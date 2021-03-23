8 лучших советов и приемов OxygenOS для профессиональных пользователей OnePlus

OxygenOS заслужила похвалу за то, что является консервативным Android-устройством, но с тех пор приобрела больше характерных черт. Это не обязательно плохо, даже если он очень похож на One UI от Samsung. Несмотря на визуальное преобразование, скин OnePlus не просто сохранил многие свои функции. Изящные маленькие функции, Но некоторые недавние итерации также представили новые приемы, чтобы сделать вашу жизнь немного проще.

Мы составили список наших любимых функций, которые спрятаны в различных укромных уголках OxygenOS.

Проведите вверх для поиска в приложениях

С сотнями приложений, установленных на вашем телефоне, использование панели поиска – самый быстрый способ открыть нужное приложение, но это по-прежнему многоступенчатый процесс. OnePlus делает еще один шаг вперед, добавляя быстрый жест, который приведет вас прямо к панели поиска панели приложений. зарплата!

Когда вы проводите пальцем вверх, чтобы открыть панель приложений, удерживайте половину в течение доли секунды, и все. Клавиатура автоматически всплывает, ожидая, когда вы начнете вводить текст в строке поиска вверху. Он включен по умолчанию и работает на старых телефонах OnePlus. Я не могу не подчеркнуть, насколько полезной будет эта функция и сэкономит ваше время.

Экранные жесты

Кажется, что теперь жесты полностью овладевают нашими смартфонами, но OnePlus понравился им задолго до того, как это сделал Google. Помимо собственной версии полноэкранных жестов навигации, OxygenOS имеет довольно популярные жесты выключения экрана. Основная идея состоит в том, чтобы рисовать персонажей одним движением на экране вашего телефона, когда он выключен, для быстрых действий, таких как включение фонарика или прыжок прямо к видеозаписи.

Вы даже можете запрограммировать его, чтобы открыть приложение по вашему выбору, хотя для этого вам потребуется разблокировать телефон до того, как появится экран приложения. Помимо этого, вы также можете настроить каждую букву, чтобы мгновенно разблокировать заднюю или переднюю камеру. Помимо этих алфавитных жестов, вы получите обычное двойное касание для пробуждения вместе с некоторыми уникальными элементами управления музыкой. Рисование значков паузы (||), вперед (>) и назад (<) на экране блокировки позволяет вам воспроизводить / приостанавливать воспроизведение, переходить к следующей дорожке и возвращаться к предыдущей дорожке в указанном порядке. Это отличный способ управлять воспроизведением музыки, и он также работает с потоковыми приложениями, такими как Spotify, так же, как и с локальными плеерами.

Идти к Кнопки и жесты Раздел Настройки приложение, затем коснитесь Быстрые жесты. Здесь вы найдете полный список этих удобных и интуитивно понятных жестов блокировки экрана.

Параллельные приложения

Наличие двух состояний одновременно для одного приложения – это не то, что вы можете включить на любом телефоне, или, по крайней мере, процесс доступа к нему не особенно прост. Технически вы можете использовать одно и то же приложение в разных профилях устройства, но это часто бывает очень сложно для одного или двух приложений. OxygenOS от OnePlus – один из немногих вариантов мобильных телефонов, изначально поддерживающих эту функцию, и OnePlus запускает свои параллельные приложения сразу после выпуска. Люди с двумя SIM-картами могут использовать его для получения учетных записей WhatsApp со своими телефонными номерами или запускать два случая из приложения, такого как Uber.

Среди приложений, которые я установил на свой телефон, поддерживаются различные социальные сети и приложения для общения, включая Twitter, Telegram, Skype, WhatsApp и другие. Службы вызова такси, такие как индийские Uber и Ola, также включены в список вместе с местным мобильным кошельком Paytm. Утилита параллельных приложений может различаться в зависимости от всех приложений на вашем телефоне, но наиболее популярные приложения, похоже, поддерживаются из коробки.

Чтобы получить доступ к списку поддерживаемых приложений, необходимо нажать Услуги Направляйтесь внутрь Настройки. Оказавшись там, нажмите Параллельные приложения. Теперь переключитесь на приложение, которое вы хотите продублировать, но будьте осторожны при повторном отключении любого из них: оно навсегда удалит данные параллельного экземпляра.

Прямое объяснение

Функция Live Caption была очень полезна для людей с нарушением слуха или почти для всех, когда увеличение громкости невозможно. В телефонах Pixel впервые появилась эта функция, но с тех пор Google открыла ее для других OEM-производителей. OnePlus – один из немногих, кто реализовал это до сих пор.

В регуляторах громкости вашего телефона вы найдете дополнительную кнопку для запуска Live Caption, когда вам это нужно. Живая и точная копия всего, что играет, появится на вашем экране посередине. Он работает на устройстве, даже когда в телефоне отключен звук. Это одна из тех удобных функций, которые заставят вас задуматься, как бы вы жили без нее.

