8 ноября 2022 Новости России и Украины

Люди идут по темной улице в Киеве, старом городе Украины, 6 ноября. (Мурад Сезар/Reuters)

Многие жители столицы Украины заявляют, что прекращение российского вторжения путем переговоров возможно только в том случае, если Россия уйдет с территории Украины.

В последние недели высокопоставленные официальные лица США призывали Украину сигнализировать о своей готовности к дипломатическим переговорам с Россией на фоне опасений, что народная поддержка военных действий страны может ослабнуть, поскольку ни одна из сторон не желает начинать мир без прекращения конфликта. Об этом CNN сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией до тех пор, пока у власти находится президент Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия «открыта» для переговоров с Украиной, но момент для переговоров неподходящий.

CNN вышел на улицы Киева во вторник, чтобы зафиксировать явное настроение жителей вести переговоры с Россией.

Дарина Субат, 20-летняя студентка, сказала, что настроение в Украине было «победа или смерть».

«Мы должны вернуться к нашим границам или, по крайней мере, попытаться это сделать», — сказал он CNN. «Есть мнение, что Украина на 100% выиграет только в том случае, если Россия падет. Мне кажется, это отличная идея, потому что любое соглашение с Россией — не более чем пустые слова. Ни одна из их гарантий на самом деле не является гарантией».

Зоя Попова, 70-летняя пенсионерка, заявила, что согласна с Зеленским в том, что единственным приемлемым решением является полный вывод российских войск.

«Мы не можем с ними разговаривать, потому что потери Украины огромны», — сказал он. «Мы пока не можем подсчитать эти потери, и не сможем этого сделать, пока не будут освобождены все территории Украины».

«После всех остановок должен быть суд в Гааге. После этого можно будет говорить о любом мире», — сказал он.

Валентина Полищук, 53-летний продавец, сказала: «Все способы достижения мира, включая переговоры, хороши, но они должны учитывать наши требования».

Он сказал, что, хотя Крым был «сложным вопросом», Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, на которые претендует Россия, были «нашими».

«Если наши условия будут приняты — как бы тяжело это ни было для русских, они найдут способ и сделают это — если они уйдут, война будет окончена», — сказал он.

Украина должна вести переговоры с Россией, но если переговоры не увенчаются успехом, сказал он, «мы должны обратиться за помощью к нашим союзникам, защитить себя и вывести их отсюда».

31-летний Влад назвал свое имя только потому, что служит в армии. Он сказал, что «единственный способ» начать переговоры — это «когда мы вернем все наши границы».

По его словам, переговоры невозможны, «потому что их отношение к нам нечеловеческое».

«Как мы можем вести с ними переговоры, если они могут снова начать войну против нас через несколько лет? Мы не должны обсуждать с ними войну, но мы не отдадим свои территории ни при каких условиях», — добавил он.

«Мы можем начать эти переговоры только после того, как вернем наши границы, какими они были в 1991 году», включая Крым, Донецк и Луганск, сказал он. «Нет никакого смысла в каких-либо других переговорах с ними, потому что единственное, чего хочет Россия, — это восстановление Советского Союза».

Об этом сообщили Наташа Бертран CNN, Кайли Этвуд и Орен Либерман.