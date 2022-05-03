9 мая большой день для России, и что такое объявление войны

9 мая 1945 года, также известный как «День Победы» в России, знаменует победу страны над нацистами.

Он отмечен военным парадом в Москве, и российские лидеры традиционно стоят и смотрят на могилу Владимира Ленина на Красной площади.

«Заседание дома 9 мая призвано запугать оппозицию и успокоить диктатора того времени», — сказал CNN Джеймс Никси, директор программы «Россия-Евразия» в Доме Саддама.

Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим и предвыборным значением этого дня, чтобы объявить о военном рекорде Украины — или и о том, и о другом.

Российский президент, начавший вторжение в Украину на следующий день после Дня отца, важного военного дня России, глубоко обеспокоен символизмом.

Готовы к мобилизации?

По словам Олега Игнатова, старшего российского аналитика кризисной группы, у Путина есть несколько вариантов действий. «Объявление войны — очень сложная ситуация», — сказал он.

Тем временем президент Украины Владимир Желенский, который официально не объявлял войну России, ввел военное положение в Украине, когда в конце февраля началось российское вторжение.

В случае агрессии или прямой угрозы агрессии против Российской Федерации, а также возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, «еще одним вариантом для Путина является принятие российского мобилизационного законодательства для начала всеобщей или частичной военной мобилизации».

Это позволило бы правительству не только мобилизовать войска, но и стабилизировать экономику страны на условиях военного времени.

По словам Никси, с начала войны российские войска потеряли не менее 15 000 военнослужащих, и им потребуются подкрепления, если Москва хочет достичь своих целей в Украине.

Игнатов сказал, что мобилизация продлит срок обязательного набора солдат, находящихся в настоящее время в вооруженных силах, призовет резервистов или привлечет мужчин боеспособного возраста.

Но это представляет серьезную угрозу для правительства Путина, сказал он.

«Это изменит всю историю Кремля», — сказал Игнатов, добавив, что этот шаг заставит Путина признать, что вторжение в Украину прошло не так, как планировалось.

«Это очень опасное решение», — добавил Игнатов, добавив, что полномасштабная мобилизация нанесет ущерб российской экономике.

Кроме того, аналитик сказал, что некоторые россияне лично поддержали бы вторжение в Украину, не желая идти и воевать, что может уменьшить внутреннюю поддержку Путина.

«Некоторым не понравится, если объявят полномасштабную мобилизацию», — сказал Игнатов.

Путин заявил, что можно будет принять закон о мобилизации без официального объявления войны Украине.

По словам Игнатова, Путин может ввести в России военное положение, приостановить выборы и еще больше сосредоточить власть в своих руках.

По его словам, будут введены такие правила, как ограничения на выезд из страны мужчин призывного возраста, что может оказаться непопулярным.

Что еще может случиться?

Если Путин не объявит войну, он может обратиться в другое место, чтобы опубликовать заявление, посвященное Дню Победы.

Другие варианты включают в себя аннексию отдельных территорий Луганска и Донецка на востоке Украины, серьезное продвижение Одессы на юге или провозглашение полного контроля над южным портовым городом Мариуполем.

Есть признаки того, что Россия планирует объявить и аннексировать юго-восточный город Гершон «Народной республикой».

«Он (Путин) может заявить, что российская армия добилась определенных успехов на Украине», — сказал Игнатов. «Он может попытаться использовать эту дату, чтобы подтвердить свою поддержку».

Однако сложно предсказать, что предпримет Россия и ее президент, добавил аналитик.

«Все решения принимаются одним человеком и двумя его советниками», — сказал Игнатов.

Тем не менее официальный представитель Госдепартамента США Нейт Прайс заявил в понедельник, что «есть веские основания полагать, что русские сделают все возможное» в предвыборных целях.

«В качестве средства отвлечения тактических и стратегических поражений на поле боя в Украине мы видели, как русские фактически удвоили свои предвыборные усилия», — заявил Брайс на иностранной конференции в понедельник.