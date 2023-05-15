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94 студента были назначены научными советниками. Небраска сегодня

15 мая, 2023
Marfa Fedoroa

94 студента Университета Небраски-Линкольна будут признаны профессорами колледжа во время церемонии поступления в бакалавриат 20 мая на Мемориальном стадионе.

Студенты-канцлеры — это студенты, которые сохранили средний балл 4,0 за всю университетскую работу в Небраске и других местах.

Ниже приведен список ученых-канцлеров по их родному городу. Информация включает академическую специальность(и), колледж(и) и имена родителей.

Небраска

Эшленд:

  • Киран Джеймс Маквильямс, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Колин и Кэтлин Маквильямс.

Бобровое озеро:

  • Купер Скотт Мур, Школа бизнеса, Скотт и Пегги Мур.

Бельвю:

  • Чарли Крото, психолог, Колледж искусств и наук, Мэтью и Джессика Крото.

Бельведер:

  • Тарли Мари Хадсон, зоотехника и экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Кори Белл и Джина Хадсон.

Беннет:

  • Аня Ита Погин, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Марк и Николь Поген.

Блэр:

  • Энн Адэр Гудман, политология, Колледж искусств и наук, Скотт и Алисса Гудман.

Сереско:

  • Такер Уильям Рэндалл, зоотехника, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Шон и Пэм Рэндалл.

Козад:

  • Эбби Энн Таммер, Химия, Колледж искусств и наук, Синди и покойный Тим Таммер.

Элкхорн:

  • Ава Мари Данн, менеджмент, Школа бизнеса, Брайан и Джули Данн.
  • Майкл Патрик Келли, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Барт Келли, а также Бекки и Кевин Бартельс.
  • Нора Шарлотта Сантельман, антропология, классика и религиоведение, Колледж искусств и наук, Стивен и Трейси Сантельман.

Передача:

  • Гила Кей Хардин, психолог, Колледж искусств и наук Эрика Хардина.

Большой остров:

  • Освальдо Пальма Варгас, социология, Колледж искусств и наук, Анжелика Варгас, Хуан Терсеро и Бонифачо Пальма.
  • Стейси Лизетт Уэллс, экономика сельского хозяйства, Школа сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Кент и Джанин Уэллс.

Гретна:

  • Грейсен Николь Грин, компьютерные науки, инженерная школа, Дуглас и Барбара Грин.
  • Мэдисон М. Джулиция, биологические науки, Колледж искусств и наук, Дэвид и Тереза ​​Джулиция.
  • Джейкоб Патрик Штауффер, агрономия, Инженерная школа, Джон и Мишель Штауффер.

Ла Виста:

  • Сара Эмили Альтман, инженер биологических систем, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов и Инженерный колледж, Дэйв и Шэрон Альтман.

Линкольн:

  • Лани Джо Аллен, Танец, Ведущий колледж изящных и исполнительских искусств Хиксона, Кент и Доринда Аллен.
  • Томас Дэвид Клэр, микробиология, Колледж искусств и наук, Дэйв и Тана Клэр.
  • Холли Джорган Клаузен, бухгалтер бизнес-школы, Билл и Джеки Клаузен.
  • София Р. Дуган, психология, Колледж искусств и наук, Джозеф и Рене Дуган.
  • Бринн Мари Фьюлберт, экологические исследования, Колледж искусств и наук, Ларри и Джина Фьюлберт.
  • Стефани Херридж, Управление цепочками поставок, Школа бизнеса, Тодд и Сьюзен Херридж.
  • Лукас Уильям Хупер, Машиностроение, Инженерная школа, Мэтт и Лия Хупер.
  • Ной Джеймс Хадсон, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Грег и Амбер Хадсон.
  • Зои Хоуп Киз, биохимия, Колледж искусств и наук, Джейсон Киз и Шари Стенберг.
  • Эмили Роуз Крей, бухгалтер бизнес-школы, Джон и Вики Крей.
  • Логан Джесси Ларсен, психолог, Колледж искусств и наук, ПиДжей Сафи и Кэрри Ларсен.
  • Бренна А. Мазур, психолог, Колледж искусств и наук, Дон и Деб Мазур.
  • Эндрю Майкл Минчу, биохимия, Колледж искусств и наук, Майкл и Рена Минчу.
  • Фук Данг Нгуен, политология и русский язык, Колледж искусств и наук, Тхань и Минь Нгуен.
  • Лия Полин Олсон, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Даррен и Линетт Олсон.
  • Лидия Сейдж Регьер, биология растений, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Джон Регьер и Дайан Уилсон.
  • Милли Самал, политология, Колледж искусств и наук, Ашок и Джиту Самал.
  • Хлоя Мэй Сандер, Радиовещание, Школа журналистики и СМИ, Кейн и Дженнифер Сандер.
  • Грейс Элизабет Симэн, телеведущая Школы журналистики и средств массовой информации, Брэд и Кэри Симэн.
  • Тайлер Джеймс Сенни, инженер-программист, инженерная школа, Скотт и Мэри Сенни.
  • Закари Майкл Стрейх, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Чад и Энн Стрейх.
  • Мэри Энн Тиммерман, Начальное образование, Педагогический и гуманитарный колледж, Питер и Джин Тиммерман.
  • Лилиан Кей Уллман, история и глобальные исследования, Колледж искусств и наук, Дж. и Эми Уллман.
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Небраска Сити:

