75 лет независимости, 75 знаковых моментов индийского спорта: № 27–25 августа 2002 г .: Анджали Бхагват — чемпион среди чемпионов.

В этом году Индии исполнится 75 лет независимости. Ниже представлена серия, посвященная 75 великим спортивным достижениям индийских спортсменов. Sportsstar будет вручать одно специальное спортивное достижение каждый день до 15 августа 2022 года.
25 августа 2002 г .: Анджали Бхагват стала чемпионкой.
В беспрецедентный исторический момент для индийской стрельбы Анджали Видпатак Бхагват выиграла титул «Чемпион-чемпион» — смешанное соревнование среди мужчин и женщин в финале Кубка мира 2002 г. в Мюнхене. два Три месяца в этом году мировой организацией, подвиг, уникальный для любого индийца в любом виде спорта.
Это был кульминационный момент сезона выступлений на разминке, когда Анджали завоевала два серебра в трех матчах чемпионата мира.
Архивы Sportsstar: уникальное достижение Анджали
В женском зачете, когда в борьбе участвовали все чемпионки мира, кроме четырех, не говоря уже о двукратной чемпионке мира Соне Пфлшафтер, Анджали не была фаворитом на медаль. Тот факт, что она обыграла двух мировых рекордсменов и группу боулеров мирового класса, заняв второе место после россиянки Любови Галкиной, был поистине выдающимся достижением.
Призеры чемпионата мира по пневматической винтовке в Мюнхене в 2002 г. Слева направо: Анджали Видпатак Бхагват, Любовь Галкина (Россия), Цзин Чжао (КНР). Индуистские архивы
Это было проявлением ее психологической стойкости, что 32-летнему инспектору CISF из Мумбаи удалось сохранить самообладание после эйфории от четырех золотых медалей на Играх Содружества в Манчестере и последовавших за этим празднований дома.
Кубок чемпионов ограничен медалистами финала Кубка мира.
Были чемпионы мира и Олимпийских игр как в мужском, так и в женском дивизионе. Всего было девять человек, четыре мужчины и пять женщин, которые боролись за высшую награду и призовой фонд в размере 2500 евро.
Был Цзи Ли из Китая, победитель среди мужчин в стрельбе из пневматической винтовки. Был Мэтью Эммонс из США, третий золотой медалист среди мужчин. Был олимпийский чемпион Раймунд Дибевик из Словении. А среди мужчин был ветеран Артем Хаджибеков из России.
С женской стороны кроме Галкиной и Анджали было три китаянки.
Конкуренция была основана на исключении. После первых четырех выстрелов выбывает стрелок с наименьшим общим счетом. Первой выбыла китаянка, а мужчины, находившиеся под огромным давлением из-за огромной толпы, выбыли один за другим.
На совместном мероприятии по пневматической винтовке он покинул поле вместе с Галкиной, Цзин Чжао и Анджали, когда настала очередь выходить россиянам. Оставьте Анджали и Гао. Оценки ничего не значили, и каждому из них дали по три попытки доказать, что они достойны джекпота. Гао забил 10,4, 10,1 и 9,5, а Анджали забросил 10,5, 9,5 и 10,6.
Это был хороший финал, когда вошел индиец, и Анджали удостоилась аплодисментов собравшихся.
Анджали представляла Индию на трех Олимпийских играх подряд, выйдя в финал на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, став первой среди индийских стрелков-женщин, а также первой индийской спортсменкой, вышедшей в олимпийский финал после PT Usha в 1984 году. Она выиграла 12 золотых и 4 серебряные медали. на Играх Содружества и Чемпионатах Содружества по стрельбе. За свою блестящую карьеру она завоевала 31 золотую, 23 серебряные и 7 бронзовых медалей и установила 13 новых рекордов на международных соревнованиях.
(Подборка на основе статей, опубликованных в Индусы и Спортстар)
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