5 хороших шоу и фильмов на Netflix, которые стоит посмотреть на этой неделе: ограбление денег

В течение недели на Netflix есть несколько отличных шоу и фильмов, и дело не только в падении 1 сентября. Вот пять наших лучших вариантов, которые стоит проверить.

Первое число месяца приносит большое падение. Это затрудняет проработку всего. Это ошеломляющее чувство заставляет вас просто прокручивать варианты вместо того, чтобы выбирать что-то для просмотра.

Вот почему мы предлагаем вам список лучших вариантов. Часто это может означать медленную работу в течение первого числа месяца, но на этой неделе на Netflix есть несколько отличных шоу и фильмов, которые стоит наконец проверить.

Не знаете, что смотреть? Вот пять лучших вариантов в зависимости от вашего настроения.

5 шоу и фильмов для просмотра на Netflix на этой неделе

зеленый Фонарь

Послушайте, у этого фильма плохая репутация, но на самом деле он не был таким плохим, каким его представляли люди. Кроме того, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сошлись, и кто не любит их как звездную пару?

Безусловно, фильм следует стандартной сюжетной линии о супергероях. Но когда вам нужно что-то занимательное и веселое, чтобы пройти через день горб, зеленый Фонарь Это будет.

Выпадает в среду, 1 сентября.

В дальнейшем для вечеринки

Виктория Джастис вернулась, и на этот раз мы получили Русская матрешка ее тема. Джастис играет Кэсси, молодую девушку, которая просто любит вечеринки. Что в этом плохого? Что ж, в свой день рождения она погибла в ужасной аварии и не могла двигаться дальше.

Загробная жизнь дает ей возможность исправить прошлые ошибки. Ей нужно исправить все свои ошибки, если она хочет двигаться вперед. Это где Русская матрешка товар входит.

погашение В дальнейшем для вечеринки Четверг, 2 сентября.

Отель Дель Луна

Если вы любите сериалы и фильмы на иностранном языке на Netflix, вам повезло на этой неделе. Есть два типа, которые вы хотите проверить, и первый – Отель Дель Луна.

Действие корейской драмы происходит в отеле. Но это не просто отель. Эксклюзивный отель обслуживает только призраков, и генеральный директор проклят иметь дело с ними из-за ужасного преступления, которое она совершила, и теперь не может вспомнить.

Полную серию смотрите в четверг, 2 сентября.

Кража денег

Шоу на втором иностранном языке – одно из самых популярных европейских шоу на Netflix. Это все о Кража денег. На этой неделе прибывает первая половина финального сезона.

Сериал действительно не нуждается в представлении. В этом последнем сезоне все должно быть открыто, но сможет ли каждый выжить? Вам придется подождать, чтобы узнать.

Первая половина 5-го сезона выйдет в пятницу, 3 сентября.

Ценности

Другой вариант – фильм. Ценности Это биография адвоката, который хочет справедливости для жертв 11 сентября. Все это основано на реальных событиях и рассказывает страшную историю, через которую прошел Кеннет Файнберг.

Никто не хочет справедливости. В конце концов, можно ли добиться справедливости за теракт? Файнберг боролся с цинизмом и бюрократизмом, чтобы доказать, что это возможно.

Фильм можно будет смотреть в пятницу, 3 сентября.

Который Шоу и фильмы на Netflix Вы смотрите на этой неделе, дайте нам знать в комментариях ниже.