В горизонтальном положении.

Быстрый запуск

У всех нас развита мышечная память для этого приложения, которое мы инстинктивно запускаем в тот момент, когда разблокируем телефон. Вы можете сократить этот двухэтапный процесс до одного щелчка с помощью быстрого запуска. Эта функция позволяет вам выбрать небольшой список приложений (или даже ярлыков приложений), которые вы используете наиболее часто, и отображать их на экране блокировки, когда вы продолжаете нажимать на устройство считывания отпечатков пальцев. Вы можете прокрутить список и выделить приложение, которое сразу откроется.

Слева и в центре: Настройки быстрого запуска, верно: быстрая загрузка

Это может звучать очень похоже на жесты выключения экрана, которые мы обсуждали ранее, но быстрый запуск отличается в некоторых основных отношениях. Во-первых, последний становится более сложным со всеми приложениями и ярлыками вашего устройства, что позволяет вам напрямую перейти к функциям в приложении, таким как добавление записи в календарь или открытие новой скрытой вкладки в Chrome. Более того, быстрый запуск на самом деле ощущается быстрее, чем жесты выключения экрана, которые требуют двух касаний для одной и той же функции (поскольку для запуска приложения телефон должен быть разблокирован).

Как вы уже догадались, эта функция работает только на телефонах OnePlus со встроенным считывателем отпечатков пальцев, поэтому тем, кто использует старые устройства, не повезет. Чтобы получить доступ к этой опции, перейдите к Услуги в Настройки И нажмите Быстрый запуск. Там вы можете включить его и выбрать один из В самом деле Длинный список приложений и ярлыков на вашем телефоне.

Быстрый отклик на ландшафте

В частности, приложениям для обмена сообщениями сложно переключиться в альбомный режим, поскольку клавиатура часто занимает большую часть вертикального положения. По сути, это неприемлемо (и немного расстраивает) таким образом. Однако в OxygenOS есть инструмент, который вы можете использовать для улучшения общения в чате, когда кто-то прерывает ваше видео на YouTube.

Когда вы нажимаете «Ответить» на баннере уведомлений в ландшафтном режиме, ваш телефон OnePlus откроет ветку чата в небольшом оверлее слева. Справа появляется более управляемая плавающая клавиатура, которая улучшается, если включен режим Swipe Typing. Эта функция работает так, как ожидалось, и я бы хотел видеть ее и на других телефонах.

Пользователи OnePlus могут включить его из Услуги Раздел Настройки Выполнение.

Планирование темного режима

Темный режим на старых телефонах OnePlus выполнялся сложным процессом, и вам приходилось вручную копаться в приложении “ Настройки ”, чтобы включить его. Что еще хуже, этот сложный процесс испортит вашу пользовательскую тему.

К счастью, последняя версия OxygenOS добавила столь необходимую и более удобную функцию планирования. Теперь вы можете либо настроить темный режим на автоматическое включение после захода солнца, либо выбрать свой собственный график. Если вам все еще нужно ручное управление, вы можете легко добавить переключатель в меню быстрых настроек.

Этот новый параметр расписания доступен в настройках дисплея вашего телефона.

Кнопка питания для ассистента и камеры

Многие современные телефоны Принять специальный вспомогательный ключ Первая широко раскрученная идея Samsung для голосового помощника Bixby. Но через несколько дней после использования кнопки вы обнаружите, что все непреднамеренные нажатия будут больше раздражать, чем полезно. Если вы один из тех людей, которые хотели бы иметь физический ключ для вызова Google Assistant, вы можете сделать это на своем телефоне OnePlus с помощью встроенной функции OxygenOS (примечание: помощник по умолчанию включается с помощью клавиши питания. на OnePlus 8 и 8 Pro).

Под Кнопки и жесты, Вы найдете тумблер, который позволяет вам нажать кнопку питания на полсекунды, чтобы разблокировать голосового робота. Если вы включите это, меню питания появится при нажатии на три секунды дольше (опять же, за исключением OnePlus 8 и 8 Pro, которые позволяют вам использовать только одно или другое). Чуть выше этой опции есть еще один переключатель, который позволяет вам дважды нажать клавишу блокировки, чтобы перейти непосредственно к приложению камеры. Эти две функции можно использовать одновременно.

OxygenOS – это тема, наполненная программным обеспечением, которое не перестает впечатлять всеми своими забавными маленькими функциями. Помимо этого короткого списка избранных утилит, у OxygenOS есть еще много дел. Если вы считаете, что мы упустили что-то, что, по вашему мнению, должно было быть в списке, сообщите нам об этом в комментариях.

Райн Хагер и Скотт Скривенс внесли свой вклад в этот пост.