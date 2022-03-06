Activision Blizzard и Epic Games прекращают продажи игр в России

Даниэль Аллегри, президент игровой компании, объявил, что Activision Blizzard приостанавливает продажи новых своих игр в России. Обычное письмо сотрудникам (Через Еврогеймер). Этот шаг не позволяет россиянам совершать какие-либо новые транзакции с компанией, включая как продажи игр, так и внутриигровые покупки.

В пресс-релизе не уточняется, распространяется ли запрет на оба номера. И физические игры. Тем не менее, в нем подчеркивается некоторый вклад, который компания и ее сотрудники внесли в Украину, а также предоставляются ресурсы для пострадавших от войны рабочих. Кризис в Украине приходится на сложный период в истории Activision Blizzard — Компания Все еще подвергается критике После судебного иска за Утверждается, что продвигает токсичную культуру на рабочем месте. в прошлом году.

Activision Blizzard присоединяется к растущему списку игровых компаний

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали от этой трагедии», — говорится в письме Аллегри. «Если вам или вашему коллеге нужна поддержка, не стесняйтесь обращаться к своему менеджеру или к местному руководству отдела кадров. Я также хотел бы напомнить вам, что наша программа помощи сотрудникам доступна для тех, кто нуждается в эмоциональной поддержке в это трудное время».

Activision Blizzard присоединяется к растущему списку игровых компаний, прекративших работу в России. Майкрософт, который Объявлено о планах по покупке Activision Blizzard в январе, Он перешел к запрету «новых» продаж своих продуктов и услуг. В России и Беларуси — блок, включающий не только игры для Xbox, но и продукты, связанные с Windows, Office, Microsoft 365 и прочее.

в то же время, EA Games удалила российские команды Из игр FIFA и НХЛ и не только Отключите все продажи в Россию и Беларусь. фильм Киберпанк 2077 Разработчик Аналогичные шаги предприняла CD Projekt Red. В предотвращении физических и цифровых продаж клиентам в обеих странах. Activision Blizzard особо не блокировала продажи в Беларусь, экономического партнера России. край Я связался с Activision Blizzard с просьбой о комментариях, но они не получили немедленного ответа.

Epic прекратила торговлю нашими играми с Россией в ответ на ее вторжение в Украину. Мы не блокируем доступ по той же причине, по которой другие средства связи находятся в сети: в свободном мире должны быть открыты все линии диалога. – Отдел новостей Epic Games (@EpicNewsroom) 5 марта 2022 г.

Вскоре после объявления Activision Blizzard Epic Games заявила, что «прекращает торговлю с Россией» своими играми, и указала, что не будет блокировать доступ к ним российских игроков. Неясно, является ли файл это электронная игра Запрет разработчиков на коммерческую деятельность распространяется на микротранзакции, игры или и то, и другое.

Ранее на этой неделе вице-премьер РФ Михайло Федоров Призван к Xbox и PlayStation «Временно забанить» российские и белорусские аккаунты и прекратить их участие в киберспортивных мероприятиях. он Позже спросил Ряд разработчиков, в том числе Epic Games, Nintendo, Rockstar и Tencent, прекратили выпуск своих игр в России.

Обновление от 5 марта, 17:53 по восточному времени: Обновлено, чтобы добавить, что Epic Games также запретила продажи в России.