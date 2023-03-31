ACRONYM x ASUS ROG Flow Z13 — ACRNM RMT02

В 2020 году берлинский бренд Errolson Hugh ACRONYM объединил усилия с ASUS для неожиданного сотрудничества в виде ноутбука ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM. Он привлек внимание многих своими уникальными элементами дизайна и внешней эстетики, а также дополнительными материалами в рамках программы, которые вызвали интересный поиск дополнительной информации о предстоящих проектах. Спустя три года мы познакомились с новой коллаборацией дуэта в виде игровой установки ROG Flow Z-13-ACRNM RMT02.

Основываясь на эстетике первого сотрудничества, в этом новом планшете использовались дизайнерские навыки художника-концептуалиста Фила Сондерса, наиболее известного созданием костюма Железного человека. Экзоскелет оснащен системой шасси промышленного типа, которая позволяет использовать стропы для удобства переноски, которые также можно прикрепить к существующим жилетам ACRONYM. Наряду с аспектом портативности, эта прочная система обеспечивает защиту и имеет резиновые накладки на задней панели, обеспечивающие более надежный захват рукой в ​​пути. Пользователи найдут съемную клавиатуру, дополненную таким же футуристическим вариантом дизайна в цвете, а отсылки к бренду ACRONYM разбросаны повсюду.

На первый взгляд устройство оснащено процессором Intel CoreTM i9-13900H с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 40, что позволяет выполнять различные задачи, включая игры. Жесткий диск SSD емкостью 1 ТБ и 32 ГБ ОЗУ дополняют производительность, и, наконец, дисплей имеет яркость 500 нит, частоту обновления 165 Гц и сенсорную панель 100% DCI-P3. Чтобы завершить весь продукт, входящие в комплект элементы, такие как отдельный чехол, позволяют легко хранить периферийные элементы, такие как стилус и зарядное устройство. Как и в случае с первым совместным ноутбуком, упаковка включает в себя прозрачную пузырчатую пленку и фирменную символику.

Посмотрите на изображения выше и следите за ROG Flow Z13-ACRNM RMT-02, который выйдет 3 апреля по розничной цене 2499,99 долларов США. Асус интернет-магазин И Амазонка.

Чтобы узнать больше о новостях ACRONYM, бренд только что выпустил свою коллекцию Весна/Лето 2023, которая включает несколько вариантов курток и брюк.