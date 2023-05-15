94 студента были назначены научными советниками. Небраска сегодня

94 студента Университета Небраски-Линкольна будут признаны профессорами колледжа во время церемонии поступления в бакалавриат 20 мая на Мемориальном стадионе.

Студенты-канцлеры — это студенты, которые сохранили средний балл 4,0 за всю университетскую работу в Небраске и других местах.

Ниже приведен список ученых-канцлеров по их родному городу. Информация включает академическую специальность(и), колледж(и) и имена родителей.

Небраска

Эшленд:

Киран Джеймс Маквильямс, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Колин и Кэтлин Маквильямс.

Бобровое озеро:

Купер Скотт Мур, Школа бизнеса, Скотт и Пегги Мур.

Бельвю:

Чарли Крото, психолог, Колледж искусств и наук, Мэтью и Джессика Крото.

Бельведер:

Тарли Мари Хадсон, зоотехника и экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Кори Белл и Джина Хадсон.

Беннет:

Аня Ита Погин, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Марк и Николь Поген.

Блэр:

Энн Адэр Гудман, политология, Колледж искусств и наук, Скотт и Алисса Гудман.

Сереско:

Такер Уильям Рэндалл, зоотехника, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Шон и Пэм Рэндалл.

Козад:

Эбби Энн Таммер, Химия, Колледж искусств и наук, Синди и покойный Тим Таммер.

Элкхорн:

Ава Мари Данн, менеджмент, Школа бизнеса, Брайан и Джули Данн.

Майкл Патрик Келли, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Барт Келли, а также Бекки и Кевин Бартельс.

Нора Шарлотта Сантельман, антропология, классика и религиоведение, Колледж искусств и наук, Стивен и Трейси Сантельман.

Передача:

Гила Кей Хардин, психолог, Колледж искусств и наук Эрика Хардина.

Большой остров:

Освальдо Пальма Варгас, социология, Колледж искусств и наук, Анжелика Варгас, Хуан Терсеро и Бонифачо Пальма.

Стейси Лизетт Уэллс, экономика сельского хозяйства, Школа сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Кент и Джанин Уэллс.

Гретна:

Грейсен Николь Грин, компьютерные науки, инженерная школа, Дуглас и Барбара Грин.

Мэдисон М. Джулиция, биологические науки, Колледж искусств и наук, Дэвид и Тереза ​​Джулиция.

Джейкоб Патрик Штауффер, агрономия, Инженерная школа, Джон и Мишель Штауффер.

Ла Виста:

Сара Эмили Альтман, инженер биологических систем, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов и Инженерный колледж, Дэйв и Шэрон Альтман.

Линкольн:

Лани Джо Аллен, Танец, Ведущий колледж изящных и исполнительских искусств Хиксона, Кент и Доринда Аллен.

Томас Дэвид Клэр, микробиология, Колледж искусств и наук, Дэйв и Тана Клэр.

Холли Джорган Клаузен, бухгалтер бизнес-школы, Билл и Джеки Клаузен.

София Р. Дуган, психология, Колледж искусств и наук, Джозеф и Рене Дуган.

Бринн Мари Фьюлберт, экологические исследования, Колледж искусств и наук, Ларри и Джина Фьюлберт.

Стефани Херридж, Управление цепочками поставок, Школа бизнеса, Тодд и Сьюзен Херридж.

Лукас Уильям Хупер, Машиностроение, Инженерная школа, Мэтт и Лия Хупер.

Ной Джеймс Хадсон, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Грег и Амбер Хадсон.

Зои Хоуп Киз, биохимия, Колледж искусств и наук, Джейсон Киз и Шари Стенберг.

Эмили Роуз Крей, бухгалтер бизнес-школы, Джон и Вики Крей.

Логан Джесси Ларсен, психолог, Колледж искусств и наук, ПиДжей Сафи и Кэрри Ларсен.

Сафи и Кэрри Ларсен. Бренна А. Мазур, психолог, Колледж искусств и наук, Дон и Деб Мазур.

Эндрю Майкл Минчу, биохимия, Колледж искусств и наук, Майкл и Рена Минчу.

Фук Данг Нгуен, политология и русский язык, Колледж искусств и наук, Тхань и Минь Нгуен.

