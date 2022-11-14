7 вещей, которые мы узнали от Pokémon Scarlet и Violet Leaks

картина : нинтендо

Я убежден, что во Вселенной нет силы, которая движется быстрее, чем… Покемон отсева. Поскольку мы приближаемся к неделе выпуска для Алый покемон И ФиолетовыйТе, кому удалось получить раннюю копию игры, публикуют скриншоты и информацию об игре в социальных сетях.

Весь покедекс вышел

Хотя мы не владеем всеми живыми существами в игре, отсева Он утверждает, что разместил весь покедекс в Твиттере. Но будьте осторожны — вокруг полно поддельных покемонов, поэтому делайте каждую фотографию с осторожностью.

Парадокс покемонов

Nintendo ранее показала Great Tusk и Iron Treads в трейлере. На прошлой неделе издатель объяснил, что эти загадочные покемоны — редкие существа из неизведанных регионов Балдии. Ликеры назвали это «Парадокс покемонов,» И я имею указал Некоторые из них будут выглядеть доисторическими, а другие — более футуристическими. Но это не только эстетическая разница. Если верить утечкам, покемоны Paradox отличаются писать предметы И Возможности чем их обычные аналоги. Есть хорошие новости для блестящих охотников: этих особенных покемонов можно создать столкнулся В дикой природе с их блестящими формами, как и другие монстры.

G/O Media может получать комиссию

В группу покемонов Paradox входят Донфан, Волкарона, Амунгус, Джигглипафф, Мисдревеус, Магнетон, Саламенс, Гардевуар, Харияма, Делиберд, Гидригон и Тиранитар.

Бишарп будет сильным игроком на соревнованиях

Конкурентная среда трясется в его ботинках. Следующее поколение будет включать в себя новые эволюции древних покемонов, которые имеют ужасающие последствия для игрового процесса. Новая эволюция Бишарпа означает, что теперь он может Эффективный способ Используйте Eviolite, зарезервированный предмет, который значительно усиливает атакующие способности покемонов, которые не полностью развиты. фанаты быть рок На своем новом месте в мете Бишарп уже была довольно конкурентоспособной. Покойся с миром для тех, кто все еще думает о запуске Gengar. Оставайтесь там в безопасности.

Легендарное трио – легендарная четверка

Это не первый раз, когда у покемонов есть четыре подлегенды. Эта честь достается рыцарям округа Юнова. Но это все еще не достаточно необычно, чтобы оправдать крики. Как утверждают Лейкерс четверо из них Увидит, что характерная атака уменьшит вдвое здоровье их противников (например, Super Fang или Nature’s Madness).

Кажется, ни одно из имен еще не просочилось, но я не тороплюсь узнавать о них. Это одни из худших дизайнов, которые я видел со времен Ultra Beasts, поэтому я, вероятно, в конечном итоге уберу их из повествовательных обязательств, а затем включу в коробку.

Вы можете привести покемонов Hisuian в Paldea.

Похоже, вы можете использовать Pokémon Home для передачи Легенды о покемонах: Арсеус исключительно для вашего нового приключения. Белый Зороварк будет выглядеть Так Хорошо в этой игре без текстуры задницы.

Покемоны теперь летают по земле

согласно с к известному кармин И Фиолетовый Выпавшие летающие покемоны больше не парят неуклюже в бою. Если они не будут стоять на земле, как вода, они останутся на земле.

Вы не можете перезагрузить для блестящих новичков

Это одна из утечек, которая не имеет видеоподтверждения, но очень важно исключить ее из списка. туфли У вас есть чирикать Что вы не можете получить Shiny Pokemon при выборе стартера. Вероятно, они были заблокированы, чтобы преданные фанаты не могли перезагружать игру, пока она у них не появится. Вместо того, чтобы включать и выключать свой переключатель, вам придется получить их «законным» способом — путем размножения сотен яиц, пока ГСЧ не примет решение в вашу пользу. Хммм, может быть, это имеет очень неприятные этические последствия?

Алый покемон И Фиолетовый Он выйдет 18 ноября.