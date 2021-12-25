Abandoned Dev Blue Box Game Studios представляет обновление хоррора

Что касается конвейерной рекламы, у Abandoned возникли некоторые трудности. После официального анонса в апреле Blue Box Game Studios оказались втянутыми в противоречие, робко намекнув, что их игра может быть такой. Скрытое продолжение Silent Hill С Хидео Кодзимой позади него. Опровергнув эту конкретную теорию, студия вернулась к разбрасыванию хлебных крошек и фрагментов трейлеров тут и там, в то время как Обновления, внесенные в тизер, не материализовались. И встревоженные фанаты стали гадать, что может случиться с игрой.

Читайте наш первый пост в блоге на нашем сайте, в котором рассказывается о заброшенной застройке и планах на первый квартал 2022 года. https://t.co/KNoubfSPc9 счастливый отпуск! — Игровая студия BLUE BOX (BBGameStudios) 24 декабря 2021 г.

Студия наконец нарушила молчание, разместив его в своем блоге в канун Рождества. На ее сайте. Обновление охватывает множество проблем, возникших за последние несколько месяцев, включая поздние обновления и ранние объявления. В целом, это рассматривается как своего рода ошибка, когда компания приносит извинения за «ошибки, которые мы совершили» и обещает учиться на них, чтобы создать «что-то достойное и стоящее внимания».

Однако дело не только в самобичевании. Команда обещает, что «первый квартал 2022 года будет интересен поклонникам заброшенной игры», указывая на то, что запланированное окно выпуска игры все еще находится в процессе.