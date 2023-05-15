94 студента были назначены научными советниками. Небраска сегодня

94 студента Университета Небраски-Линкольна будут признаны профессорами колледжа во время церемонии поступления в бакалавриат 20 мая на Мемориальном стадионе.
Студенты-канцлеры — это студенты, которые сохранили средний балл 4,0 за всю университетскую работу в Небраске и других местах.
Ниже приведен список ученых-канцлеров по их родному городу. Информация включает академическую специальность(и), колледж(и) и имена родителей.
Небраска
Эшленд:
- Киран Джеймс Маквильямс, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Колин и Кэтлин Маквильямс.
Бобровое озеро:
- Купер Скотт Мур, Школа бизнеса, Скотт и Пегги Мур.
Бельвю:
- Чарли Крото, психолог, Колледж искусств и наук, Мэтью и Джессика Крото.
Бельведер:
- Тарли Мари Хадсон, зоотехника и экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Кори Белл и Джина Хадсон.
Беннет:
- Аня Ита Погин, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Марк и Николь Поген.
Блэр:
- Энн Адэр Гудман, политология, Колледж искусств и наук, Скотт и Алисса Гудман.
Сереско:
- Такер Уильям Рэндалл, зоотехника, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Шон и Пэм Рэндалл.
Козад:
- Эбби Энн Таммер, Химия, Колледж искусств и наук, Синди и покойный Тим Таммер.
Элкхорн:
- Ава Мари Данн, менеджмент, Школа бизнеса, Брайан и Джули Данн.
- Майкл Патрик Келли, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Барт Келли, а также Бекки и Кевин Бартельс.
- Нора Шарлотта Сантельман, антропология, классика и религиоведение, Колледж искусств и наук, Стивен и Трейси Сантельман.
Передача:
- Гила Кей Хардин, психолог, Колледж искусств и наук Эрика Хардина.
Большой остров:
- Освальдо Пальма Варгас, социология, Колледж искусств и наук, Анжелика Варгас, Хуан Терсеро и Бонифачо Пальма.
- Стейси Лизетт Уэллс, экономика сельского хозяйства, Школа сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Кент и Джанин Уэллс.
Гретна:
- Грейсен Николь Грин, компьютерные науки, инженерная школа, Дуглас и Барбара Грин.
- Мэдисон М. Джулиция, биологические науки, Колледж искусств и наук, Дэвид и Тереза Джулиция.
- Джейкоб Патрик Штауффер, агрономия, Инженерная школа, Джон и Мишель Штауффер.
Ла Виста:
- Сара Эмили Альтман, инженер биологических систем, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов и Инженерный колледж, Дэйв и Шэрон Альтман.
Линкольн:
- Лани Джо Аллен, Танец, Ведущий колледж изящных и исполнительских искусств Хиксона, Кент и Доринда Аллен.
- Томас Дэвид Клэр, микробиология, Колледж искусств и наук, Дэйв и Тана Клэр.
- Холли Джорган Клаузен, бухгалтер бизнес-школы, Билл и Джеки Клаузен.
- София Р. Дуган, психология, Колледж искусств и наук, Джозеф и Рене Дуган.
- Бринн Мари Фьюлберт, экологические исследования, Колледж искусств и наук, Ларри и Джина Фьюлберт.
- Стефани Херридж, Управление цепочками поставок, Школа бизнеса, Тодд и Сьюзен Херридж.
- Лукас Уильям Хупер, Машиностроение, Инженерная школа, Мэтт и Лия Хупер.
- Ной Джеймс Хадсон, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Грег и Амбер Хадсон.
- Зои Хоуп Киз, биохимия, Колледж искусств и наук, Джейсон Киз и Шари Стенберг.
- Эмили Роуз Крей, бухгалтер бизнес-школы, Джон и Вики Крей.
- Логан Джесси Ларсен, психолог, Колледж искусств и наук, ПиДжей Сафи и Кэрри Ларсен.
- Бренна А. Мазур, психолог, Колледж искусств и наук, Дон и Деб Мазур.
- Эндрю Майкл Минчу, биохимия, Колледж искусств и наук, Майкл и Рена Минчу.
- Фук Данг Нгуен, политология и русский язык, Колледж искусств и наук, Тхань и Минь Нгуен.
- Лия Полин Олсон, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Даррен и Линетт Олсон.
