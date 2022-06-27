75 лет независимости, 75 знаковых моментов индийского спорта: № 27–25 августа 2002 г .: Анджали Бхагват — чемпион среди чемпионов.

В этом году Индии исполнится 75 лет независимости. Ниже представлена ​​серия, посвященная 75 великим спортивным достижениям индийских спортсменов. Sportsstar будет вручать одно специальное спортивное достижение каждый день до 15 августа 2022 года.

25 августа 2002 г .: Анджали Бхагват стала чемпионкой.

В беспрецедентный исторический момент для индийской стрельбы Анджали Видпатак Бхагват выиграла титул «Чемпион-чемпион» — смешанное соревнование среди мужчин и женщин в финале Кубка мира 2002 г. в Мюнхене. два Три месяца в этом году мировой организацией, подвиг, уникальный для любого индийца в любом виде спорта.

Это был кульминационный момент сезона выступлений на разминке, когда Анджали завоевала два серебра в трех матчах чемпионата мира.

Архивы Sportsstar: уникальное достижение Анджали

В женском зачете, когда в борьбе участвовали все чемпионки мира, кроме четырех, не говоря уже о двукратной чемпионке мира Соне Пфлшафтер, Анджали не была фаворитом на медаль. Тот факт, что она обыграла двух мировых рекордсменов и группу боулеров мирового класса, заняв второе место после россиянки Любови Галкиной, был поистине выдающимся достижением.

Призеры чемпионата мира по пневматической винтовке в Мюнхене в 2002 г. Слева направо: Анджали Видпатак Бхагват, Любовь Галкина (Россия), Цзин Чжао (КНР). Индуистские архивы

Это было проявлением ее психологической стойкости, что 32-летнему инспектору CISF из Мумбаи удалось сохранить самообладание после эйфории от четырех золотых медалей на Играх Содружества в Манчестере и последовавших за этим празднований дома.

Кубок чемпионов ограничен медалистами финала Кубка мира.

Были чемпионы мира и Олимпийских игр как в мужском, так и в женском дивизионе. Всего было девять человек, четыре мужчины и пять женщин, которые боролись за высшую награду и призовой фонд в размере 2500 евро.

Был Цзи Ли из Китая, победитель среди мужчин в стрельбе из пневматической винтовки. Был Мэтью Эммонс из США, третий золотой медалист среди мужчин. Был олимпийский чемпион Раймунд Дибевик из Словении. А среди мужчин был ветеран Артем Хаджибеков из России.

С женской стороны кроме Галкиной и Анджали было три китаянки.

Конкуренция была основана на исключении. После первых четырех выстрелов выбывает стрелок с наименьшим общим счетом. Первой выбыла китаянка, а мужчины, находившиеся под огромным давлением из-за огромной толпы, выбыли один за другим.

На совместном мероприятии по пневматической винтовке он покинул поле вместе с Галкиной, Цзин Чжао и Анджали, когда настала очередь выходить россиянам. Оставьте Анджали и Гао. Оценки ничего не значили, и каждому из них дали по три попытки доказать, что они достойны джекпота. Гао забил 10,4, 10,1 и 9,5, а Анджали забросил 10,5, 9,5 и 10,6.

Это был хороший финал, когда вошел индиец, и Анджали удостоилась аплодисментов собравшихся.

Анджали представляла Индию на трех Олимпийских играх подряд, выйдя в финал на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, став первой среди индийских стрелков-женщин, а также первой индийской спортсменкой, вышедшей в олимпийский финал после PT Usha в 1984 году. Она выиграла 12 золотых и 4 серебряные медали. на Играх Содружества и Чемпионатах Содружества по стрельбе. За свою блестящую карьеру она завоевала 31 золотую, 23 серебряные и 7 бронзовых медалей и установила 13 новых рекордов на международных соревнованиях.

(Подборка на основе статей, опубликованных в Индусы и Спортстар)