азии или Антарктиды, хотя я уверен, что они там есть. В случае с Африкой виноград — это сосна, полученная из винограда нуар.)

И, честно говоря, пять вин стоят менее 20 долларов за бутылку.

Так насколько же отличается вкус Пино Нуар с пяти разных континентов? Давай выясним.

Я также включил краткую историю пино нуар для всех вас, знатоки вина.

Надеюсь вам нравится.

История винограда

Люди делают вино из винограда Пино Нуар уже сотни лет. Фактически, еще до того, как пино нуар стали называть пино нуар, люди начали делать вино из этого винограда около 2000 лет назад в регионе Бургундия во Франции. Хотя виноград мог прийти откуда-то еще раньше, согласно «Винному винограду» Дженсис Робинсон, Джулии Хардинг и Хосе Фуиламуз. В той же книге указывается, что Пино Нуар начали использовать как название где-то в 1300-х годах. С тех пор Пино Нуар стал одним из самых любимых винных сортов в мире.

винодельческие регионы

Если кто-то где-то делает вино, скорее всего, он делает вино из пино нуар. Почти в каждом винодельческом регионе мира есть винодел, который пытается делать вино из винограда Пино Нуар. Это удивительно, потому что Пино Нуар может быть трудным для выращивания виноградом. Если слишком холодно или слишком жарко, этот виноград с тонкой кожицей может замерзнуть или созреть слишком рано и увянуть на лозе. Но если все сделано правильно, они могут создавать одни из самых волшебных красных вин в мире.

Некоторые из самых известных в мире винодельческих регионов Пино Нуар включают французскую Бургундию, округ Сонома в Калифорнии, Орегон и Новую Зеландию. И если вы любите шампанское, многие из лучших включают в себя виноград Пино Нуар, смешанный с другими сортами винограда.

Северная Америка

2019 Rodney Strong Russian River Valley Pinot Noir Sonoma County (19,99 долларов США в Table & Vine в Западном Спрингфилде)

Винный виноград похож на губку. Они поглощают вкусы и ароматы вокруг себя в почву и воздух. Вот почему я давно являюсь большим поклонником Пино Нуар из долины реки Русская в Калифорнии. Расположенный к западу от долины Напа недалеко от Тихого океана, этот конкретный участок Калифорнии в округе Сонома неизменно производит элегантный землистый нуар с намеком на океанский воздух. Это замечательное вино имеет оттенки красной лакрицы и специй прямо из бутылки. Через несколько минут эти ароматы становятся мягче и светлее. Лучше всего то, что это вино имеет прекрасный вкус изо дня в день. Молодцы Северная Америка!

Южная Америка

2021 Natura Pinot Noir (11,99 долларов в Table & Vine)

Давайте теперь отправимся на юг, в Чили, чтобы попробовать эти восхитительно сладкие кедровые орехи. Сделанный из органического винограда, я сначала не был уверен, понравится ли мне эта южноамериканская сосна. Частично это связано с дегустацией сразу после первого, описанного выше. Сила пино нуар округа Сонома затмевает эту пинту легче воздуха. Но как только у меня было время привыкнуть к этому вину, я был очарован его гладким, сладким и простым вкусом, в котором есть оттенки вишни и сладкой ваты. На следующий день вино становится мягче и нежнее. Но не ждите, пока эта бутылка закончится. Через два дня после того, как я впервые открыла его, все приятные ароматы растворились в воздухе. Но в целом, отличная работа, Южная Америка!

Африка

2021 Doolhof Dark Lady Of The Labyrinth Pinotage (16,99 долларов в Table & Vine)

Как я кратко объяснил выше, это вино не нуар, а его близкий родственник. Вместо этого это мощное южноафриканское вино производится из соснового винограда, смеси сортов Пино Нуар и Сенсо. Опять же, это не сравнение яблок с яблоками, но оно довольно близко. И если вам нравятся большие, крепкие и интенсивные вина, это то, что вам нужно. Кремневый и землистый, с оттенками черной вишни и сливы, это вино обладает эффектом, который сохраняется в течение нескольких дней после открытия бутылки. Удивительно, Африка!

Австралия

2020 Oyster от Pinot Noir (14,99 долларов США в Table & Vine)

Отправимся теперь на континент Австралии и в страну Новая Зеландия. Одно из самых известных вин Совиньон Блан, его сосновые нуары — вещь прекрасная и чудесно передают прохладный океанский воздух из региона Мальборо на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии. Этот конкретный Пино яркий и легкий, с яркими фруктовыми вкусами и чистым, свежим послевкусием. Очевидно, вы можете попробовать фрукт без сладкого фрукта, если это имеет смысл. Позвольте мне добавить, что это еще одно вино, которое по-прежнему обладает удивительным вкусом даже спустя несколько дней после того, как впервые открыло бутылку. Это чудо из глубин!

Европа

La Petite Perriere Pinot Noir 2021 (14,99 долларов в Table & Vine)

Дегустация пино нуар, путешествующая по миру, была бы неполной без той, которая включает в себя Европу и Францию. Это великолепное вино также показывает, что Бургундия — не единственный винодельческий регион Франции, производящий великие нуары. Эта мягкая, бархатистая сосна происходит из долины Луары во Франции, к западу от Бургундии. По сравнению со знаменитым пино нуар из региона Бургундия, этот мягкий, гладкий пино напоминает мне один из южной части Бургундии недалеко от региона Божоле. Вкус свежий и чистый, с оттенками свежей малины и ежевики. Что не нравится в этом европейском вине или Пино Нуар в целом?

Ваше здоровье!

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