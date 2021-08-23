80% стратегических ядерных арсеналов России обновлено: Путин

Москва – По словам президента России Владимира Путина, около 80 процентов стратегических ядерных арсеналов России были модернизированы, что является беспрецедентным подвигом для страны, обладающей ядерным потенциалом.

Он также начал строительство двух атомных подводных лодок, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, а также двух дизельных подводных лодок и двух крейсеров в рамках международной военной выставки «Армия-2021», которая пройдет в Москве с 22 по 28 августа.

Выступая на церемонии открытия выставки военной техники, Путин сказал, что «наша армия и флот активно работают над модернизацией и принятием на вооружение новейшего оружия и техники.

«Например, в стратегических ядерных арсеналах доля современного оружия уже превышает 80 процентов – это больше, чем в других ядерных странах мира».

Он отметил, что это важно для России, что свидетельствует об уровне развития «наших вооруженных сил и наших научно-технических возможностей».

Далее Путин сообщил, что на выставке было представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники – от стрелкового оружия до артиллерии, танков и боевых машин. По его словам, большинство из них прошли испытания в реальных боевых условиях и доказали свою надежность и эффективность.

В мероприятии, которое проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Вооруженных Сил Российской Федерации, принимают участие более 800 членов 35 иностранных делегаций, в том числе из ОАЭ.

Делегация ОАЭ во главе с генерал-майором д-ром Мубараком Саидом Аль Джабри, помощником заместителя министра по поддержке и оборонной промышленности Министерства обороны, приняла участие в церемонии открытия армии 2021 года.

Российские власти планируют провести на выставке более 70 переговоров с зарубежными партнерами и подписать более 10 контрактных документов.

«В результате мы значительно увеличим портфель заказов компании, который в настоящее время превышает 52 миллиарда долларов, и обеспечим, чтобы российские промышленные предприятия по-прежнему были заняты экспортными заказами», – сказал Александр Михеев, генеральный директор Рособоронэкспорта, экспортного подразделения Ростеха. Государственная компания, которая способствует разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. – ммм