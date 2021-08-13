5 человек погибли в результате стрельбы в Плимуте, Англия; Бандит также был убит, сообщает полиция.

Полиция сообщила, что в результате стрельбы на юго-западе Англии в четверг вечером пять человек погибли, а также был убит боевик.

в текущей ситуации, Полиция Девона и Корнуолла заявила Они отреагировали на «серьезный инцидент с огнестрельным оружием на Педек-роуд, в районе Кехам в Плимуте» после 18:00.

«Прибыв на место происшествия, на месте погибли две женщины и двое мужчин», – сообщили в полиции. Другой мужчина, которого считали виновным, также скончался на месте происшествия. Считается, что все они скончались от огнестрельных ранений.

«Другой женщине оказали помощь на месте происшествия с огнестрельными ранениями, и она скончалась вскоре после того, как попала в больницу».

Полиция сообщает, что все родственники погибшего были проинформированы и больше никого не разыскивали в связи с инцидентом.

Полиция не установила личности подозреваемого или потерпевших, а также не указала мотив.

Плимут – город с населением более 200 000 человек, расположенный на юго-западном побережье Англии.

Джонни Мерсер, член парламента округа, Он сказал в твите Инцидент не был связан «ни с терроризмом, ни с подозреваемым, скрывающимся из Плимута».

Люк Поллард, еще один член парламента от Плимута, сказал, что подробности инцидента «абсолютно шокируют», и призвал «подготовиться» к «завтрашним мрачным новостям».

«Я абсолютно опустошен тем, что один из людей, убитых в результате стрельбы #keyham, был ребенком младше 10 лет», Поллард написала в Твиттере.

«В социальных сетях циркулируют фотографии и видео, на которых запечатлены трупы на земле – мы сильный город, мы респектабельный город, полный порядочных людей, пожалуйста, не поделитесь этими фотографиями?» Поллард Запрошено.