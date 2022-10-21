9 важных вещей, которые мы сегодня узнали о алых и фиолетовых покемонах

Скриншот : нинтендо

Сегодня в Интернете Полный практических превью на следующий месяц алый покемон И Фиолетовый. Не от нас, потому что Nintendo занесла нас в список непослушных. Поэтому вместо этого мы читаем все материалы и собираем все, что узнали в процессе. Принимает кто — которыйкомпании.

Имея все это в виду, вот девять новых вещей, которые мы узнали алый покемон И Фиолетовый.

Скриншот : нинтендо

это довольно большой

Итак, мы знали это алый покемон И Фиолетовый Он будет большим, но настроение во всех сегодняшних репортажах такое: «Вау! Это больше, чем мы думали». Во время часовой демонстрации играли хорошие мальчики и девочки, репортеры были ограничены небольшим участком общей карты, и, как оказалось, даже кто — который Он был слишком большим для них, чтобы разумно исследовать его в тот период времени.

G/O Media может получить комиссию

Во время превью игрокам был предоставлен доступ к легендарному Корайдону, который, кажется, передвигается очень быстро, и даже в то время площадь была еще огромной. И, конечно же, это была лишь небольшая часть полной игры. Кто-то в Полигоне сделать сравнение с Дыхание дикой природы.

Легенды приходят рано и уходят быстро

В предыдущем Покемон Games, мы ожидали прибытия легендарного покемона после того, как столкнулись с седьмым тренажерным залом или около того. Пока Nintendo до сих пор не подтверждает, когда именно появятся Мирайдон и Корайдон. кармин И ФиолетовыйХодят слухи, что это может быть раннее… начало. Два разных человека, которые играли в эту игру, шепнули мне, что, по их мнению, так оно и будет.

Это было бы отличной новостью, так как это кажется очень быстрым. Более того, их методы изменения формы автоматизированы, поэтому, если вы скользите по небу (без шкалы выносливости) и летите вверх по склону, они сами переключатся на боковое лазание. Тогда он тонет в воде, а они роботы. Что выглядит очень стильно.

Тренеры NPC оставят вас в покое

разочарование Покемон Игры с момента их создания Покемон Игры, тренеры NPC всегда начинали драки только потому, что вы бродили слишком близко. Больше нет, слава богу. По мере того, как вы исследуете открытый мир Палдеи, эти тренеры сообщат, собираются ли они попасть в металлолом, но теперь вы тот, кто их освободит. Что только кажется справедливым — их очередь уже 27 лет.

Скриншот : нинтендо

Вам не нужно ждать своей очереди в рейдах

Хотя технически рейды все еще в силе, это только между вами и покемонами. Из четырех человек, сражающихся (настоящий или искусственный интеллект), вы можете запускать все атаки, когда захотите, или даже одновременно.

Когда дело доходит до терастализации вашего зверя, вам сначала нужно будет провести несколько обычных атак, чтобы сохранить некоторое чувство баланса. Это развеселить Мы слышали об этом раньшеКто усиливает атаки других? Вы также можете сделать это в любое время, а не только когда ваш покемон нокаутирован, как упоминалось ранее.

Buckyballs отскакивают три раза

Конечно, это нормально, но на мгновение мы забеспокоились. в Аркеус Эти прототипы шариков вспыхнули только один раз, и они Так неправильно. тогда В большом трейлере две недели назадБыл только один снимок чего-то очень похожего! Мы беспокоились. Мы были готовы продолжать нажимать B, несмотря ни на что. Но в видеороликах, которые мы заметили сегодня, слава богу, все три тряски (научный термин) вернулись. Фу.

Циклы дня и ночи не связаны с реальной жизнью.

в кармин И Фиолетовый, время суток будет отображаться на игровых часах, а не привязано к реальной жизни. То же самое касается погоды. Эти идеи звучат забавно в теории, но на практике они являются занозой в заднице, когда вы можете играть только в определенное время дня или жить где-то со скучной погодой.

Как и следовало ожидать, разные покемоны будут появляться в разное время суток, но все они будут на ваших часах Paldea. А теперь в любой момент может нагрянуть буря, и ваш маленький босс будет нагибаться и пытаться прикрыть голову, пока ищет убежище.

Скриншот : нинтендо

Вам предстоит сражаться с гигантскими транспортными средствами

Из трех игровых путей (тренажерный зал, путь поиска гигантских монстров и первый звездный боец) наиболее удивительными являются приобретения территории команды Звездопадной улицы на Звездопадной улице. видимо вдохновлено большая разницаВключает в себя борьбу со всеми злыми тренерами покемонов в лагере, а затем сражение с боссом. Ранее мы видели Милу, одного из боссов Team Star, за рулем нелепой машины, которая, по-видимому, называлась Starmobile. Похоже, нам действительно нужно бороться с этим в какой-то форме, и это не только покемоны на борту, хотя Nintendo заставила предварительных просмотров хранить молчание.

Вы можете изменить свое лицо, когда захотите, но не прическу

Пожалуй, самая необычная информация, которую выдали сегодняшние превью, заключается в том, что вы можете изменить форму своего лица, когда захотите, даже бегая по полям, но если вы хотите новую стрижку, вам нужно идти в салон.

Я очень заинтригован тем, что это говорит о мире покемонов, где люди, казалось бы, могут полностью реструктурировать свои черты лица и кости головы, но нуждаются в чьей-то помощи с новым пробором.

Переключатель может немного бороться с амбициями игры.

Жалкий маленький Switch годами боролся со своими играми, но, по словам ВГ247У них могут возникнуть проблемы с производительностью во время игры. Это было явно правдой Аркеус Тоже, но мы разобрались. Однако давай, Nintendo, мы готовы. Мы знаем, что вы ждете БотW2 Чтобы раскрыть «сюрприз», но только давайте уже лучше тумблер.

Играл в Pokemon Scarlet и Violet на 2 часа раньше (предварительный просмотр вручную)

Для этой статьи я взял информацию из шрибиИ ребристыйвидео выше от ФилипицИ PCMagИ IGNИ ВГ247.