65% американцев, зарабатывающих 100 000 долларов и более, очень обеспокоены инфляцией.

Покупатель покупает мясо в магазине Target 8 июня 2022 года в Сан-Рафаэле, Калифорния.
Джастин Салливан | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений
Инфляция является реальной проблемой для многих американцев — даже для тех, кто зарабатывает шестизначную сумму, — и она влияет на решения о том, как они тратят свои деньги.
96% людей с высокими доходами обеспокоены инфляцией, а 65% «очень обеспокоены», согласно опросу Morning Consult/CNBC, в ходе которого на прошлой неделе было опрошено 1000 взрослых американцев с доходом не менее 100 000 долларов в год.
Опрос показал, что около 34% заявили, что в этом году их финансовое положение было хуже, чем в прошлом, а 46% были вынуждены сократить расходы домохозяйств из-за инфляции. Если инфляция ухудшится, 38% планируют сократить расходы.
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«Это определенно тревожный звонок», — сказала сертифицированный специалист по финансовому планированию Шелли Энн Эвека, старший директор TIAA.
«Они боятся того, что это сделает с ними в будущем, и как мы сможем управлять своим образом жизни, если прямо сейчас такие расходы».
В прошлом году потребители платили более высокие цены за все, включая газ, еду и жилье, и это обходится семьям в сотни долларов в месяц. В мае индекс потребительских цен, который измеряет цены на потребительские товары, подскочил на 8,6% в годовом исчислении — это самый высокий рост с 1981 года. Последний отчет будет представлен в среду.
Согласно опросу, в первую очередь потребители обращают внимание на рестораны вне дома, за которыми следуют развлечения на свежем воздухе и путешествия.
Когда замедлится инфляция?
Потребуется время, чтобы сбить инфляцию, По мнению экономистов.
Джаред Бернштейн, член Совета экономических консультантов Белого дома при президенте Джо Байдене, объяснил, что инфляция была вызвана высоким спросом, ограниченной цепочкой поставок и вторжением России в Украину.
«Недавний анализ показывает, что часть спроса действительно отстает», — сказал Бернстайн в понедельник на шоу «Squawk Box».
Ограничения цепочки поставок остаются. [but] Он добавил: «Они сильно отступают. Повышение цен Путиным — это то, что попадает в эту смесь, и оно продолжает оставаться сильным сдерживающим фактором, влияющим как на реальную экономику, так и на рынки».
Оцените свое финансовое положение
Женщина покупает футболки в Розмиде, Калифорния, 28 июня 2022 года.
Фредерик Дж. Браун | Афп | Гетти Изображений
Чтобы ориентироваться на более высокие ставки, первое, что вы должны сделать, это разобраться со своим финансовым положением.
Посмотрите на свои доходы и расходы, а также на тип и сумму долга, который у вас есть.
«Наши расходы, то, как мы принимаем финансовые решения, выбор, который мы делаем, — это единственное, что мы можем контролировать», — сказал Ивека.
Она добавила, что защита вашего дохода за счет страхового покрытия по инвалидности и вашего бюджета за счет поддержки ваших резервов наличных средств на случай чрезвычайных ситуаций также являются важными мерами предосторожности, которые необходимо принять прямо сейчас.
Посмотрите на «Потребности» и «Хочется»
Как только вы увидите, на что тратите деньги, разбейте их на потребности и желания и начните сокращать необязательные вещи, говорит CFP. Кэролин Маккланахан, основатель и директор по финансовому планированию Life Planning Partners в Джексонвилле, Флорида.
МакКланахан, который также является врачом, сказал, что постоянное питание вне дома не только стоит больше денег, чем приготовление пищи дома, но и вредно для здоровья. Когда вы находитесь в продуктовом магазине, используйте купоны и сравнительные покупки, чтобы сэкономить деньги.
Бывают вечера, когда времени мало, и вы, как правило, заказываете еду на вынос на ужин. МакКланахан много готовит по воскресеньям и кладет еду на ночь в морозилку.
Может помочь использование автомобилей или планирование поездок на автомобиле, чтобы уменьшить вождение на бензине, а также работа из дома несколько дней в неделю, если это возможно.
Кроме того, проверьте свою кредитную карту на наличие повторяющихся транзакций, таких как подписки. Он советует, если вы не используете всю подписку, отменить услугу.
«Хотя беспокоиться о скачках цен — это нормально, вы не можете их контролировать — и беспокоиться об этом вредно для вашего здоровья», — сказал МакКланахан, член Совета финансовых консультантов CNBC.
«Просто подумайте о вещах, которые вы можете контролировать», — сказала она.
«Убедиться, что вы тратите свои деньги обдуманно, — это единственное, что вы можете сделать, чтобы облегчить внешний мир вокруг вас».
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