  • Рене Элизабет Бокс, биологические науки, Колледж искусств и наук, Даррен и Бет Бокс.

Северный Бенд:

  • Джон Фрэнсис Эмануэль, экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Фрэнсис и Кэрол Эмануэль.

О’Нил:

  • Тейлор Джин Питер, зоотехника, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Майк и Деб Питер.

Окленд:

  • Джаред Ричард Малдер, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Рик и Сьюзен Малдер.

Огаллала:

  • Саманта Линн Берд, история, Колледж искусств и наук, ок. Мэтт и Черри Бёрд.
  • Эмма Кристин Крэбб, журналистика и английский язык, Колледж искусств и наук и Школа журналистики и средств массовой информации, Дрю Крэбб и Сьюзан Макбрайд Крэбб.

Омаха:

  • Эмили Барахас, психолог, Колледж искусств и наук, Мария Серрано Гомес.
  • Джошуа С. Боуман, Химическая и биохимическая инженерия, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов и Инженерный колледж, Дэйв и Ребекка Боумен.
  • Эмили Энн Эрлбахер, Среднее образование по английскому языку, Школа образования и гуманитарных наук, Дэн и Дениз Эрлбахер.
  • Джошуа Джеймс Громовски, математика и политология, Колледж искусств и наук, Джеффри и Эми Громовски.
  • Ребекка Грейс Хитц, Специальное образование (7–12 лет), Педагогический и гуманитарный колледж, Ричард Хитц и Коллин Маккой.
  • Райан Майкл Хрубе, компьютерные науки и математика, Колледж искусств и наук и Инженерный колледж, Том и Сандра Хрубе.
  • Майкл Дж. Элг, биологические науки, Колледж искусств и наук, Шон Элг, Лаура Шабловски и Майк Морган.
  • Вивиан Виктория Якобитц, компьютерные науки, инженерная школа, Эндрю и Лилиан Якобитц.
  • Кейт Мэри Мэттисон, маркетинг, бизнес-школа, Стив и Пэм Мэттисон.
  • Маккензи Нельсон, глобальные и немецкие исследования, Колледж искусств и наук, Джон и Джойс Нельсон.
  • Райан Пол Нивелер, финансы и экономика, бизнес-школа, Брэндон Нивелер и Джилл Зар.
  • Чарли Личжэн Пэн, компьютерные науки, актуарные науки и финансы, Колледж искусств и наук и Колледж бизнеса, Дунмин Пэн и Мин Лю.
  • Кирстен Мари Бреус, наука о питании и здоровье, Колледж образования и гуманитарных наук, Чад, и Кристина Бреус.
  • Стивен Ягмор, Химическая инженерия, Инженерный колледж, Энтони и Кристи Ягмор.
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система:

  • Кэти Мэй Фишер, политология, Колледж искусств и наук, Тодд и Кара Фишер.

Шелби:

  • Бренна Мариан Хоудершольт, искусство, Колледж изящных и исполнительских искусств Хиксон-Лид, Рой и Лори Хоудершольт.

Тилден:

  • Кимберли Лаура Фрей, бухгалтер бизнес-школы, Энди и Лоретта Фрей.

хрустящий:

  • Брианна Фейт Гэйбл, сельскохозяйственные и экологические коммуникационные науки и экономика сельского хозяйства, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Ясмин и покойный Даррен Гэйбл.

Йорк:

  • Шелби Линн Криз, факультет радиовещания и кинематографии, Колледж искусств и наук и Школа журналистики и средств массовой информации, Ли и Линда Криз.

