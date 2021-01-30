50 лучших фильмов 1970-х | развлекательная программа

1970-е были волшебным временем для фильмовС целым рядом звезд и режиссеров, которые стали нарицательными, от Роберта Редфорда и Аль Пачино до Стивена Спилберга и Вуди Аллена. После бурных 1960-х, которые включали движение за гражданские права, сексуальную революцию и войну во Вьетнаме, Америка была другим местом, и Голливуд отражал меняющуюся культуру как зеркало кино. Фильмы начинают исследовать новые горизонты с изменением гендерных ролей, политическим недоверием и более подрывными формами комедии. Результатом стала новая эра как в американском кино. И по всему миру.

Этот список был составлен в честь расцвета кинематографа 1970-х, чтобы составить рейтинг лучших фильмов десятилетия. Сложены Она объединила данные по всем фильмам 1970-х годов, чтобы получить оценку Stacker – взвешенный индекс, равномерно разделенный между двумя. IMDb И Metacritic Градусы. Чтобы пройти квалификацию, фильм должен был иметь премьеру между 1970 и 1979 годами, иметь Metascore и набрать не менее 1000 голосов. Отношения были разорваны Metascore, а дальнейшие связи были разорваны рейтингом пользователей IMDb. Все данные обновлены по состоянию на 12 января 2020 г.

Этим десятилетием, которое было частью эры «Нового Голливуда», руководило поколение киношкол. Эти создатели фильма бросили вызов застойной традиционной точке зрения Голливуда, а также поощряли академическое изучение кино и международного кинопроката. Эти недавние инициативы действительно породили область кинокритики, какой мы ее знаем сегодня. Что, в свою очередь, изменило способ создания фильмов и привело к закату новой эры Голливуда в конце семидесятых.

Продолжайте читать, чтобы открыть для себя итало-американский сериал, очищенный от «Оскара», и обнаружить неоднозначного режиссера, который появлялся в списке три раза.

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