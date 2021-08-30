98 стран обязуются принять афганцев после ухода американских военных

Майкл Б. сказал: Малрой, бывший офицер ЦРУ и главный сотрудник Пентагона по вопросам политики на Ближнем Востоке при администрации Трампа: «Большинство людей, которых мы сейчас отслеживаем, боятся даже попыток пройти через контрольно-пропускные пункты Талибана».

обновлено Август. 29 января 2021 г., 19:31 по восточному времени

«Поэтому, когда нас там нет, когда весь мир сосредоточен не на Талибане, я абсолютно не склонен к тому, чтобы они сделали что-нибудь, кроме, возможно, судебного преследования и, во многих случаях, казни людей, которые работали в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Штаты », – сказал мистер Малрой в субботу.

Десятки тысяч афганцев, которые работали на Соединенные Штаты, считаются среди более чем 114 400 человек, которые с 14 августа были эвакуированы из международного аэропорта в столице страны Кабуле. В том числе только за последний день 50 человек, большинство из которых имеют паспорта США и Афганистана.

Госдепартамент сообщил, что по состоянию на субботу еще 350 американцев все еще ожидали эвакуации. Примерно 280 человек, заявивших о своем гражданстве США, указали, что они не уедут или не будут его соблюдать.

Понять захват Афганистана талибами Карточка 1 из 5 Кто такие талибы? Талибан возник в 1994 году на фоне беспорядков, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Они использовали жестокие публичные наказания, включая порку, ампутации и массовые казни, чтобы обеспечить соблюдение своих правил. Вот еще о История их происхождения и их послужного списка правителей. Кто такие лидеры Талибана? а это Старшие лидеры Талибана, люди, которые провели годы в бегах, в бегах, в тюрьмах и уклоняясь от американских дронов. О них и о том, как они планируют править, известно немногое, в том числе о том, будут ли они такими терпимыми, как утверждают. READ Лесные пожары опустошили итальянскую Сардинию, обернувшись `` беспрецедентной катастрофой '' Что происходит с женщинами Афганистана? В последний раз, когда талибы были у власти, они не позволяли женщинам и девушкам устраиваться на большую часть работы или ходить в школу. Афганские женщины добились многого После свержения талибов, но сейчас Страх, что земля может быть потеряна. Официальные лица Талибана пытаются заверить женщин, что все будет по-другому, но есть признаки того, что по крайней мере в некоторых областях они начинают восстанавливать старый порядок.

Совместное заявление, опубликованное в воскресенье, является последним из серии дипломатических шагов, направленных на то, чтобы заставить Талибан преследовать террористов, защищать права человека и сформировать инклюзивное правительство после своих боевиков. Он захватил власть у поддерживаемых Западом лидеров страны. 15 августа Заметный и неудобный сдвиг Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, вторгшиеся в Афганистан после атак 11 сентября 2001 года, считали талибов врагом.

В своем заявлении в пятницу г-н Станикзай, переговорщик «Талибана», сказал: «У нас нет проблем» с афганцами, выезжающими за границу для лечения, работы, образования или того, что он неопределенно назвал другими причинами. «Никто не помешает вам путешествовать», – сказал он, согласно частичной расшифровке его записей, предоставленной New York Times официальным лицом США.

Но г-н Станикзай сказал, что афганские граждане сначала должны получить паспорта в Министерстве внутренних дел Афганистана, а затем попытаться получить визы и другие проездные документы, одобренные иностранными правительствами, прежде чем они смогут уехать. В лучшем случае этот процесс может занять месяцы, если не годы; В худшем случае Талибан предупредит тех, кто не хочет жить под их властью.