Лия Полин Олсон, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Даррен и Линетт Олсон.

Лидия Сейдж Регьер, биология растений, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Джон Регьер и Дайан Уилсон.

Милли Самал, политология, Колледж искусств и наук, Ашок и Джиту Самал.

Хлоя Мэй Сандер, Радиовещание, Школа журналистики и СМИ, Кейн и Дженнифер Сандер.

Грейс Элизабет Симэн, телеведущая Школы журналистики и средств массовой информации, Брэд и Кэри Симэн.

Тайлер Джеймс Сенни, инженер-программист, инженерная школа, Скотт и Мэри Сенни.

Закари Майкл Стрейх, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Чад и Энн Стрейх.

Мэри Энн Тиммерман, Начальное образование, Педагогический и гуманитарный колледж, Питер и Джин Тиммерман.

Лилиан Кей Уллман, история и глобальные исследования, Колледж искусств и наук, Дж. и Эми Уллман.

Небраска Сити:

Рене Элизабет Бокс, биологические науки, Колледж искусств и наук, Даррен и Бет Бокс.

Северный Бенд:

Джон Фрэнсис Эмануэль, экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Фрэнсис и Кэрол Эмануэль.

О’Нил:

Тейлор Джин Питер, зоотехника, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Майк и Деб Питер.

Окленд:

Джаред Ричард Малдер, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Рик и Сьюзен Малдер.

Огаллала:

Саманта Линн Берд, история, Колледж искусств и наук, ок. Мэтт и Черри Бёрд.

Эмма Кристин Крэбб, журналистика и английский язык, Колледж искусств и наук и Школа журналистики и средств массовой информации, Дрю Крэбб и Сьюзан Макбрайд Крэбб.

Омаха:

Эмили Барахас, психолог, Колледж искусств и наук, Мария Серрано Гомес.

Джошуа С. Боуман, Химическая и биохимическая инженерия, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов и Инженерный колледж, Дэйв и Ребекка Боумен.

Эмили Энн Эрлбахер, Среднее образование по английскому языку, Школа образования и гуманитарных наук, Дэн и Дениз Эрлбахер.

Джошуа Джеймс Громовски, математика и политология, Колледж искусств и наук, Джеффри и Эми Громовски.

Ребекка Грейс Хитц, Специальное образование (7–12 лет), Педагогический и гуманитарный колледж, Ричард Хитц и Коллин Маккой.

Райан Майкл Хрубе, компьютерные науки и математика, Колледж искусств и наук и Инженерный колледж, Том и Сандра Хрубе.

Майкл Дж. Элг, биологические науки, Колледж искусств и наук, Шон Элг, Лаура Шабловски и Майк Морган.

Вивиан Виктория Якобитц, компьютерные науки, инженерная школа, Эндрю и Лилиан Якобитц.

Кейт Мэри Мэттисон, маркетинг, бизнес-школа, Стив и Пэм Мэттисон.

Маккензи Нельсон, глобальные и немецкие исследования, Колледж искусств и наук, Джон и Джойс Нельсон.

Райан Пол Нивелер, финансы и экономика, бизнес-школа, Брэндон Нивелер и Джилл Зар.

Чарли Личжэн Пэн, компьютерные науки, актуарные науки и финансы, Колледж искусств и наук и Колледж бизнеса, Дунмин Пэн и Мин Лю.

Кирстен Мари Бреус, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Чад, и Кристина Бреус.

Стивен Ягмор, Химическая инженерия, Инженерный колледж, Энтони и Кристи Ягмор.

система:

Кэти Мэй Фишер, политология, Колледж искусств и наук, Тодд и Кара Фишер.

Шелби:

Бренна Мариан Хоудершольт, искусство, Колледж изящных и исполнительских искусств Хиксон-Лид, Рой и Лори Хоудершольт.

Тилден:

Кимберли Лаура Фрей, бухгалтер бизнес-школы, Энди и Лоретта Фрей.

хрустящий:

Брианна Фейт Гэйбл, сельскохозяйственные и экологические коммуникационные науки и экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Ясмин и покойный Даррен Гэйбл.

Йорк:

Шелби Линн Криз, факультет радиовещания и кинематографии, Колледж искусств и наук и Школа журналистики и средств массовой информации, Ли и Линда Криз.

