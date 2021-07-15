7 человек погибло, многие пропали без вести во время наводнения в Германии

Берлин (AFP) – По меньшей мере семь человек погибли и многие пропали без вести в Германии после того, как проливные наводнения превратили ручьи и улицы в бушующие потоки, сметая машины и обрушивая некоторые здания.

Полиция в западном городе Кобленц заявила в четверг, что четыре человека погибли в округе Ароффелер, и около 50 застряли на крышах своих домов в ожидании спасения.

За ночь в селе Шолд обрушились шесть домов. «Нам сообщили о пропаже нескольких человек», – сказали в полиции.

Шельд расположен в Эйфеле, вулканическом регионе небольших холмов и долин к юго-западу от Кельна.

Полная степень разрушений в этом районе остается неясной после того, как многие деревни были отрезаны от паводковых вод и оползней, сделавших дороги непроходимыми. На видео, размещенных в социальных сетях, были запечатлены плавающие по улицам автомобили, а в некоторых местах – частично разрушенные дома.

Власти объявили чрезвычайное положение в регионе после нескольких дней проливного дождя, от которого также пострадали большие районы западной и центральной Германии, а также соседние страны, причинив значительный ущерб.

Полиция сообщила, что 82-летний мужчина умер после того, как затопленный подвал его дома упал в западном городе Вупперталь, который пострадал в наибольшей степени.

Пожарный утонул в среду во время спасательных работ в городе Альтина на западе Германии, а другой потерпел крушение во время спасательных операций на электростанции в Вердюле-Ильверлингсен. Власти заявляют, что в восточном городе Гостад пропал без вести мужчина после того, как он исчез, пытаясь спасти свои вещи от поднимающейся воды.

Железные дороги были приостановлены в большей части Северного Рейна-Вестфалии, самого густонаселенного штата Германии. Губернатор Армин Лашет, сменивший Ангелу Меркель на посту канцлера на выборах в Германии этой осенью, должен был посетить Хаген, пострадавший от наводнения, позже в четверг.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует дождь в четверг.

Неустанный ночной дождь усугубил ситуацию с наводнениями в восточной части Бельгии: один человек утонул и, по крайней мере, еще один пропал без вести.

В некоторых городах уровень воды поднялся до беспрецедентного уровня, а их центры превратились в текущие реки.

Основные автомагистрали были затоплены, а на юге и востоке страны железнодорожная служба сообщила, что все движение остановлено, добавив, что «альтернативный транспорт маловероятен».

В восточном Леобене, на границе с Германией, сообщалось, что мужчина умер после того, как его унес потоком, сообщил RTBf местный губернатор.

В Льеже, главном городе восточной Бельгии, река Маас рано утром выходит из берегов и впадает в центр города. Полиция призвала граждан принять меры предосторожности.

Голландские СМИ сообщили, что власти в южном голландском городе Валкенбург, недалеко от границы с Германией и Бельгией, эвакуировали дом престарелых и дом престарелых в течение ночи из-за наводнения, которое превратило главную улицу туристического города в реку.

Голландское правительство отправило около 70 солдат в южную провинцию Лимбург поздно вечером в среду, чтобы помочь с задачами, включая транспортировку эвакуированных и наполнение мешков с песком, когда реки выходят из берегов. В Нидерландах не сообщалось о травмах, связанных с наводнением.

Необычно сильные дожди также затопили на этой неделе участок на северо-востоке Франции, повалив деревья и перекрыв десятки дорог. По сообщению местного радио France Bleu, было нарушено движение поездов в Люксембург, и пожарные эвакуировали десятки людей из их домов недалеко от границы с Люксембургом и Германией, а также в районе Марны.

По данным национальной метеорологической службы Франции, за последние день или два в некоторых районах выпал дождь, эквивалентный двум месяцам дождя. Поскольку грунт уже был насыщен, служба прогнозировала более сильные дожди в четверг и выпустила предупреждения о наводнениях для 10 районов.

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Раф Кассерт в Брюсселе, Анджела Чарльтон в Париже и Майк Кордер в Гааге внесли свой вклад в этот отчет.