97-летняя экс-секретарь нацистов говорит, что ей очень жаль

Бывший секретарь нацистского лагеря смерти, которого судят за соучастие в убийстве более 10 000 человек, впервые на этой неделе нарушила молчание, заявив, что она «сожалеет» о зверствах, совершенных над заключенными.
«Я сожалею обо всем, что произошло», — заявила Ирмгард Форшнер в окружном суде Итцехо во вторник. Сейчас Форшнеру 97 лет, он работал секретарем в концлагере Зотхоф в Польше с июня 1943 по апрель 1945 года.
под немецкий законЛюбой, кто помогал функционировать нацистским лагерям смерти, даже если он не работал непосредственно на месте, мог быть привлечен к ответственности как соучастник совершенных там преступлений. Форшнер — первая за последние десятилетия женщина, которую судят в Германии за преступления нацистской эпохи.
В СМИ его иногда называют «злая секретарша», Ее судят как несовершеннолетнюю, потому что ей не было 21 года, когда она работала в лагере.
«Я сожалею, что в то время был в Штуттхофе, — продолжил Форшнер.
Несмотря на ежедневные сообщения от коменданта лагеря Пола Вернера Хоппе, Форшнер ранее отрицал какие-либо сведения об убийственных целях Штаутхоффа. Ее защита осложнялась показаниями ее покойного мужа в 1954 году о том, что он знал, что людей травят газом на объекте.
Однако на прошлой неделе адвокаты Форшнер призвали ее оправдать, заявив, что доказательств не удалось доказать «вне разумного сомнения» в том, что она знала об убийствах. Между тем, прокуратура потребовала условного двухлетнего тюремного заключения.
Вердикт будет оглашен 20 декабря.
Затянувшийся судебный процесс над Форшнером символизирует продолжающиеся усилия Германии по примирению с ужасным наследием Холокоста. В период террора, организованного Адольфом Гитлером, погибло не менее 6 миллионов евреев, а также 5 миллионов поляков, советских граждан и военнопленных, цыган, гомосексуалистов, Свидетелей Иеговы и афро-немцев.
В июне 101-летний Йозеф Шютц был приговорен окружным судом Нойруппина к пяти годам тюремного заключения за участие в гибели более 3000 заключенных в лагере Заксенхаузен.
Как и Форшнер, Шютц отрицал обвинения. Скорее всего, он никогда не будет отбывать срок в тюрьме из-за затянувшегося процесса апелляции.
И суд над Форшнером, и предыдущее осуждение Шюца, закрепленное в 2011 году, следует за Джоном Демьянюком, который был приговорен к пяти годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к убийству 28 060 евреев в лагере смерти Собибор.
Демьянюк, бывший солдат Красной Армии, попал в плен к немцам и прошел подготовку в качестве охранника СС, прежде чем был размещен в лагере. Во время 18-месячного судебного разбирательства один нацистский эксперт назвал его «самой маленькой из рыбок».
Пока неясно, будет ли Фуршнер признана виновной, суд над ней пролил свет на Опыт выживших в Штуттхофе Как и 93-летняя Реза Силберт, давшая показания по телефону в августе.
«Штуттхоф был адом, — сказала она.
«У нас был каннибализм… люди были голодны и расчленяли туши и хотели вывезти печень».
Зильберт родилась в еврейской семье в Клайпеде, Литва, и вместе с матерью и сестрой была заключена в Штуттхоф в августе 1944 года. Ее отец и брат были убиты немецкими коллаборационистами в 1941 году.
«Если бы она служила секретарем командующего, — сказала она о Форхнере, — то точно знала бы, что произошло».
Один из выживших, 83-летний Иосиф Саломонович, показал: «Может быть, [Furchner] У него проблемы со сном по ночам».
Он сказал суду: «Я знаю, что знаю».
Конец разбирательства Форшнера также приходится на особенно трудное время, как и рэпер Канье Уэст. Крик, восхваляющий Гитлера и нацистов Это привело к всплеску антисемитизма. Ранее на этой неделе статистика полиции Нью-Йорка также показала, что антисемитские преступления на почве ненависти в Нью-Йорке 125% в ноябре по сравнению с тем же месяцем 2021 года.
Джонатан Гринблатт, национальный директор и исполнительный директор Антидиффамационной лиги, сказал, что еврейские общины готовятся к негативной реакции после комментариев Уэста, предупредив, что язвительность «перерастает от уродства до подстрекательства».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».