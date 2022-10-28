50 лет спустя Skate Canada по-прежнему занимает лидирующие позиции в расписании зимних видов спорта.

Линн Найтингейл говорит по телефону из своего дома недалеко от Оттавы, чтобы поговорить о сноуборде.

Ее ум все еще свеж в то время, когда почти 50 лет назад, когда она была подростком, она каталась на сноуборде в Stampede Corral в Калгари в гостиных бесчисленных канадцев.

«Катание в нашей стране достигло высокого уровня — Карен Магнуссен только что выиграла чемпионат мира, и ее успех — это успех породы», — сказала Найтингейл, которая родилась в Эдмонтоне, но оттачивала свое мастерство в лыжном клубе Минто в Оттаве. «Это был небольшой каток, интимная толпа, и я хорошо это помню, потому что впервые у меня были такие ожидания».

В 1973 году 17-летняя Найтингейл выиграла титул в женском одиночном разряде на первом Skate Canada International в 1973 году.

В следующем году она снова одержала победу в Китченере, Онтарио, и на короткое время для поколения поклонников сноуборда в этой стране стала лицом спорта, только начавшего процветать в золотой век телевидения.

«Телевидение чрезвычайно способствует развитию спорта, — сказал Найтингейл. — Наличие его на обычном телевидении действительно важно, а доступность имеет решающее значение». «Нужно захватывать людей. Сила фигуристок невероятна. Чем больше людей ее видят, тем больше они в нее влюбляются».

Skate Canada International выросла из несуществующих чемпионатов Северной Америки и с момента своего основания стала первым по-настоящему международным ежегодным приглашенным соревнованием для фигуристов-любителей, которое проводится в Америке.

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Первый Гран-при сезона завершился, и мы ожидали увидеть много медалистов, но некоторых не дождались, в том числе нескольких канадцев. Ашер Хилл ломает это.

Для канадских цифровых фигуристов это была единственная игра, на которую они могли рассчитывать в каждом сезоне во многих отношениях. Skate Canada остается главным событием серии Гран-при по сноуборду, которая с 1995 года собирает лучших со всего мира осенью и в начале зимы.

Такая редкая возможность соревноваться перед дружной толпой восторженных и знающих болельщиков — это то, что такие спортсмены, как Найтингейл, не воспринимали как должное и, вероятно, никогда не примут.

«Все дело в том, чтобы научиться конкурировать», — сказала она. «Речь шла о том, чтобы научиться оставлять все позади и сосредоточиться на том, что вы можете контролировать. Речь шла о том, чтобы противостоять различным видам давления и кататься в условиях, которых у вас раньше не было».

В первые дни Skate Canada была малобюджетным мероприятием, и фигурное катание отставало от таких видов спорта, как хоккей, футбол и керлинг, пытаясь процветать благодаря телевизионному освещению.

Только права на трансляцию первого выпуска были приобретены CTV при условии, что сеть сможет использовать рекламу на печатных платах, что было неслыханно в Канаде в то время, но было обычной практикой на европейских рынках.

Потребовалось изменение в постановлении CRTC, которое разрешило размещать вывески на рекламных щитах, чтобы Skate Canada вышла в эфир.

Приключение окупилось, и первое мероприятие Skate Canada International в Калгари не только привлекло большое количество зрителей, но и получило широкое освещение в эфире и в конечном итоге принесло организаторам прибыль.

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Что нужно, чтобы обыграть четверной аксель Ильи Малинина? Американский вундеркинд выиграл золото в своем первом Гран-при. Ашер Хилл разбивает свои сани, чтобы увидеть, что он может улучшить и как складываются его очки с другими великими игроками.

Когда Найтингейл, занявшая седьмое место после обязательных персонажей, откатала короткую, почти безупречную программу, она могла слышать, как поддерживающие фанаты приветствовали их в Stampede Corral.

Легендарный канадский телеведущий Джонни Эссо назвал спектакль, а чемпион мира Отто Елинек провел анализ дуэта фигуристов, и все впечатление было о больших ледовых санях олимпийского калибра.

«Представлять Канаду на Skate Canada было честью, и мне нравилось поддерживать домашнюю аудиторию», — сказал Найтингейл. «В то время все это казалось очень важным, и мы понимали, что любое соревнование — это хорошее соревнование. Это был сигнал к началу сезона и вкус того, что нас ждет впереди».

За почти полвека своего существования Skate Canada отличила известных спортсменов, которые были признанными звездами в этом изящном начинании, которое успешно сочетает интенсивность спортивных соревнований с эстетической ценностью искусства.

Среди женщин-чемпионок на протяжении многих лет были магнитар из Восточной Германии Катрина Витт, первопроходец из Японии Мидори Ито и Мишель Кван из США. Среди мужчин фигуристы поколения, такие как американец Скотт Гамильтон и россиянин Евгений Плющенко, одержали победу на Skate Canada, а также великие танцоры на льду, такие как Наталья Леничук и Геннадий Карпоносов из Советского Союза.

национальное самосознание

Парное катание не включалось в съезд Skate Canada до 1984 года. Первые организаторы Канадской ассоциации фигурного катания думали, что это очень похоже на «роллер на льду». Но вскоре на канадском льду появились партнеры из Советского Союза, такие как двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

Не менее важной была и растущая возможность для канадских фигуристов проникнуть в национальное сознание. Толлер Крэнстон, Брайан Орсер, Курт Браунинг, Элвис Стойко и Патрик Чан победили на Skate Canada. То же самое сделали Элизабет Мэнли, Хосе Шуинар, Джоани Рошетт и Кейтлин Осмонд.

Парные команды, такие как Изабель Брассер, Ллойд Ислер, Джимми Салл и Дэвид Пеллетье, а также Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, добились успеха на товарищеском льду, предваряя подиум на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Канадцы Трейси Уилсон, Роб Макколл, Шей Линн Борн, Виктор Крац, Мари-Франс Даброу, Патрис Люсон и, конечно же, Тесса Вертью и Скотт Мьюир, среди прочих, оставили неизгладимое наследие в танцах на льду на аренах по всей стране от Келоуны, до н.э., в Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор в Skate Canada International.

Найтингейл не сомневается, что ее победа в 1973 году помогла ей продвинуться в карьере, благодаря которой она выиграла четыре канадских титула, а также приняла участие в Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, Австрия. Она также участвовала в пяти чемпионатах мира.

«Это тяжелый вид спорта, и фигуристы, и болельщики жаждут соревнований», — сказала она. «Skate Canada важна, потому что важно познакомить с ней молодых спортсменов, которые станут звездами будущего. Мы наблюдаем, как фигуристы растут и превращаются в чемпионов. Спорт нужно развивать, и вам всегда нужно создавать новую аудиторию, чтобы ценить это.»

Skate Canada International, благодаря своей долгой жизни, стала основным событием в этой северной стране. И так же, как хоккей или керлинг, фигурное катание является одним из столпов спортивного фольклора нашей страны.

Это то, что говорит об одержимости Кеннеди льдом и талантливыми спортсменами, которые умеют укротить его во время написания захватывающей истории.

Skate Canada International — это то, на что можно рассчитывать, даже когда мы вступаем в холодную зиму.