- Лидия Сейдж Регьер, биология растений, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Джон Регьер и Дайан Уилсон.
- Милли Самал, политология, Колледж искусств и наук, Ашок и Джиту Самал.
- Хлоя Мэй Сандер, Радиовещание, Школа журналистики и СМИ, Кейн и Дженнифер Сандер.
- Грейс Элизабет Симэн, телеведущая Школы журналистики и средств массовой информации, Брэд и Кэри Симэн.
- Тайлер Джеймс Сенни, инженер-программист, инженерная школа, Скотт и Мэри Сенни.
- Закари Майкл Стрейх, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Чад и Энн Стрейх.
- Мэри Энн Тиммерман, Начальное образование, Педагогический и гуманитарный колледж, Питер и Джин Тиммерман.
- Лилиан Кей Уллман, история и глобальные исследования, Колледж искусств и наук, Дж. и Эми Уллман.
Небраска Сити:
- Рене Элизабет Бокс, биологические науки, Колледж искусств и наук, Даррен и Бет Бокс.
Северный Бенд:
- Джон Фрэнсис Эмануэль, экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Фрэнсис и Кэрол Эмануэль.
О’Нил:
- Тейлор Джин Питер, зоотехника, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Майк и Деб Питер.
Окленд:
- Джаред Ричард Малдер, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Рик и Сьюзен Малдер.
Огаллала:
- Саманта Линн Берд, история, Колледж искусств и наук, ок. Мэтт и Черри Бёрд.
- Эмма Кристин Крэбб, журналистика и английский язык, Колледж искусств и наук и Школа журналистики и средств массовой информации, Дрю Крэбб и Сьюзан Макбрайд Крэбб.
Омаха:
- Эмили Барахас, психолог, Колледж искусств и наук, Мария Серрано Гомес.
- Джошуа С. Боуман, Химическая и биохимическая инженерия, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов и Инженерный колледж, Дэйв и Ребекка Боумен.
- Эмили Энн Эрлбахер, Среднее образование по английскому языку, Школа образования и гуманитарных наук, Дэн и Дениз Эрлбахер.
- Джошуа Джеймс Громовски, математика и политология, Колледж искусств и наук, Джеффри и Эми Громовски.
- Ребекка Грейс Хитц, Специальное образование (7–12 лет), Педагогический и гуманитарный колледж, Ричард Хитц и Коллин Маккой.
- Райан Майкл Хрубе, компьютерные науки и математика, Колледж искусств и наук и Инженерный колледж, Том и Сандра Хрубе.
- Майкл Дж. Элг, биологические науки, Колледж искусств и наук, Шон Элг, Лаура Шабловски и Майк Морган.
- Вивиан Виктория Якобитц, компьютерные науки, инженерная школа, Эндрю и Лилиан Якобитц.
- Кейт Мэри Мэттисон, маркетинг, бизнес-школа, Стив и Пэм Мэттисон.
- Маккензи Нельсон, глобальные и немецкие исследования, Колледж искусств и наук, Джон и Джойс Нельсон.
- Райан Пол Нивелер, финансы и экономика, бизнес-школа, Брэндон Нивелер и Джилл Зар.
- Чарли Личжэн Пэн, компьютерные науки, актуарные науки и финансы, Колледж искусств и наук и Колледж бизнеса, Дунмин Пэн и Мин Лю.
- Кирстен Мари Бреус, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Чад, и Кристина Бреус.
- Стивен Ягмор, Химическая инженерия, Инженерный колледж, Энтони и Кристи Ягмор.
система:
- Кэти Мэй Фишер, политология, Колледж искусств и наук, Тодд и Кара Фишер.
Шелби:
- Бренна Мариан Хоудершольт, искусство, Колледж изящных и исполнительских искусств Хиксон-Лид, Рой и Лори Хоудершольт.
Тилден:
- Кимберли Лаура Фрей, бухгалтер бизнес-школы, Энди и Лоретта Фрей.
хрустящий:
- Брианна Фейт Гэйбл, сельскохозяйственные и экологические коммуникационные науки и экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Ясмин и покойный Даррен Гэйбл.
Йорк:
- Шелби Линн Криз, факультет радиовещания и кинематографии, Колледж искусств и наук и Школа журналистики и средств массовой информации, Ли и Линда Криз.
