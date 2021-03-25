60 лет спустя, почему Юрий Гагарин до сих пор остается чемпионом по орбите | глубоко

Утром 12 апреля советское информационное агентство ТАСС начало транслировать одну из величайших рекламных роликов в истории человечества. Сообщение начало приходить в 0759 GMT (0959 по местному времени России) и открывалось со следующими условиями:

«Первый в мире космический корабль, Восток (Восток) с человеком на борту был выведен на орбиту из Советского Союза 12 апреля. Летчик-штурман космического корабля. Восток Гражданин СССР, старшина Юрий Алексиевич Гагарин.

«Запуск многоступенчатой ​​космической ракеты прошел успешно, и после достижения первой космической скорости и отделения последней ступени ракеты-носителя космический корабль отправился в свободный полет по околоземной орбите. По предварительным данным, оборот космического корабля период вокруг Земли составляет 89,1 минуты. От Земли в перигелии он составляет 175 км (108,7 мили), а максимум в афелии составляет 302 км (187,6 мили), а угол наклона плоскости орбиты к экватору составляет 65 ° 4 ‘ Космический корабль с навигатором весит 4725 кг (10416,8 фунта), не считая веса последней ступени ракеты-носителя ».

Тот факт, что это объявление не было неожиданным, никоим образом не умаляет его поразительного воздействия на весь мир. С тех пор, как спутник-1 вышел на орбиту 4 октября 1957 года, пилотируемый космический полет стал следующей важной вехой, и Советский Союз в значительной степени стал результатом увеличения тяги на первой доступной ступени и, по-видимому, превосходной надежности на удаленной орбите. полезная нагрузка больше, чем Соединенные Штаты преуспели в восстановлении космического корабля гораздо большего размера.

Как и в случае со всеми советскими космическими запусками, никаких подробностей ни о месте стрельбы, ни о зоне восстановления не сообщалось, а также не сообщалось никаких подробностей относительно ракеты-носителя. Конечно, сам космический корабль тот же, что использовался во всех советских съемках с 15 мая 1960 года. Помимо пяти испытательных выстрелов, которые предшествовали полету Гагарина, аппарат, несомненно, прошел постоянные и тщательные системные испытания, надежность ракеты-носителя и всей капсулы. казался на удивление высоким. Автомобиль значительно больше американской капсулы Mercury, которая весит около 2100 фунтов.

Согласно российской рекламе, капсула имела «двойную стенку из тонкого металла» – Меркурий использует два слоя 0,1-дюймового титанового сплава – а космонавт был привязан к кушетке из поролона. Можно предположить, что он также содержит управляемую ретракционную систему и серию парашютов для окончательного восстановления. Запуск состоялся примерно в 09:07 по местному времени, и уже выполнен один полный оборот по орбите. Последовательность восстановления началась в 10.25 по местному времени.

Сообщается, что во время полета майор Гагарин по радио сообщил: «Полет проходит нормально, я чувствую себя хорошо» (над Южной Америкой в ​​07:22 по Гринвичу) и «Я в невесомости» (над Африкой в ​​08:15 по Гринвичу). Приземление «благополучно в заранее определенном месте в СССР» в 10 часов 55 минут по местному времени. Затем Гагарин сказал: «Пожалуйста, проинформируйте партию и правительство лично Никите Хрущеву: посадка прошла нормально, чувствую себя хорошо, у меня нет ни травм, ни синяков. Премьер-министр Хрущев немедленно отправил телеграмму:« Сердечно поздравляю вас. Я вас смущаю. До скорой встречи в Москве ».

Уникальное комбо

13 апреля, накануне своего триумфального въезда в Москву, ТАСС дал пространное интервью Гагарину. Результатом является уникальный рассказ, в некоторых местах личный характер и воспоминания, но в других он содержит прямые описания сцен, которые люди никогда раньше не видели.

Он сказал: «Я не чувствовал себя одиноким в космосе. Я очень хорошо знал, что мои друзья, весь советский народ следят за моим космическим путешествием. Я был уверен, что партия и правительство всегда будут готовы помочь мне, если я найду Я оказался в сложной ситуации, чувствовал себя хорошо, мог бы проводить больше времени на космическом корабле, но продолжительность моего путешествия предопределена.

«Хорошо видна солнечная сторона земли, легко различимы берега материков, острова, великие реки, большие водные пространства и складки земли. Над Россией я отчетливо видел большие квадраты колхозных полей, и можно было различить выжженную землю и какие луга.

«До этого я никогда не был выше 15000 метров (49 213 футов). С космического корабля, конечно, не видно, как с самолета, но это очень хорошо. Во время полета я видел собственными глазами сферическая форма Земли. Вы можете увидеть ее кривизну, когда посмотрите на нее. Горизонт.

«Я должен сказать, что вид на горизонт очень уникален и прекрасен. Можно увидеть замечательное изменение цвета от светлой поверхности земли до полностью черного неба, где видны звезды. Эта разделительная линия очень тонкая. , как мембранный пояс, окружающий земной шар. Нежный синий Этот переход от синего к темному очень тонкий и постепенный.

«Когда я вышел из тени земли, горизонт выглядел по-другому. По его длине была ярко-оранжевая полоса, которая снова стала синей и снова стала густой черной. Больше всего меня поразило то, насколько близко Земля была к Земле, даже с высота 187 миль.

«Я не видел луну. Солнце в космосе в десятки раз ярче, чем здесь, на Земле. Звезды очень хорошо видны: они яркие и отчетливые. Вся картина неба намного контрастнее, чем если бы она были с Земли “.

«Когда появилась невесомость, почувствовала себя прекрасно. Все стало выполнять проще. Это и понятно. Ноги и руки ничего не весят. В салоне плывет, а я не сижу в кресле, как раньше, а вот застрял в кабине. Воздух … В невесомости я ел и пил, И все было как на земле.

Я работал в этом состоянии, записывая свои записи. Почерк не изменился, хотя рука была невесомой. Но блок для письма нужно было держать, иначе он вылетит из рук.

«Я был убежден, что невесомость не влияет на способность функционировать. Переход от невесомости к гравитации, к возникновению силы тяжести, происходит плавно. Руки и ноги ощущаются так же, как и раньше, как и во время невесомости, но Теперь у них есть Вес. Я перестала висеть на стуле, но подтолкнула себя к нему.

«Когда я вернулся на Землю, я был вне себя от радости. Меня тепло встретили наши советские люди. Телеграмма Никиты Сергеевича Хрущева тронула меня в слезах».

Гагарин, которому было 27 лет во время своего исторического – и единственного – космического полета, сначала работал литейщиком, затем поступил в военное авиационное училище и работал инструктором по парашюту, прежде чем его выбрали для подготовки космонавтов.

14 апреля 1961 года, через два дня после своего 108-минутного полета, Хрущев назвал его Героем Советского Союза.

Он проявил себя прекрасным послом СССР во время международных визитов; Он сыграл важную роль в обучении других космонавтов “, – написал Рейс после его смерти 27 марта 1968 года. Получив задание стать летчиком-истребителем, Гагарин погиб вместе с полковником Владимиром Серегиным, когда их инструктор Микоян Гурьевич МиГ-15 разбился под Москвой.