90-летняя гонконгская женщина украла 33 миллиона долларов в результате мошенничества с телефоном

Публично мало что было раскрыто о 90-летней женщине, которая оказалась в эпицентре недавней аферы в Гонконге, как она заработала свое состояние или как стала мишенью. Но в августе ей позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником. Южно-Китайская утренняя почта упомянул. Несколько дней спустя, как сообщила полиция, человек, представившийся китайским полицейским, прибыл в ее дом на пике Виктория, благородном королевстве богатой элиты Гонконга, чтобы передать сотовый телефон, который она будет использовать для связи во время так называемого расследования.

В течение пяти месяцев мошенники записывали инструкции о переводе миллионов в рамках так называемого расследования. Полиция сообщила, что 12 августа она перевела свой первый миллион. С 13 августа по 4 января он разместил еще 31,8 миллиона долларов на банковских счетах мошенников.

Полиция заявила, что схема начала разваливаться, когда заподозрили домашнюю прислугу и проинформировали дочь женщины, которая убедила свою мать подать заявление в полицию в марте. К тому времени исчезло почти 33 миллиона долларов. Было неясно, получит ли женщина цент обратно.

Главный инспектор Мок сказал, что пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых целей фишинговых мошенников. Он призвал общественность регулярно связываться с пожилыми родственниками, чтобы бороться с подобным мошенничеством.

«Мы надеемся, что каждый будет часто связываться с пожилыми людьми не только для того, чтобы показать, что вы заботитесь о них, и напомнить им, чтобы они не попадались на телефонные мошенничества», – сказал он, – «но чтобы они могли больше узнать о ваших голосах и типах слов, которые вы произносите. использовать.”

Пожилые жертвы таких преступлений часто страдают от стыда, сказал Леннон Чанг, старший преподаватель Университета Монаш в Австралии и эксперт по киберпреступности в регионе Большого Китая. Иногда они продолжают следовать инструкциям мошенников, которые часто тянутся с обещаниями вернуть деньги, даже если начинают подозревать, что их обманули.

«Они опасаются, что, если они расскажут другим, их будут критиковать за глупость», – сказал он в телефонном интервью. «Они боятся, что их дразнят. Они не хотят, чтобы их считали попавшими в такого рода взятки, несмотря на десятилетия жизненного опыта».