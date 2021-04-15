60 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос

Российский космонавт Юрий Гагарин вошел в историю, став первым человеком в космосе за 108 минут полета. 12 апреля мир отпраздновал шестидесятую годовщину его выдающегося достижения, достижения «отваги и преданности делу в интересах … человечества».

Первый космический полет Джагарина в 1961 году, возможно, был недолгим, но имел продолжительный эффект.

По словам французского астронавта Жана-Франсуа Клервуа, это открыло новую эру освоения космоса. Это был урок мужества и приверженности не только на благо его страны, но и на благо всего человечества. В то время было очень сложно отправиться в космос ».

12 апреля – Международный день путешествия человека в космос. 60 лет назад Юрий Гагарин совершил свое первое историческое путешествие во Вселенную. Размышляя о его достижении сегодня, мы смотрим в будущее путешествия человека в космос, готовясь вернуть людей на Луну. pic.twitter.com/RR0O5wrr9W НАСА (@ НАСА) 12 апреля 2021 г.



Клерфой, который провел 675 часов в космосе в трех космических полетах в период с 1994 по 1999 год, сказал, что вероятность потери космического корабля и его экипажа, когда Гагарин поднялся на борт исторического полета, составляла около 50 процентов – по сравнению с 1 процентом сегодня, который все еще считается высоким. .

Гагарин был образцом для подражания с точки зрения смирения, ума и чувства долга перед своей страной. Он должен был сделать это с уверенностью в себе, а также в команде, стоявшей за поездкой. На это потребовалось много смелости, потому что Гагарин знал, что шансы на успех не очень высоки. Вот почему поездка такая замечательная », – сказал Клерфой.

Страшно было не только выйти на орбиту Земли. Возвращение на Землю было не менее трудным испытанием для Гагарина.

Капсула спускаемого аппарата “Восток-1” опустела, когда российский космонавт Юрий Гагарин, первый человек, совершивший полет в космос, спустился с парашютом на высоту 7000 метров. © Агентство Франс-Пресс

«Во-первых, он был в полете один. Сегодня во время космического полета находятся как минимум два человека, что более обнадеживает. Во-вторых, его единственный выход на обратном пути – катапультироваться, потому что его космический корабль не имел возможности приземлиться. легкая посадка, которая добавляла драматичности полету, – сказал Клерфой.

Клерфой также похвалил Гагарина за его хладнокровие и лидерские качества. Его космический корабль представлял собой небольшой шар с единственным катапультируемым креслом, парашютом и пропеллерами, которые могли изменять направление космического корабля и снижать его орбитальную скорость до тех пор, пока он не вернется в атмосферу.

«Чтобы доставить космический корабль в атмосферу Земли, он должен быть очень точным. Скорость космического корабля составляла 8 километров в секунду. Одна секунда ошибки означала 8 километров ошибки посадки».

Обещаю положительный опыт

Клерфой утверждал, что еще одним значением экспедиции Гагарина было его описание опыта.

Командир космического корабля “Атлантис” Жан-Франсуа Клервой машет доброжелателям перед запуском миссии в мае 1997 года. Агентство Франс-Пресс – Роберто Шмидт

Его первыми словами, которые он повторял много раз, были: «Я чувствую себя хорошо». Еще он сказал: «Вид прекрасный». Эти два выражения демонстрируют, что освоение космоса обещало получить очень положительный опыт и способность людей жить и работать в космосе. Все космонавты, побывавшие с тех пор в космосе, испытали эти чудесные и необычные эмоции.

Одним из самых запоминающихся и трогательных моментов Клервоя стал май 1997 года, когда космический корабль «Атлантис» пристыковался к российской космической станции «Мир».

Член экипажа космического челнока “Атлантис” Жан-Франсуа Клервуа входит в блок-базу на борту российской космической станции “Мир” в мае 1997 года. Агентство Франс Пресс – HO

Войдя в Мир, он был взволнован, когда увидел изображение Гагарина внутри космической станции. «Как будто Гагарин наблюдал за тем, как мы – американцы, русские и европейцы – работаем вместе. Мы были там благодаря первому полету Гагарина», – сказал Клерфой, который был капитаном грузового транспорта. Задача Помнить.

Больше, чем жизнь

У него остались и другие теплые воспоминания о встрече с легендой Гагарина. «В рамках уроков русского языка после того, как меня выбрали космонавтом в 1985 году, я изучал разговоры между Гагариным и Сергеем Королевым (отцом советской космической программы). Именно благодаря этим радиозвонкам я впервые познакомился с Гагариным. время.”

Клервой снова увидел популярность Гагарина в 1991 году в Звездном городке, центре подготовки космонавтов в Советском Союзе.

Памятник Юрию Гагарину у Кремля JOEL SAGET AFP / Файл

«Я видел Гагарина повсюду, в виде больших статуй и скульптур. Я посетил его кабинет, который не изменился с момента его смерти. В физкультурном комплексе там же находилось место, где хранилось спортивное снаряжение Гагарина, точно так же дизайн, когда он умер “.

Клерфой отпраздновал прекрасную память о Гагарине в этом году не только потому, что ему исполнилось 60 лет. «Я отмечаю ночь Юрия Гагарина каждый год. Гагарин был первым в своем роде в космосе. Он отец всех космонавтов», – сказал Клерфой.