97-летняя экс-секретарь нацистов говорит, что ей очень жаль

Бывший секретарь нацистского лагеря смерти, которого судят за соучастие в убийстве более 10 000 человек, впервые на этой неделе нарушила молчание, заявив, что она «сожалеет» о зверствах, совершенных над заключенными.

«Я сожалею обо всем, что произошло», — заявила Ирмгард Форшнер в окружном суде Итцехо во вторник. Сейчас Форшнеру 97 лет, он работал секретарем в концлагере Зотхоф в Польше с июня 1943 по апрель 1945 года.

под немецкий законЛюбой, кто помогал функционировать нацистским лагерям смерти, даже если он не работал непосредственно на месте, мог быть привлечен к ответственности как соучастник совершенных там преступлений. Форшнер — первая за последние десятилетия женщина, которую судят в Германии за преступления нацистской эпохи.

В СМИ его иногда называют «злая секретарша», Ее судят как несовершеннолетнюю, потому что ей не было 21 года, когда она работала в лагере.

Ирмгард Форхнер предстанет перед судом во вторник. С 1943 по 1945 год она была секретарем концлагеря Штуттгоф. POOL/AFP через Getty Images

«Я сожалею, что в то время был в Штуттхофе, — продолжил Форшнер.

Несмотря на ежедневные сообщения от коменданта лагеря Пола Вернера Хоппе, Форшнер ранее отрицал какие-либо сведения об убийственных целях Штаутхоффа. Ее защита осложнялась показаниями ее покойного мужа в 1954 году о том, что он знал, что людей травят газом на объекте.

Однако на прошлой неделе адвокаты Форшнер призвали ее оправдать, заявив, что доказательств не удалось доказать «вне разумного сомнения» в том, что она знала об убийствах. Между тем, прокуратура потребовала условного двухлетнего тюремного заключения.

Нацистская сторожевая башня на месте концлагеря Штуттгоф. Жан Дзбан/Иба-Ави/Shutterstock

Вердикт будет оглашен 20 декабря.

Затянувшийся судебный процесс над Форшнером символизирует продолжающиеся усилия Германии по примирению с ужасным наследием Холокоста. В период террора, организованного Адольфом Гитлером, погибло не менее 6 миллионов евреев, а также 5 миллионов поляков, советских граждан и военнопленных, цыган, гомосексуалистов, Свидетелей Иеговы и афро-немцев.

В июне 101-летний Йозеф Шютц был приговорен окружным судом Нойруппина к пяти годам тюремного заключения за участие в гибели более 3000 заключенных в лагере Заксенхаузен.

Форшнер около 1944 года. Newsflash На этой неделе Fortuner предстанет перед судом. Суд над ней изначально должен был начаться в 2021 году. POOL/AFP через Getty Images

Как и Форшнер, Шютц отрицал обвинения. Скорее всего, он никогда не будет отбывать срок в тюрьме из-за затянувшегося процесса апелляции.

И суд над Форшнером, и предыдущее осуждение Шюца, закрепленное в 2011 году, следует за Джоном Демьянюком, который был приговорен к пяти годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к убийству 28 060 евреев в лагере смерти Собибор.

Демьянюк, бывший солдат Красной Армии, попал в плен к немцам и прошел подготовку в качестве охранника СС, прежде чем был размещен в лагере. Во время 18-месячного судебного разбирательства один нацистский эксперт назвал его «самой маленькой из рыбок».

В случае признания виновным обвинение добивается для Форшнера условного двухлетнего тюремного заключения. POOL/AFP через Getty Images

Пока неясно, будет ли Фуршнер признана виновной, суд над ней пролил свет на Опыт выживших в Штуттхофе Как и 93-летняя Реза Силберт, давшая показания по телефону в августе.

«Штуттхоф был адом, — сказала она.

«У нас был каннибализм… люди были голодны и расчленяли туши и хотели вывезти печень».

Судьи окружного суда Итцехо и историки во время выезда в Штуттхоф в ноябре. Жан Дзбан/Иба-Ави/Shutterstock

Зильберт родилась в еврейской семье в Клайпеде, Литва, и вместе с матерью и сестрой была заключена в Штуттхоф в августе 1944 года. Ее отец и брат были убиты немецкими коллаборационистами в 1941 году.

«Если бы она служила секретарем командующего, — сказала она о Форхнере, — то точно знала бы, что произошло».

Один из выживших, 83-летний Иосиф Саломонович, показал: «Может быть, [Furchner] У него проблемы со сном по ночам».

С 1939 года до конца войны в Штуттхофе погибло более 60 000 человек. Жан Дзбан/Иба-Ави/Shutterstock

Он сказал суду: «Я знаю, что знаю».

Конец разбирательства Форшнера также приходится на особенно трудное время, как и рэпер Канье Уэст. Крик, восхваляющий Гитлера и нацистов Это привело к всплеску антисемитизма. Ранее на этой неделе статистика полиции Нью-Йорка также показала, что антисемитские преступления на почве ненависти в Нью-Йорке 125% в ноябре по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Джонатан Гринблатт, национальный директор и исполнительный директор Антидиффамационной лиги, сказал, что еврейские общины готовятся к негативной реакции после комментариев Уэста, предупредив, что язвительность «перерастает от уродства до подстрекательства».