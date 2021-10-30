6 российских и советских фильмов, которые окунут вас в атмосферу Хэллоуина

Хотя Хэллоуин не является праздником, широко отмечаемым в России, в богатых литературных и кинематографических канонах страны есть множество жутких, чудесных и ужасающих историй.
А поскольку в субботу в России начинается частичная изоляция, нет лучшего способа провести Хэллоуин, чем вернуться к некоторым из этих вещей дома.
Мы составили список самых жутко веселых российских и советских фильмов, которые стоит посмотреть в эти выходные в честь Хэллоуина. Некоторые из них доступны с английскими субтитрами, но большинство из них на русском:
Основанный на одноименной страшилке писателя XIX века Николая Гоголя, «Вий» рассказывает историю молодого священника, которому велено встать над телом молодой женщины. В течение следующих трех ночей он был окружен все более ужасающими явлениями, ведьмы, демоны и другие злые силы боролись за его душу и подвергали его веру последнему испытанию.
Первый и единственный фильм ужасов, созданный в Советской России, «Вий» и по сей день считается шедевром русского и советского ужаса.
Советская телеадаптация «Историй Шерлока Холмса» режиссера сэра Артура Конан Дойля стала одним из самых популярных шоу в Советском Союзе, и семьи постоянно переезжали и пересматривали его.
«Баскервильская гончая», третий фильм из шести серий, действие которого происходит в 1980-х годах, рассказывает историю британского дворянина, который провел молодость в Америке, а затем внезапно унаследовал старый особняк в Британии. Однако владельцы недвижимости обычно умирают при загадочных и, казалось бы, сверхъестественных обстоятельствах. Шерлок Холмс и его товарищи пытаются выяснить, как они погибли и как сохранить жизнь нынешнему хозяину.
Кентервильское привидение (1970)
Основанный на рассказе Оскара Уайльда 1887 года, «Кентервильское привидение» рассказывает историю американцев, которые переезжают в старый британский замок и сталкиваются со сверхъестественным. Советский мультик – это забавный и шутливый рассказ о привидениях и детях.
С таинственной богемной атмосферой, царившей в Санкт-Петербурге в начале 20 века, «Мистер Дизайнер» был одной из первых попыток создать триллер в Советском Союзе. Основанный на рассказе Александра Грина «Серые автомобили», фильм рассказывает историю решительного художника, борющегося с идеями красоты, смерти и возрождения.
Фильм наполнен элементами современного искусства, моды и эротики, отражающими художественный упадок дореволюционной России. Фильм также известен своей музыкой Сергея Корюхина, одного из самых выдающихся русских композиторов того времени.
В далекой республике Саха на Дальнем Востоке России молодая семья, навещающая свою семью в дикой природе, сталкивается с чередой сверхъестественных событий, коренящихся в давней трагедии. Персонажи сталкиваются со своими страхами, сталкиваясь с древней демонической силой, связанной с верованиями местных аборигенов.
«Иччи» снимали не только на территории Саха, но и на якутском языке, родном для этого региона. «Иччи» – один из многих фильмов, снятых в этом регионе за последние годы на фоне бурно развивающейся местной кинематографической культуры, известной как Сахавуд.
В «Цветке дьявола» студентку колледжа во сне преследуют сверхъестественные персонажи. Они с другом открывают древнюю книгу, которая погружает их в мир за пределами реальности. Несмотря на некоторое сходство с фильмами «Сумерки», «Цветок дьявола» печально известен в России своей ужасностью. Фильм был раскритикован рецензентами и даже получил награды как исключительно плохой фильм. Но зачастую культовой классикой становятся «худшие» фильмы.
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