5Point Film предлагает розничную программу Дня Земли по запросу; Знак Фестиваль отжат | Новости

Если вы не смогли зарегистрироваться во всплывающем окне фильма 5Point, который был продан в Carbondale на этой неделе, не волнуйтесь; Коллекция, вдохновленная Днем Земли, доступна по запросу уже сегодня.

В соответствии с бесчисленным количеством фестивалей в Соединенных Штатах в эпоху пандемии, 5Point планирует лично принять у себя главный фестиваль приключенческих фильмов, который традиционно проводится в это время года, лично этой осенью.

Всплывающее окно «День Земли» начало иметь большой успех в четверг вечером за пределами средней школы Ревущей Вилки, с заснеженной Соприс и светящимся розовым светом в кадре.

«Впервые за более чем год у нас была личная публика в их машинах», – сказала Сара Джейн Джонсон, публицист 5Point Film. «Это очень важная вещь. Я могу честно сказать, что это [5Point] Команда очень хочет воссоединиться ».

Город Карбондейл стал партнером компании 5Point Film для организации мероприятия по вождению 75 автомобилей. Он сказал, что билеты на оба концерта, в четверг и пятницу, были распроданы быстро, отметив: «Я думаю, что сообщество очень хочет выбраться из своих домов, пойти на мероприятия и вернуться к нормальной жизни».

Как и в прошлом фестивалей 5Point, повторный платеж также позволил поговорить с людьми, участвовавшими в съемках фильмов, такими как отмеченный наградами режиссер и исследователь Тейлор Риз, которая рассказала о своей работе, освещающей важнейшие социальные и экологические проблемы во всем мире. Ее последний фильм «Корелс с любовью» обращает внимание на крах экосистемы вулканического архипелага между Японией и Россией.

“ Традиционно ежегодный кинофестиваль 5Point был мостом между зимой и весной для Карбондейла, поэтому хорошо, что эта сезонная связь снова стала – особенно объединение нашего сообщества в этом модифицированном мероприятии, где мы коллективно выходим из тьмы, которая была ”, – говорится в заявлении некоммерческой организации Регина Джонс, генеральный директор 5Point.

В тщательно подобранной программе представлены шесть короткометражных фильмов общей продолжительностью 120 минут (полный список см. На боковой панели). Билеты на программу по запросу стоят 20 долларов США, их можно найти на 5pointfilm.org.

Хотя ожидается, что большинство аспектов эпидемиологической жизни вернутся к статус-кво – например, проверенные временем календарные даты и личные встречи – возможность транслировать фестивальный контент, скорее всего, останется.

«Я действительно думаю, учитывая успех нашего необходимого программирования, которое мы составили и освоили за последний год, это станет будущим компонентом фестивального программирования по мере нашего продвижения вперед, – сказал Джонсон, – потому что он действительно открывает довести шоу до большой аудитории ».

После презентации своих фестивалей в апреле и октябре 2020 года небольшая некоммерческая организация Carbondale узнала, что ее фанатская база распространяется по всему миру. По словам Джонсона, в их число входят зрители со всей Великобритании, а также из нескольких европейских стран и некоторых частей Азии, Индии и Африки.

«Люди со всего мира следили за тем, чтобы присоединиться к толпе 5Point со своих диванов», – сказала она, отметив, что то же самое ожидается в эти выходные.

«Мы собираемся вместе и возвращаемся к переменам, но мы собираемся вместе со всего мира – это красота Show-On-Demand, которая действительно увеличивает нашу аудиторию», – сказал Джонсон, добавив вскоре после этого: «Многое о 5Point и Сообщество создателей приключенческих фильмов ».

Однако после основных экранов фестиваля 5Point в октябре он вернется домой в апреле, так как мероприятие не только приобрело лояльных поклонников и сообщество, но и стало экономическим стимулом для Карбондейла в разгар грязевого сезона.

«Мероприятие настолько разрослось за более чем десятилетие, что сейчас мы тестируем полную вместимость отелей. [and] Рестораны и магазины на главной улице и по всему городу переполнены. Он стал огромным знаком в корпоративном календаре и [the] Джонсон сказал – ускорение экономики Карбондейла за счет “подъема” города между сезонами.