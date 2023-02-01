8 лет тюрьмы для российского журналиста за освещение Украины — ПОЛИТИКО

Российское информационное агентство сообщило, что известный российский комментатор и критик Путина Александр Невзоров был приговорен к восьми годам лишения свободы за публикацию «фейковых новостей» о войне Москвы с Украиной. Интерфакс сообщила ср.

Московский суд в среду заочно осудил Невзорова за размещение в его аккаунтах в Instagram и YouTube «ложной информации о преднамеренном обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе». Также сообщалось Русская резня Оно было проведено в украинском городе Буча. Дело против Невзорова началось в марте прошлого года.

Невзоров, тележурналист, аналитик и режиссер, чья карьера восходит к коммунистической эпохе, не чужд споров. Он встал на сторону заговорщиков попытки государственного переворота 1991 года, ускорившей распад Советского Союза, и при Владимире Путине стал соучредителем молодежного движения «Наши» («Наша страна»).

С тех пор Невзоров выступил против Кремля, и совсем недавно его видели критикующим войну Путина против Украины на своем канале YouTube, у которого почти два миллиона подписчиков.

Он уехал из России прошлым летом после получения украинского гражданства и числится в списках российских иностранных агентов.

Постановление является последним шагом властей в подавлении СМИ после введения России. запрет Об описании украинского конфликта как «войны» или «вторжения». Закон, вступивший в силу в марте прошлого года, наказывает журналистов лишением свободы на срок до 15 лет и вынудил большинство независимых СМИ покинуть страну.

Дуглас Басвин предоставил репортаж.