в другом месте

Форт-Коллинз, Колорадо:

  • Андреа Кей Горцен, Химическая инженерия, Инженерная школа, Брэд и Бонни Горцен.

Нортглен, Колорадо:

  • Джонатан Чарльз Келли, специалист по восстановлению окружающей среды и водным ресурсам, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Сюзанна и Маркус Делакруз, а также Шон и Робин Келли.

Андовер, Иллинойс:

  • Ариэль Элиз Мансон, компьютерные науки, инженерная школа, Тим и Кристи Мансон.

Аврора, Иллинойс:

  • Лорен Элизабет Линтнер, психолог, Колледж искусств и наук, Мишель Линтнер.

Кристал-Лейк, Иллинойс:

  • Mairead Barbara Stutz, Среднее образование по английскому языку и театральному искусству, Педагогический и гуманитарный колледж, Майкл и Беверли Стуц.

Дир-Парк, Иллинойс:

  • Карли Эрин Требак, биологические науки, Колледж искусств и наук, Джеймс и Марилия Требак.

Вудридж, Иллинойс:

  • Карина Кэтрин Коллинз, Публичность и связи с общественностью, Школа журналистики и СМИ, Мелани Урбан.

Колумбус, Индиана:

  • Марк Роберт Ностер, Химическая инженерия, Инженерная школа, Норберт и Кэрри Ностер.

Анкени, Айова:

  • Закари Майкл Боман, Актуарная наука и финансы, Школа бизнеса, Ричард и Кэти Боман.

Халл, Айова:

  • Одри Кэтрин Креон, бухгалтер бизнес-школы, Марк и Джули Креон.

Лейксайд, Айова:

  • Фиби Элизабет Фейсс, политология, Колледж искусств и наук, Уильям и Дикси Фейсс.
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Логан, Айова:

  • Эбигейл Фрэнсис Ридер, Биология растений и экологические исследования, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Том и Колин Ридер.

Су-Сити, Айова:

  • Хейли Линн Хаггерс, Актуарная наука, Бизнес-школа, Майк и Кармен Хаггерс.

Гарднер, Канзас:

  • Алисса Мари Фарренс, англичанин, Колледж искусств и наук, Рэй и Кэтрин Фарренс.

Лоуренс, Канзас:

  • Осень Рене Лайт, детские, молодежные и семейные исследования, Педагогический колледж и гуманитарные науки, Джейсон и Кристин Лайт.

Ливуд, Канзас:

  • Элли Андерсон, финансовый факультет бизнес-школы, Тимоти и Кэтрин Андерсон.

Стерлинг, Канзас:

  • Уильям Рэй Вайнер, Актуарная наука, Школа бизнеса Дэна и Нэнси Вайнер.

Сагино, Мичиган:

  • Чейз Рикардо Ресио, компьютерные науки, инженерная школа, Рикардо и Стефани Ресио.

Новая Прага, Миннесота:

  • Кэролайн Аннет Гидлоу, маркетинг, бизнес-школа, Эрик и Лиза Гидлоу.

Прайор-Лейк, Миннесота:

  • Аманда Брайан Вохтманн, Управление цепями поставок, Школа бизнеса, Стив Вохтманн и Лиза Дэвид.

Ли Саммит, Миссури:

  • Натан Джеймс Джентри, компьютерные науки, Колледж искусств и наук, Брэд и Сара Джентри.
  • Хейли Фейт Хардин, Человеческое развитие и семейные науки, Школа образования и гуманитарных наук, Стив и Кэти Хардин.

Хоной Фолс, Нью-Йорк:

  • Сэмюэл Льюис Гилберт, Актуарная наука, математика и финансы, Колледж искусств и наук и Колледж бизнеса, Филип и Аня Гилберт.

Брукингс, Южная Дакота:

  • Сайедн Дебра Мансон, актуарная наука, бизнес-школа, Линн и Дон Мансон.

Кантон, Южная Дакота:

  • Скотт Генри Петерсон, Департамент бухгалтерского учета, Школа бизнеса, Брэд и Карен Петерсон.

Хошимин, Вьетнам:

  • Ким Хао Зыонг Нгуен, компьютерные науки и математика, Колледж искусств и наук, Ким Хай Нгуен и Тхань Тхао Зыонг Тран.
  • Куан Хоанг Минь Нгуен, факультет информатики и математики, Колледж искусств и наук, Хай Нгуен и Нау То.

Вьетнам:

  • Кхань Тран Нгуен Ле, психолог, Колледж искусств и наук, Там Ле.

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