в другом месте

Форт-Коллинз, Колорадо:

Андреа Кей Горцен, Химическая инженерия, Инженерная школа, Брэд и Бонни Горцен.

Нортглен, Колорадо:

Джонатан Чарльз Келли, специалист по восстановлению окружающей среды и водным ресурсам, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Сюзанна и Маркус Делакруз, а также Шон и Робин Келли.

Андовер, Иллинойс:

Ариэль Элиз Мансон, компьютерные науки, инженерная школа, Тим и Кристи Мансон.

Аврора, Иллинойс:

Лорен Элизабет Линтнер, психолог, Колледж искусств и наук, Мишель Линтнер.

Кристал-Лейк, Иллинойс:

Mairead Barbara Stutz, Среднее образование по английскому языку и театральному искусству, Педагогический и гуманитарный колледж, Майкл и Беверли Стуц.

Дир-Парк, Иллинойс:

Карли Эрин Требак, биологические науки, Колледж искусств и наук, Джеймс и Марилия Требак.

Вудридж, Иллинойс:

Карина Кэтрин Коллинз, Публичность и связи с общественностью, Школа журналистики и СМИ, Мелани Урбан.

Колумбус, Индиана:

Марк Роберт Ностер, Химическая инженерия, Инженерная школа, Норберт и Кэрри Ностер.

Анкени, Айова:

Закари Майкл Боман, Актуарная наука и финансы, Школа бизнеса, Ричард и Кэти Боман.

Халл, Айова:

Одри Кэтрин Креон, бухгалтер бизнес-школы, Марк и Джули Креон.

Лейксайд, Айова:

Фиби Элизабет Фейсс, политология, Колледж искусств и наук, Уильям и Дикси Фейсс.

Логан, Айова:

Эбигейл Фрэнсис Ридер, Биология растений и экологические исследования, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Том и Колин Ридер.

Су-Сити, Айова:

Хейли Линн Хаггерс, Актуарная наука, Бизнес-школа, Майк и Кармен Хаггерс.

Гарднер, Канзас:

Алисса Мари Фарренс, англичанин, Колледж искусств и наук, Рэй и Кэтрин Фарренс.

Лоуренс, Канзас:

Осень Рене Лайт, детские, молодежные и семейные исследования, Педагогический колледж и гуманитарные науки, Джейсон и Кристин Лайт.

Ливуд, Канзас:

Элли Андерсон, финансовый факультет бизнес-школы, Тимоти и Кэтрин Андерсон.

Стерлинг, Канзас:

Уильям Рэй Вайнер, Актуарная наука, Школа бизнеса Дэна и Нэнси Вайнер.

Сагино, Мичиган:

Чейз Рикардо Ресио, компьютерные науки, инженерная школа, Рикардо и Стефани Ресио.

Новая Прага, Миннесота:

Кэролайн Аннет Гидлоу, маркетинг, бизнес-школа, Эрик и Лиза Гидлоу.

Прайор-Лейк, Миннесота:

Аманда Брайан Вохтманн, Управление цепями поставок, Школа бизнеса, Стив Вохтманн и Лиза Дэвид.

Ли Саммит, Миссури:

Натан Джеймс Джентри, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Брэд и Сара Джентри.

Хейли Фейт Хардин, Человеческое развитие и семейные науки, Школа образования и гуманитарных наук, Стив и Кэти Хардин.

Хоной Фолс, Нью-Йорк:

Сэмюэл Льюис Гилберт, Актуарная наука, математика и финансы, Колледж искусств и наук и Колледж бизнеса, Филип и Аня Гилберт.

Брукингс, Южная Дакота:

Сайедн Дебра Мансон, актуарная наука, бизнес-школа, Линн и Дон Мансон.

Кантон, Южная Дакота:

Скотт Генри Петерсон, Департамент бухгалтерского учета, Школа бизнеса, Брэд и Карен Петерсон.

Хошимин, Вьетнам:

Ким Хао Зыонг Нгуен, компьютерные науки и математика, Колледж искусств и наук, Ким Хай Нгуен и Тхань Тхао Зыонг Тран.

Куан Хоанг Минь Нгуен, факультет информатики и математики, Колледж искусств и наук, Хай Нгуен и Нау То.

Вьетнам: