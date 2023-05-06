8 гроссмейстеров вышли в финал Олимпийских игр по киберспорту в Сингапуре

Восемь игроков вышли в финал олимпийской киберспортивной серии 2023 года, одержав три победы в квалификации в четверг и пятницу: гроссмейстеры Шант Саргсян, Самвел Тер-Саакян, Александр Бортник, Алексей Сарана, Бассем Амин, Максим Чигаев, Нгок Чыонг Сон Нгуен и Александр. Рахмонов.

Самым большим возвращением в любом раунде стало возвращение Тер-Саакяна, который выиграл три матча подряд по вызову и обыграл Сарану в матче первого раунда. Только два игрока, армянин Тер-Саакян и Саркисян, выиграли три тура подряд, не проиграв ни одного матча.

17-летний ММ Эмин Оганян был в одном матче и одной победе от выхода вперед, но уступил Чигеву в финальном туре. Таким образом, все восемь победителей квалификации были большими мастерами.

Финал OES пройдет в Сингапуре, начиная с 23 июня (будет объявлено позже).

Посмотрите, что произошло

Вы можете щелкнуть здесь, чтобы найти все подробности о том, что произошло во время мероприятия, включая игры, результаты, турнирную таблицу и многое другое, как часть нашей платформы живых событий.

Десятки тысяч игроков были сужены до 16 игроков на предпоследнем этапе олимпийской киберспортивной серии. Квалификационные турниры 14 Trials присоединились к двум приглашенным игрокам (Эмину и гроссмейстеру Хосе Мартинесу), чтобы бороться за восемь мест в финале.

На этом этапе проводился турнир «Швейцария на выбывание» в том же формате, что и в Pro Chess League 2023 года. Каждое столкновение представляет собой матч из четырех игр, в котором первым играет белый с более высоким семенем, а цвета чередуются между играми. Игроки, проигравшие три матча, выбывают.

Первые два тура состоялись в первый день, а последние три тура завершились во второй день.

Бортник первым выиграл матч, и сделал это стильно. В матовой последовательности, начинающейся с 34. Кg5+, следуют естественные ходы, но тихий последний ход короля (хотя и без фигуры) столь же элегантен, сколь и прост.

Украинский лидер выиграет первые два матча и завершит первый день с отличным результатом. Затем он снова выиграл во второй день и с комфортом вышел в финал.

Также в первом туре самым захватывающим и чудесным камбэком стал камбэк Тер-Саакяна против Сараны. После поражения в первых двух играх матча ему нужно было выиграть две по требованию только для того, чтобы заставить Армагеддон выйти в ноль.

Ему это удается. Черными фигурами он начал с победы после перехода в пешечный эндшпиль — всего один удар отделял победу от ничьей.

Он выиграл следующий матч с белыми, а затем сумел выиграть Армагеддон с белыми, чтобы обеспечить матч. Три победы по требованию — в таком формате большего камбэка и быть не могло.

В итоге игроки убедительно вышли в финал. Тер-Саакян выиграл 3 матча без поражений, а Сарана не проиграет ни одного матча после этого.

Путь Сараны к славе был успешным, но не обошлось без икоты. Самый крупный промах турнира случился в его матче с Чигаевым во второй день. После того, как Чигаев поймал ладью одним ходом, Сарана следующим выбил ферзя — даже в блице промахи такого масштаба очень редки среди великих.

В матче двух мастеров один из игроков пропускает ладью, а его противник пропускает ферзя на следующий ход! 🤯 pic.twitter.com/fhpqw75MMW — ChesscomLive (@сотрудник) 5 мая 2023 г.

Но он починил корабль. Саране удалось выиграть следующий матч и обеспечить матч, несмотря на творческую (но не неправильную) жертву ферзя Чигева.

С этой победой Сарана выходит в финал. Несмотря на поражение в этом матче, Чигуев вышел в финал, победив М. Джахлы Соколовского.

Пожалуй, самая захватывающая финальная партия турнира произошла у Соколовского против Саркисяна во втором туре. Часто после того, как на флопе выпадет дама, невозможно сделать большую веху.

Израильскому ВМ удалось удержать форт Барха против Малаки, хотя объективно он не должен был действовать. Гроссмейстер Ян Непомнящий показал нам, как выиграть чемпионат претендентов ФИДЕ 2020–2021 годов у генерального менеджера Аниша Гири. У них был один и тот же эндшпиль (проанализированный здесь гроссмейстером Деяном Бойковым), но они сдвинулись на одну вертикали левее.

Я также включил второй способ выиграть, используя триангуляцию и цугцванг.

Несмотря на упущенную победу, Саргсян в оба дня показал идеальный счет 3:0, подвиг, совершенный только армянином Тер-Саакяном.

Единственный матч, который дошел до тай-брейка на Армагеддоне, был Рахмановым против Сантоса. Четыре решающих матча (каждый из которых выиграли белые) завершились равным счетом, и у Рахмонова было еще одно очко, когда белые выиграли матч на Армагеддоне.

Однако его самая чистая победа пришлась на вторую игру, когда методичное наращивание сил быстро переросло в смертельный тактический удар. Генеральный менеджер Рафаэль Летао рассказывает о нашей полезной игре дня ниже.

Пожалуй, самым печальным событием стал гроссмейстер Александр Шиманов. В первый день он забил 2:0, а во второй день ему понадобилась одна победа, чтобы двигаться дальше. Этого не должно было быть, и он проиграл все три матча. едва В шахматах всегда недостаточно.

Нажмите здесь Чтобы узнать больше о турнире Международной олимпийской киберспортивной серии 2023 года, обязательно подпишитесь на информационный бюллетень МОК, чтобы быть в курсе всех событий Олимпийской киберспортивной серии 2023 года!

© 2023 Международный олимпийский комитет / Международный олимпийский комитет — Все права защищены. Олимпийская электронная спортивная серия является собственностью МОК и не может быть скопирована, переиздана, сохранена в поисковой системе, воспроизведена или передана полностью или частично в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия МОК. Несанкционированное копирование, адаптация, сдача в аренду, одалживание, распространение, извлечение, перепродажа, игра, взимание платы за использование, трансляция, публичное исполнение, передача через Интернет, кабель или любые средства связи, а также доступ или использование данного продукта, любой торговой марки или произведения, запрещенные авторским правом. часть этого продукта.

Предыдущее покрытие: