Tech

Activision Blizzard подтверждает, что срок действия мандата на вакцинацию истек, сотрудники уволятся 4 апреля

2 апреля, 2022
Artem Sokolov

Activision Blizzard официально отменяет мандат на вакцинацию для сотрудников американских корпораций, и рабочие объявили, что планируют уехать в знак протеста. Компания подтвердила край что она уже прекратила действие мандата, и A Better ABK, организация сотрудников Activision Blizzard, выступающих за улучшение условий труда, объявлено в пятницу Что сотрудники не будут работать 4 апреля в 13:00 по восточному времени в знак протеста.

Джессика Гонсалес, бывший сотрудник Activision Blizzard и основатель A Better ABK, сообщила, что компания меняет свою политику в отношении вакцин. В твиттере в четверг вечером. В серии скриншотов я поделился текстом электронного письма, отправленного Брайаном Булатау, управляющим директором компании. «Скоро мы отменим наш мандат на вакцинацию для всего американского персонала», — говорит Булатао в тексте, которым поделился Гонсалес. Булатов также обсудил политику компании по возвращению в офис, хотя признается, что на протяжении всей работы она различалась. Блумберг Об этом сообщил игровой журналист Джейсон Шрейер по электронной почте. После короткого периода.

«В рамках возвращения в офис Blizzard и Activision Blizzard провели несколько сессий обратной связи и опросов в течение трех месяцев и в итоге решили делегировать вакцину работникам, которые доберутся до своих должностей», — сказал представитель профсоюза ABK. . он сказал ребристый. Это было соглашение, по которому люди согласились вернуться. Это последнее изменение не было инициировано ни одним из сотрудников до того, как оно было объявлено».

В пятницу Полатау отправил еще одно электронное письмо, чтобы разъяснить политику компании, по-видимому, заверив сотрудников в том, что не всем из них нужно будет вернуться на работу, если они будут чувствовать себя некомфортно. Он сказал в электронном письме, которым поделился с край. «Хотя мы не требуем вакцинации всей компании для входа в наши здания в США, руководители Activision Publishing, Blizzard и King по-прежнему должны определять процессы и политики, которые лучше всего подходят для их сотрудников и мест, исходя из местных условий и условий. риски».

READ  CD Projekt: «Точно сказать не могу» В этом году выйдут обновления Cyberpunk и Witcher 3 следующего поколения • Eurogamer.net

зло Я также упомянул Что президент Blizzard Майк Ибарра отправил электронное письмо в пятницу, в котором говорилось, что Blizzard, в частности, необходимо будет вакцинировать, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.

Делаем Al Ahli Bank of Kuwait лучше Три требования компании В пятницу, которую я процитирую ниже и которую вы можете увидеть в следующем встроенном твите:

Немедленная отмена спроса на вакцину

Удаленная работа должна предлагаться как постоянное решение

Каждый сотрудник должен принять решение работать удаленно или в офисе

После разъяснения Activision Blizzard группа ретвитнула Сотрудник Blizzard Но она еще не опубликовала свой собственный ответ.

Неясно, сколько рабочих, как ожидается, уволится, и, согласно ребристыйПредставитель группы не имел оценки количества участников. Гонсалес не ответил на сообщение в Твиттере, а аккаунт A Better ABK в Твиттере не ответил на твит с просьбой разъяснить ситуацию. Activision Blizzard не сразу ответила на запрос о комментариях.

READ  Apex Legends подтверждает феноменальный девятый сезон Nerf для одного персонажа

Сотрудники Activision Blizzard ранее уволились из-за скандалов, которые недавно разразились в компании. В июле сотрудники я ушел после Калифорнийские сексуальные домогательства подал иск против компании, в котором приняли участие более 350 человек, согласно с Вашингтон пост. Более 150 человек участвовали в забастовке после взрыва взрывного устройства Журнал «Уолл Стрит Передача Генеральный директор Бобби Котик утверждает знал обвинения в сексуальных домогательствах в компании, согласно с ребристый. Произошло очередное снятие После увольнений Из дюжины QA сотрудников, работавших в студии, которые были связаны с людьми, добившимися огромного успеха Чувство долга Сеть, насчитывающая не менее 200 человек, согласно с Вашингтон пост.

Вот полное заявление Activision Blizzard крайчерез представителя Госдепартамента Кельвина Лю:

Здоровье и безопасность наших сотрудников имеют первостепенное значение во всем, что мы делаем, в том числе и в нашей политике работы в офисе. Хотя мандат Activision Blizzard на вакцинацию в США был отменен, для большинства наших сотрудников мы все еще работаем с возможностью добровольного возвращения в офис. Кроме того, сотрудникам, которые не чувствуют себя комфортно, возвращаясь в офис, предлагается поработать со своим руководителем и нашей командой по работе с персоналом, чтобы изучить варианты организации работы, которые лучше всего подходят для их индивидуальной ситуации. Мы продолжим следить за ситуацией и вносить коррективы в политику по мере необходимости.

Мы понимаем, что некоторые сотрудники могут объявить забастовку, чтобы выразить свое мнение. Компания поддерживает право наших сотрудников выражать свое мнение безопасным и не угрожающим образом и не будет принимать ответных мер против любого решения об участии в таком отзыве. Компания также надеется, что те, кто уйдет, будут действовать законно, безопасно и ненасильственно.

А вот текст недавнего электронного письма Брайана Полато:

КТО: Брайан Булатао

Тема: Обновление политики в отношении вакцин

Дата: 1 апреля 2022 г.

все,

Вчера я поделился новостью о том, что мы отменяем мандат компании на вакцинацию для всех американских сотрудников. В связи с вопросами, которые возникли с тех пор, я хочу пояснить, что это означает с точки зрения принятия решений в нашей организации о том, что лучше для конкретного бизнес-подразделения или местоположения.

Во-первых, с самого начала пандемии мы всегда считали здоровье и безопасность наших сотрудников нашим главным приоритетом. Наши решения основаны на применении стандартов, которые соответствуют или превосходят местные рекомендации в сообществах, в которых мы живем и работаем. А для большинства наших сотрудников мы продолжаем работать с возможностью добровольного возвращения в офис. Мы продолжим следить за ситуацией и вносить коррективы в политику по мере необходимости.

Хотя мы не требуем вакцинации всей компании для входа в наши здания в США, руководители Activision Publishing, Blizzard и King по-прежнему должны определять процессы и политики, которые лучше всего подходят для их сотрудников и мест, исходя из местных условий и рисков.

Спасибо за ваш отзыв. Мы продолжим объяснять наши планы по мере приближения даты полного возвращения.

Брайан

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.