в другом месте
Форт-Коллинз, Колорадо:
- Андреа Кей Горцен, Химическая инженерия, Инженерная школа, Брэд и Бонни Горцен.
Нортглен, Колорадо:
- Джонатан Чарльз Келли, специалист по восстановлению окружающей среды и водным ресурсам, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Сюзанна и Маркус Делакруз, а также Шон и Робин Келли.
Андовер, Иллинойс:
- Ариэль Элиз Мансон, компьютерные науки, инженерная школа, Тим и Кристи Мансон.
Аврора, Иллинойс:
- Лорен Элизабет Линтнер, психолог, Колледж искусств и наук, Мишель Линтнер.
Кристал-Лейк, Иллинойс:
- Mairead Barbara Stutz, Среднее образование по английскому языку и театральному искусству, Педагогический и гуманитарный колледж, Майкл и Беверли Стуц.
Дир-Парк, Иллинойс:
- Карли Эрин Требак, биологические науки, Колледж искусств и наук, Джеймс и Марилия Требак.
Вудридж, Иллинойс:
- Карина Кэтрин Коллинз, Публичность и связи с общественностью, Школа журналистики и СМИ, Мелани Урбан.
Колумбус, Индиана:
- Марк Роберт Ностер, Химическая инженерия, Инженерная школа, Норберт и Кэрри Ностер.
Анкени, Айова:
- Закари Майкл Боман, Актуарная наука и финансы, Школа бизнеса, Ричард и Кэти Боман.
Халл, Айова:
- Одри Кэтрин Креон, бухгалтер бизнес-школы, Марк и Джули Креон.
Лейксайд, Айова:
- Фиби Элизабет Фейсс, политология, Колледж искусств и наук, Уильям и Дикси Фейсс.
Логан, Айова:
- Эбигейл Фрэнсис Ридер, Биология растений и экологические исследования, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Том и Колин Ридер.
Су-Сити, Айова:
- Хейли Линн Хаггерс, Актуарная наука, Бизнес-школа, Майк и Кармен Хаггерс.
Гарднер, Канзас:
- Алисса Мари Фарренс, англичанин, Колледж искусств и наук, Рэй и Кэтрин Фарренс.
Лоуренс, Канзас:
- Осень Рене Лайт, детские, молодежные и семейные исследования, Педагогический колледж и гуманитарные науки, Джейсон и Кристин Лайт.
Ливуд, Канзас:
- Элли Андерсон, финансовый факультет бизнес-школы, Тимоти и Кэтрин Андерсон.
Стерлинг, Канзас:
- Уильям Рэй Вайнер, Актуарная наука, Школа бизнеса Дэна и Нэнси Вайнер.
Сагино, Мичиган:
- Чейз Рикардо Ресио, компьютерные науки, инженерная школа, Рикардо и Стефани Ресио.
Новая Прага, Миннесота:
- Кэролайн Аннет Гидлоу, маркетинг, бизнес-школа, Эрик и Лиза Гидлоу.
Прайор-Лейк, Миннесота:
- Аманда Брайан Вохтманн, Управление цепями поставок, Школа бизнеса, Стив Вохтманн и Лиза Дэвид.
Ли Саммит, Миссури:
- Натан Джеймс Джентри, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Брэд и Сара Джентри.
- Хейли Фейт Хардин, Человеческое развитие и семейные науки, Школа образования и гуманитарных наук, Стив и Кэти Хардин.
Хоной Фолс, Нью-Йорк:
- Сэмюэл Льюис Гилберт, Актуарная наука, математика и финансы, Колледж искусств и наук и Колледж бизнеса, Филип и Аня Гилберт.
Брукингс, Южная Дакота:
- Сайедн Дебра Мансон, актуарная наука, бизнес-школа, Линн и Дон Мансон.
Кантон, Южная Дакота:
- Скотт Генри Петерсон, Департамент бухгалтерского учета, Школа бизнеса, Брэд и Карен Петерсон.
Хошимин, Вьетнам:
- Ким Хао Зыонг Нгуен, компьютерные науки и математика, Колледж искусств и наук, Ким Хай Нгуен и Тхань Тхао Зыонг Тран.
- Куан Хоанг Минь Нгуен, факультет информатики и математики, Колледж искусств и наук, Хай Нгуен и Нау То.
Вьетнам:
- Кхань Тран Нгуен Ле, психолог, Колледж искусств и наук, Там Ле.
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