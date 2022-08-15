Легенда итальянского кино Джина Лоллобриджида заявила, что будет баллотироваться на всеобщих выборах в следующем месяце, потому что ей «надоели споры политиков».

Лоллобриджида, которой в июле исполнилось 95 лет, стремится стать сенатором с превосходством и популярностью. Италия ISP, новый политический альянс евроскептиков, выступающий против Марио и Драги, который выступает против отправки оружия в Украину и «пропаганды атлантической войны».

Она сказала Corriere della Sera, что ее вдохновил Махатма Ганди за его «способ ведения дел, за его отказ от насилия» и что она была «большим другом» первой женщины-премьер-министра Индии Индиры Ганди. «Я видел ее каждый раз, когда она приезжала в Рим. Она была необыкновенной женщиной».

Лоллобриджида была одним из самых гламурных актеров золотого века Голливуда, наиболее известным по таким фильмам, как «Горбун из Нотр-Дама» и «Соломон и Шеба». В прошлом месяце она сказала, что «намерена оставаться творческой», и теперь хочет использовать часть этой энергии «для важных дел, особенно для моей страны».

В последний раз Лоллобриджида пыталась заняться политикой в ​​1999 году, когда баллотировалась в Европарламент как кандидат от демократов во главе с Романо Проди. В январе этого года Верховный суд Италии заявил, что ему нужен законный опекун, чтобы люди не могли эксплуатировать ее богатство.

Символы 101 политической партии, движения и списка были представлены в министерство внутренних дел Италии на утверждение в воскресенье перед голосованием 25 сентября.

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«Братья Италии», крайне правая партия, возглавляющая коалицию, которая, как ожидается, победит, сохранила трехцветный символ неофашизма в своем официальном логотипе, несмотря на призывы в последние дни убрать его. В интервью Corriere della Sera в воскресенье лидер Братства Италии Джорджия Мелони сказал, что партия «гордится» пламенем: «Это не имеет ничего общего с фашизмом, а скорее является признанием пути, по которому Демократической партией в нашей республиканской истории.

Партии должны до 22 августа зарегистрировать свои списки кандидатов.

Согласно последним опросам, Братство в Италии остается крупнейшей партией в Италии, в то время как его ультраправый коллега и партнер по коалиции, Лига, в последние недели поднялся в опросах. Вместе с Forza Italia во главе с Сильвио Берлускони сплоченная коалиция может получить около 45% голосов, выиграв за счет разногласий, которые уничтожили ее противников.

Левоцентристская Демократическая партия (ДП) изо всех сил пыталась создать коалицию с достаточным влиянием, чтобы предотвратить то, что могло бы стать оползнем правых.

Через несколько дней после разрыва соглашения о союзе с ДП Карло Календа, лидер центристской партии «Азионе», объединил усилия с бывшим премьер-министром Маттео Ренци, который возглавляет «Италию Вива», чтобы сформировать то, что они назвали «третьим полюсом», который обеспечивает «жизнеспособную альтернативу». к популистской дихотомии правого и левого».

Берлускони, которому после четырех дней голосования исполняется 86 лет, заявил на прошлой неделе, что намерен баллотироваться в Сенат, чтобы «угодить всем».