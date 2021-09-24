Выводы команды OSINT составляют отчет Hatwatch о том, что Боссман отправился в Вашингтон, округ Колумбия, в день восстания, затем исчез из своего дома в Ланкастере, штат Пенсильвания, и снова появился в Москве. В течение нескольких месяцев он выступал в качестве ведущего на российском телевидении, комментируя с реакционной точки зрения американские дела. Hatwatch ранее сообщал, что Боссман остановился у телевизионной станции, посвященной русским православным христианам, через Bluetooth Capitol, не войдя в здание. Сцены, полученные командой OSINT, в которых человек, сильно похожий на Босмана, виден в Капитолии, по-видимому, противоречит его рассказу.

Исследовательская группа с открытым исходным кодом Blue Hots опубликовала это параллельное сравнение, которое доказывает, что Чарльз Босман находился внутри здания американского Капитолия во время восстания 6 января.

Команда OSINT, члены которой предпочитают сохранять анонимность, носит имя «Blue Hots». В аккаунте Twitter, связанном с группой, они были описаны как «независимая международная группа из 15 OSINTER и следователей из Европы, России, Украины и США». Построен 6 января. В интервью на российском телевидении Босман утверждает, что он больше журналист, освещающий события 6 января, чем протестующий против Трампа. Но человек, который считает, что команда OSINT – босс … Их твит был показан на соседних фотографиях. 45, можно увидеть в красной шляпе с брендом Трампа, которая гармонирует с другими сторонникамиЧт Президент в коридоре. На видео видно, как человек просматривает и снимает видео на свой мобильный телефон, когда бунтовщики проходят через здание Капитолия.

Headwatch отправил Боссману электронное письмо в ответ на выводы OSINT-команды, но он не ответил. Этот интригующий пропагандист не разговаривал с Headwatch год назад, и мы впервые начали сообщать о его контактах с другими американскими сторонниками превосходства белой расы. Позже он сказал Headwatch, стоя у дверей своего дома в Ланкастере, что не хочет разговаривать со СМИ. Hotwatch разослали откровенные фотографии Басмана внутри здания Капитолия в Ланкастер, штат Пенсильвания, и пяти людям вокруг него, где он жил с ноября 2018 года по 6 января. Обнаруженная командой OSINT, для них это выглядело как прохожий.

“[We agree] Это Чарльз. Когда я снова посмотрел на фото, он как будто был внутри [Capitol building]. Интересно, узнало ли его ФБР? Один из источников написал текст на головные часы.

Кроме того, сестра Босмана, Мэри Уоткинс, сказала, что на головном часе было изображено: «Это похоже на Чарли».

Свободно говоря по-русски, Боусман сказал в январе того же российского телешоу, чтобы его не называли «участником» событий 6 января, потому что он не хочет, чтобы кто-то был «на пороге». ФБР пока отказывается комментировать крайне правый переход Босмана в Hatwatch.

Отчет начальника Главного дозора

Во-первых, Боссман заработал себе репутацию в обществе, организовав онлайн-кампанию в поддержку России Владимира Путина. Затем в октябре 2020 года головной дозор связал Босмана с сетью американских сайтов сторонников превосходства белой расы, которые были обнаружены в исходном коде того же российского адреса электронной почты. Позже Hatwatch выпустила второй отчет, основанный на той же инфраструктуре веб-сайта, в котором Боссман, ориентированный на Лос-Кастер, был связан с высокопартийным крайне правым пресс-релизом. Позже Headwatch узнал, что после поселения в Ланкастере в ноябре 2018 года Басман представил ряд ультраправых причин.

Во время своего пребывания в Соединенных Штатах Боссман сотрудничал с идеологически противоречивыми группами сторонников превосходства белой расы и группами сторонников Трампа в области богослужения, такими как «Святилище мира и интеграции во всем мире». В процессе «Прекратить воровство», вдохновленном Роджером Стоуном, он пытался восстановить Трампа на посту президента на основании лжи.

Тур из Москвы в США

Вопросы, касающиеся мотивов Боусмана как участника кампании и его финансовых ресурсов. Он жил в России несколько десятилетий, прежде чем в 2018 году купил дом в Ланкастере. Он утверждает, что работал в сельском хозяйстве в России, но диспетчер не смог проверить детали в его публичном заявлении. Боссман, который утверждает, что работал «директором» с 2010 года по настоящее время, открыто сказал Hadwatch, директору отдела кадров компании, что они не нанимали его. На веб-сайте Bossman A его резюме указано как часть его трудовой книжки. Офлайн много лет. Российский сайт The Interpreter Опубликовано Константин Малофьев, прокремлевский российский олигарх, в 2015 году написал Пашману электронное письмо с просьбой о финансировании от кого-то, кто ранее был вовлечен в крайне правую деятельность. (Малофеев владеет одной из телеканалов, где после 6 января принимал Посман из России)

Выступая против крайне правой активности своего брата перед Hatchwatch, Уоткинс сказал, что он отрицал какие-либо связи с российским правительством в прошлом.

«Я не знаю, куда идти [finding a] Мотивация для этого с ним. Я не честен », – ранее рассказывал Уоткинс Headwatch о Боссмане.

Описание фото: SPLC