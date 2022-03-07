7 украинских кинематографистов с передовой войны — The Hollywood Reporter

Я связался с семью украинскими кинематографистами, которые остались в стране из-за продолжающегося российского вторжения. Голливудский репортер Предоставить свои прямые отчеты о передовой линии войны и призвать международное сообщество принять меры для изоляции России и правительства президента России Владимира Путина.

В состав группы входят режиссеры игрового кино Марина Ивановна Горбач (Клондайк(Нариман Алиев)направление домой), Валентин Васянович (Атлантида), Антонио Лукек (Мои мысли молчати Роман Бондарчуквулкан), документальный фильм Алина Горлова (Этот дождь никогда не прекратится) и продюсер Дарья Василий, руководитель украинской индустрии реалити-событий Docudays UA.

Лукич сказал, что оставил кадры и материалы для безымянного нового фильма в Киеве, чтобы эвакуировать своих детей из зоны боевых действий. «Мы работали над ним более двух с половиной лет, — пишет он. «Мы снимали в Киеве, Лубнах, Люксембурге и сделали все возможное… Я не смог переместить киноматериалы в безопасное место. Так что теперь надеемся, что они не будут уничтожены. Но какое это имеет значение сейчас? Не совсем… Другое дело важны сейчас».

Единственное, что важно, говорит Лукич, это чтобы международное киносообщество выступило за полный бойкот «российского кино и культуры».

Алиев, дебютировавший в 2019 году направление домойкоторый был показан на программе «Особый взгляд» в Каннах, рассказывает об отце и сыне из семьи крымских татар, перевозящих тело старшего сына и брата из Киева для захоронения в Крыму, и говорит, что спонсируемая Москвой русская культура «всегда была инструмент для легализации всех преступлений, совершенных ее властями». Российские солдаты и бомбы ничем не отличаются от их пропагандистского оружия, которое может не убивать людей прямо, а оправдывать эти зверства или отвлекать и отвлекать внимание от главного. С молчаливого согласия своих граждан Россия убивает невинных людей на Украине».

Он писал, что бойкот российского кино и культуры в это время «является попыткой очистить мир от пропаганды террористического государства».

Призывы к бойкоту всех российских кинематографистов поддерживает Европейская киноакадемия, которая заявила на прошлой неделе, что «полностью поддерживает призыв Украинской киноакадемии к бойкоту российских фильмов».

Каннский и Венецианский кинофестивали также присоединились к бойкоту с оговоркой: Венеция заявила, что фестиваль не будет принимать «делегатов, официальных учреждений или лиц, связанных в каком-либо качестве с российским правительством, ни на одном из своих мероприятий», но не будет полностью запрещать российские фильмы. . Канны также заявили, что разрешат российские фильмы, но запретят российским делегатам или любому члену российского правительства посещать мероприятие этого года на Лазурном берегу в мае.

Российский режиссер Кантемир Балагов получил признание критиков Пинбул (2019) попал в шорт-лист премии «Оскар» за лучший международный фильм, в понедельник в Твиттере сообщил, что покинул Россию после вторжения в Украину. Наши сердца с Украиной и русским народом [are] Против этого кошмара», — пишет он.

Мы уехали из России. Мы очень сожалеем и глубоко опустошены. В один момент наше будущее было украдено у нас. У нас забрали родителей и друзей. Но есть одна вещь, которую они не смогли отнять, и это кино. Наши сердца поддерживают Украину и русский народ, которые противостоят этому кошмару. pic.twitter.com/oCTJcMU73P — Кантемир Балагов (KBalagov) 6 марта 2022 г.

Призыв к культурному бойкоту России вышел за рамки кино: Европейский вещательный союз (EBU), который организует чрезвычайно популярный конкурс песни «Евровидение», объявил 24 февраля, что он не позволяет российским исполнителям участвовать в этом году. Королевский оперный театр в Лондоне отменил летний сезон московского Большого балета и Метрополитен-опера в Нью-Йорке, а Берлинская государственная опера прекратила сотрудничество с российской оперной звездой Анной Нетребко после того, как певица отказалась «отказаться от своей публичной поддержки Владимир Путин.»

Группа украинских кинематографистов утверждает, что все, что меньше полного запрета российских работ, является молчаливой поддержкой военной агрессии Путина.

Режиссер Валентин Васьянович писал: «Дело в том, что Россия во все времена использовала достижения культуры и искусства как прикрытие своих агрессивных действий, необходимо опустить железный культурный занавес вокруг России. Прекратить любое культурное сотрудничество с представителями террористического государства, грозит уничтожить весь мир».

Пока Россия открыто не признает ошибочность своих действий [in Ukraine] Или осужден по всем законам международного права, — пишет Алина Горлова. — Любое представительство или поддержку российского кинематографа я считаю неприемлемым».

Связывая нынешнюю войну с реакцией на немецких художников и сторонников нацистского режима, Роман Бондарчук писал, что поддерживаемая государством культура в России «подготовила идеологическую основу для этой войны… после войны, когда существование Украины уже не будет под угрозой» танками и ракетами, к которым его можно было бы вернуть, изучить, исследовать и установить. Как и в эти дни, мы учимся [Leni] Фильмы Рифеншталь или [Richard] произведение Вагнера.

Единственная оправданная поддержка российской культуры на данный момент, по словам Бондарчука, — это радио «Лебединое озеро», музыка, которая «традиционно трансформирует правительство в России».

Именно это и сделали в прошлый четверг сотрудники популярного российского телеканала «Дождь», когда канал приостановил свою деятельность из-за давления, связанного с его критическим освещением путинской войны на Украине.