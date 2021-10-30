6 российских и советских фильмов, которые окунут вас в атмосферу Хэллоуина

Хотя Хэллоуин не является праздником, широко отмечаемым в России, в богатых литературных и кинематографических канонах страны есть множество жутких, чудесных и ужасающих историй.

А поскольку в субботу в России начинается частичная изоляция, нет лучшего способа провести Хэллоуин, чем вернуться к некоторым из этих вещей дома.

Мы составили список самых жутко веселых российских и советских фильмов, которые стоит посмотреть в эти выходные в честь Хэллоуина. Некоторые из них доступны с английскими субтитрами, но большинство из них на русском:

В Уай (1967)

Основанный на одноименной страшилке писателя XIX века Николая Гоголя, «Вий» рассказывает историю молодого священника, которому велено встать над телом молодой женщины. В течение следующих трех ночей он был окружен все более ужасающими явлениями, ведьмы, демоны и другие злые силы боролись за его душу и подвергали его веру последнему испытанию.

Первый и единственный фильм ужасов, созданный в Советской России, «Вий» и по сей день считается шедевром русского и советского ужаса.