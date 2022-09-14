65 российских чиновников теперь требуют плакат Владимира Путина

Всего через несколько дней после того, как российские официальные лица в Санкт-Петербурге и Москве публично призвали президента Владимира Путина отказаться от власти, число выборных должностных лиц, призывающих к свержению российского президента, подскочило до 65. По данным Ксения ТорстримДепутаты Петербурга собирают подписи под инициативой. Теперь к обращению также присоединились депутаты муниципалитетов Самары, Якутска, Великого Новгорода и Воронежа. В интервью независимому журналисту-расследователю ФёрсткаНекоторые из московских депутатов, инициировавших эту инициативу, заявили, что прекрасно понимают, что не получат положительного ответа от российского правительства. (Санкт-Петербургский райсовет, который первым инициировал и призвал привлечь Путина к уголовной ответственности за государственную измену, уже Это должно быть решено По постановлению городского суда, а один из его членов был оштрафован за «дискредитацию» власти.) «Мы могли просить Путина о многом все эти годы — о реформе, соблюдении конституции, а также просить его освободить его . [Alexei] Навальный. «Похоже, что после 24 февраля нет смысла просить о чем-либо, кроме его ухода», — сказал муниципальный депутат Москвы Тимофей Николаев. Другой представитель муниципалитета, Ольга Штацкая, рассказала «Верстке», что «туман» поглотил страну, которую нужно было уничтожить. Она сказала, что ей «немного жаль, что мы не додумались сделать это раньше».