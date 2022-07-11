65% американцев, зарабатывающих 100 000 долларов и более, очень обеспокоены инфляцией.

Инфляция является реальной проблемой для многих американцев — даже для тех, кто зарабатывает шестизначную сумму, — и она влияет на решения о том, как они тратят свои деньги.

96% людей с высокими доходами обеспокоены инфляцией, а 65% «очень обеспокоены», согласно опросу Morning Consult/CNBC, в ходе которого на прошлой неделе было опрошено 1000 взрослых американцев с доходом не менее 100 000 долларов в год.

Опрос показал, что около 34% заявили, что в этом году их финансовое положение было хуже, чем в прошлом, а 46% были вынуждены сократить расходы домохозяйств из-за инфляции. Если инфляция ухудшится, 38% планируют сократить расходы.

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«Это определенно тревожный звонок», — сказала сертифицированный специалист по финансовому планированию Шелли Энн Эвека, старший директор TIAA.

«Они боятся того, что это сделает с ними в будущем, и как мы сможем управлять своим образом жизни, если прямо сейчас такие расходы».

В прошлом году потребители платили более высокие цены за все, включая газ, еду и жилье, и это обходится семьям в сотни долларов в месяц. В мае индекс потребительских цен, который измеряет цены на потребительские товары, подскочил на 8,6% в годовом исчислении — это самый высокий рост с 1981 года. Последний отчет будет представлен в среду.