Activision Blizzard официально отменяет мандат на вакцинацию для сотрудников американских корпораций, и рабочие объявили, что планируют уехать в знак протеста. Компания подтвердила край что она уже прекратила действие мандата, и A Better ABK, организация сотрудников Activision Blizzard, выступающих за улучшение условий труда, объявлено в пятницу Что сотрудники не будут работать 4 апреля в 13:00 по восточному времени в знак протеста.

Джессика Гонсалес, бывший сотрудник Activision Blizzard и основатель A Better ABK, сообщила, что компания меняет свою политику в отношении вакцин. В твиттере в четверг вечером. В серии скриншотов я поделился текстом электронного письма, отправленного Брайаном Булатау, управляющим директором компании. «Скоро мы отменим наш мандат на вакцинацию для всего американского персонала», — говорит Булатао в тексте, которым поделился Гонсалес. Булатов также обсудил политику компании по возвращению в офис, хотя признается, что на протяжении всей работы она различалась. Блумберг Об этом сообщил игровой журналист Джейсон Шрейер по электронной почте. После короткого периода.

Утечка: Брайан Полатау написал обоим ABK по электронной почте, чтобы поговорить о возвращении в офис в июне. Они не будут навязывать доказательство вакцинации. Я уверен, что «преимущества» личного сотрудничества на самом деле заключаются в том, что за организацией сотрудников можно внимательно следить и следить. Не умирайте за эту компанию pic.twitter.com/MSOwWVYBR3 — стул Джессики Гонсалес (@_TechJess) 31 марта 2022 г.

«В рамках возвращения в офис Blizzard и Activision Blizzard провели несколько сессий обратной связи и опросов в течение трех месяцев и в итоге решили делегировать вакцину работникам, которые доберутся до своих должностей», — сказал представитель профсоюза ABK. . он сказал ребристый. Это было соглашение, по которому люди согласились вернуться. Это последнее изменение не было инициировано ни одним из сотрудников до того, как оно было объявлено».

В пятницу Полатау отправил еще одно электронное письмо, чтобы разъяснить политику компании, по-видимому, заверив сотрудников в том, что не всем из них нужно будет вернуться на работу, если они будут чувствовать себя некомфортно. Он сказал в электронном письме, которым поделился с край. «Хотя мы не требуем вакцинации всей компании для входа в наши здания в США, руководители Activision Publishing, Blizzard и King по-прежнему должны определять процессы и политики, которые лучше всего подходят для их сотрудников и мест, исходя из местных условий и условий. риски».

зло Я также упомянул Что президент Blizzard Майк Ибарра отправил электронное письмо в пятницу, в котором говорилось, что Blizzard, в частности, необходимо будет вакцинировать, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.

Тем временем президент Blizzard Майк Ибарра разослал сотрудникам электронное письмо, в котором говорилось, что им по-прежнему будут требовать вакцинации, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев, и что около 80% их сотрудников в Ирвине, Остине и Олбани загрузили доказательства вакцинации. — Джейсоншрайер (@jasonschreier) 1 апреля 2022 г.

Делаем Al Ahli Bank of Kuwait лучше Три требования компании В пятницу, которую я процитирую ниже и которую вы можете увидеть в следующем встроенном твите:

Немедленная отмена спроса на вакцину Удаленная работа должна предлагаться как постоянное решение Каждый сотрудник должен принять решение работать удаленно или в офисе

1. Немедленно отозвать спрос на вакцину

2. Удаленная работа должна предлагаться как постоянное решение

3. Каждый сотрудник должен принять решение работать удаленно или в офисе — ABetterABK Альянс рабочих ABK (ABetterABK) 1 апреля 2022 г.

После разъяснения Activision Blizzard группа ретвитнула Сотрудник Blizzard Но она еще не опубликовала свой собственный ответ.

BREAKING: Брайан Булатао согласился позволить каждой студии выбирать свои собственные требования к авторизации вакцины. До сих пор я слышал, что Blizzard, QAMN, QALA и QATX повторно разрешили вакцину. Я надеюсь услышать, что все мои коллеги в Al Ahli Bank of Kuwait будут защищены аналогичным образом. — Валентин Пауэлл ️‍ ️‍⚧️ (@valentine_irl) 1 апреля 2022 г.

Неясно, сколько рабочих, как ожидается, уволится, и, согласно ребристыйПредставитель группы не имел оценки количества участников. Гонсалес не ответил на сообщение в Твиттере, а аккаунт A Better ABK в Твиттере не ответил на твит с просьбой разъяснить ситуацию. Activision Blizzard не сразу ответила на запрос о комментариях.

Сотрудники Activision Blizzard ранее уволились из-за скандалов, которые недавно разразились в компании. В июле сотрудники я ушел после Калифорнийские сексуальные домогательства подал иск против компании, в котором приняли участие более 350 человек, согласно с Вашингтон пост. Более 150 человек участвовали в забастовке после взрыва взрывного устройства Журнал «Уолл Стрит Передача Генеральный директор Бобби Котик утверждает знал обвинения в сексуальных домогательствах в компании, согласно с ребристый. Произошло очередное снятие После увольнений Из дюжины QA сотрудников, работавших в студии, которые были связаны с людьми, добившимися огромного успеха Чувство долга Сеть, насчитывающая не менее 200 человек, согласно с Вашингтон пост.

Вот полное заявление Activision Blizzard крайчерез представителя Госдепартамента Кельвина Лю:

Здоровье и безопасность наших сотрудников имеют первостепенное значение во всем, что мы делаем, в том числе и в нашей политике работы в офисе. Хотя мандат Activision Blizzard на вакцинацию в США был отменен, для большинства наших сотрудников мы все еще работаем с возможностью добровольного возвращения в офис. Кроме того, сотрудникам, которые не чувствуют себя комфортно, возвращаясь в офис, предлагается поработать со своим руководителем и нашей командой по работе с персоналом, чтобы изучить варианты организации работы, которые лучше всего подходят для их индивидуальной ситуации. Мы продолжим следить за ситуацией и вносить коррективы в политику по мере необходимости. Мы понимаем, что некоторые сотрудники могут объявить забастовку, чтобы выразить свое мнение. Компания поддерживает право наших сотрудников выражать свое мнение безопасным и не угрожающим образом и не будет принимать ответных мер против любого решения об участии в таком отзыве. Компания также надеется, что те, кто уйдет, будут действовать законно, безопасно и ненасильственно.

А вот текст недавнего электронного письма Брайана Полато: