AB InBev продает долю в России за $1,1 млрд

Брюссель, 22 апреля (Рейтер) — Anheuser-Busch InBev (ABI.BR) планирует продать свою долю в совместном предприятии с российско-украинской турецкой ликероводочной компанией Anadolu Efes, чтобы выйти из России и привлечь $1,1 млрд комиссионных. Как результат.

Пятничное заявление крупнейшего в мире бельгийского производителя спиртных напитков последовало за вторжением России в Украину после аналогичных действий ее конкурентов Karlsberg (CARLb.CO) и Heineken (HEIN.AS), назвавших это «особым шагом» по милитаризации Москвы. Его соседи.

В марте AB InBev попыталась приостановить продажи своего бренда окурков в России и заявила, что AB InBev потеряет прибыль от совместного предприятия Efes.

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В пятницу компания заявила, что продает свою неограниченную долю в предприятии и активно обсуждает с AEFES.IS его покупку.

Он заявил, что больше не будет одобрять инвестиции в это предприятие и 5 мая сообщит о безналичном сокращении своих результатов за первый квартал на 1,1 миллиарда долларов.

Инициатива принесла 1 миллион долларов прибыли AB InBev в 2021 году.

Рабочий проверяет качество пива на винокурне Anheuser-Busch InBev в Лувене, Бельгия, 25 ноября 2019 года. Фото сделано 25 ноября 2019 года. REUTERS / Франсуа Ленуар

Anadolu Efes подтвердила, что начала переговоры о продаже. На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста.

Акции AB InBev упали на 2,7% в 12:20 по Гринвичу, а акции Anadolu Efes выросли на 1,7%. Европейский индекс продуктов питания и напитков STOXX 600 (.SX3P) в то время был слабым на 0,4%.

AB InBev теперь владеет 24% акций Anadolu Efes в результате приобретения в 2016 году своего следующего крупного конкурента, SABMiller. В 2018 году они создали совместное предприятие AB InBev Efes 50:50, объединив свои российские и украинские компании.

Инициатива включает 11 ликероводочных заводов в России, на которых работает 3500 человек, и три в Украине, на которых работает 1800 человек. Karlsberg является ведущим западным игроком в России, за ним следует AB InBev.

Датская пивоварня заявила в четверг, что ее решение продать свой бизнес в России приведет к списанию около 1,4 млрд долларов. Голландский конкурент Heineken (HEIN.AS) заявил, что заплатит около 400 400 миллионов долларов (434 миллиона долларов США) за выезд из России. прочитайте больше

В AB InBev добавили, что украинское пиво представлено во многих странах, включая Великобританию, Германию, Бельгию, Францию, Бразилию и Колумбию.

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Отчет Бенуа фон Оверстреттена; Дополнительный отчет Филиппа Бленкинсапа в Брюсселе; Под редакцией Марин Штраус и Элейн Хорткасл

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