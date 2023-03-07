7 больниц Нью-Джерси вошли в список лучших больниц мира по версии Newsweek.

Семь медицинских центров Нью-Джерси сделали это Список лучших больниц мира 2023 года по версии Newsweek.

Это пятый год, когда новостной журнал составляет список, оценивая более 2300 учреждений в 28 странах и опрашивая более 80 000 медицинских экспертов. (Тайвань был новым дополнением в этом году.)

Newsweek сказал, что он рассматривает не только больницы, которые предлагают элитный уход, исследования и инновации, но и учреждения, которые предоставляют это на постоянной основе.

«Из всех больниц в мире относительно немногие могут делать все это из года в год. Лучшие принадлежат очень эксклюзивному клубу», — заявила в своем заявлении главный редактор Newsweek Нэнси Купер. договоренность.

В этом году издание представило новый показатель результатов, известный как PROM (Patient Reported Outcome Measures), который включает в себя «стандартизированные и проверенные анкеты, заполняемые пациентами для измерения их восприятия своего функционального благополучия и качества жизни».

Вот семь больниц Нью-Джерси, которые вошли в список, и их рейтинг в США:

46. ​​Медицинский центр Морристаун — Общий балл: 70,66%

57. Медицинский центр Университета Хакенсак – общий балл: 69,52%

121- Госпиталь Вэлли Риджвуд — Общий балл: 65,30%

167. Медицинский центр Overlook в Саммите — Общий балл: 64,42%

201. Медицинский центр Newark Beth Israel — Общий балл: 64,05%

317 — больница и медицинский центр Энглвуд — общий балл: 62,88%

406. Длинный филиал Медицинского центра Монмута — Общий балл: 61,82%

Медицинский центр Морристаун также занял первое место в Нью-Джерси в прошлогоднем рейтинге US News and World Report. Медицинский центр Университета Хакенсак и больница Вэлли заняли второе и третье места соответственно.

Морристаун также занял первое место в рейтинге Newsweek 2022.

По данным Newsweek, в пятерку лучших больниц США в 2023 году входят:

1. Клиника Майо, Рочестер, Миннесота — общий балл: 97,50%

2. Клиника Кливленда – общий балл: 92,59%

3. Больница общего профиля Массачусетса, Бостон — общий балл: 92,27%

4. Больница Джонса Хопкинса, Балтимор — общий балл: 89,95%

5. UCLA Health — Медицинский центр Рональда Рейгана, Лос-Анджелес — Общий балл: 87,78%

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