Activision Blizzard официально отменяет мандат на вакцинацию для сотрудников американских корпораций, и рабочие объявили, что планируют уехать в знак протеста. Компания подтвердила край что она уже прекратила действие мандата, и A Better ABK, организация сотрудников Activision Blizzard, выступающих за улучшение условий труда, объявлено в пятницу Что сотрудники не будут работать 4 апреля в 13:00 по восточному времени в знак протеста.
Джессика Гонсалес, бывший сотрудник Activision Blizzard и основатель A Better ABK, сообщила, что компания меняет свою политику в отношении вакцин. В твиттере в четверг вечером. В серии скриншотов я поделился текстом электронного письма, отправленного Брайаном Булатау, управляющим директором компании. «Скоро мы отменим наш мандат на вакцинацию для всего американского персонала», — говорит Булатао в тексте, которым поделился Гонсалес. Булатов также обсудил политику компании по возвращению в офис, хотя признается, что на протяжении всей работы она различалась. Блумберг Об этом сообщил игровой журналист Джейсон Шрейер по электронной почте. После короткого периода.
Утечка: Брайан Полатау написал обоим ABK по электронной почте, чтобы поговорить о возвращении в офис в июне. Они не будут навязывать доказательство вакцинации. Я уверен, что «преимущества» личного сотрудничества на самом деле заключаются в том, что за организацией сотрудников можно внимательно следить и следить. Не умирайте за эту компанию pic.twitter.com/MSOwWVYBR3
— стул Джессики Гонсалес (@_TechJess) 31 марта 2022 г.
«В рамках возвращения в офис Blizzard и Activision Blizzard провели несколько сессий обратной связи и опросов в течение трех месяцев и в итоге решили делегировать вакцину работникам, которые доберутся до своих должностей», — сказал представитель профсоюза ABK. . он сказал ребристый. Это было соглашение, по которому люди согласились вернуться. Это последнее изменение не было инициировано ни одним из сотрудников до того, как оно было объявлено».
В пятницу Полатау отправил еще одно электронное письмо, чтобы разъяснить политику компании, по-видимому, заверив сотрудников в том, что не всем из них нужно будет вернуться на работу, если они будут чувствовать себя некомфортно. Он сказал в электронном письме, которым поделился с край. «Хотя мы не требуем вакцинации всей компании для входа в наши здания в США, руководители Activision Publishing, Blizzard и King по-прежнему должны определять процессы и политики, которые лучше всего подходят для их сотрудников и мест, исходя из местных условий и условий. риски».
зло Я также упомянул Что президент Blizzard Майк Ибарра отправил электронное письмо в пятницу, в котором говорилось, что Blizzard, в частности, необходимо будет вакцинировать, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.
Тем временем президент Blizzard Майк Ибарра разослал сотрудникам электронное письмо, в котором говорилось, что им по-прежнему будут требовать вакцинации, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев, и что около 80% их сотрудников в Ирвине, Остине и Олбани загрузили доказательства вакцинации.
— Джейсоншрайер (@jasonschreier) 1 апреля 2022 г.
Делаем Al Ahli Bank of Kuwait лучше Три требования компании В пятницу, которую я процитирую ниже и которую вы можете увидеть в следующем встроенном твите:
Немедленная отмена спроса на вакцину
Удаленная работа должна предлагаться как постоянное решение
Каждый сотрудник должен принять решение работать удаленно или в офисе
1. Немедленно отозвать спрос на вакцину
2. Удаленная работа должна предлагаться как постоянное решение
3. Каждый сотрудник должен принять решение работать удаленно или в офисе
— ABetterABK Альянс рабочих ABK (ABetterABK) 1 апреля 2022 г.
После разъяснения Activision Blizzard группа ретвитнула Сотрудник Blizzard Но она еще не опубликовала свой собственный ответ.
BREAKING: Брайан Булатао согласился позволить каждой студии выбирать свои собственные требования к авторизации вакцины. До сих пор я слышал, что Blizzard, QAMN, QALA и QATX повторно разрешили вакцину. Я надеюсь услышать, что все мои коллеги в Al Ahli Bank of Kuwait будут защищены аналогичным образом.
— Валентин Пауэлл ️ ️⚧️ (@valentine_irl) 1 апреля 2022 г.
Неясно, сколько рабочих, как ожидается, уволится, и, согласно ребристыйПредставитель группы не имел оценки количества участников. Гонсалес не ответил на сообщение в Твиттере, а аккаунт A Better ABK в Твиттере не ответил на твит с просьбой разъяснить ситуацию. Activision Blizzard не сразу ответила на запрос о комментариях.
Сотрудники Activision Blizzard ранее уволились из-за скандалов, которые недавно разразились в компании. В июле сотрудники я ушел после Калифорнийские сексуальные домогательства подал иск против компании, в котором приняли участие более 350 человек, согласно с Вашингтон пост. Более 150 человек участвовали в забастовке после взрыва взрывного устройства Журнал «Уолл Стрит Передача Генеральный директор Бобби Котик утверждает знал обвинения в сексуальных домогательствах в компании, согласно с ребристый. Произошло очередное снятие После увольнений Из дюжины QA сотрудников, работавших в студии, которые были связаны с людьми, добившимися огромного успеха Чувство долга Сеть, насчитывающая не менее 200 человек, согласно с Вашингтон пост.
Вот полное заявление Activision Blizzard крайчерез представителя Госдепартамента Кельвина Лю:
Здоровье и безопасность наших сотрудников имеют первостепенное значение во всем, что мы делаем, в том числе и в нашей политике работы в офисе. Хотя мандат Activision Blizzard на вакцинацию в США был отменен, для большинства наших сотрудников мы все еще работаем с возможностью добровольного возвращения в офис. Кроме того, сотрудникам, которые не чувствуют себя комфортно, возвращаясь в офис, предлагается поработать со своим руководителем и нашей командой по работе с персоналом, чтобы изучить варианты организации работы, которые лучше всего подходят для их индивидуальной ситуации. Мы продолжим следить за ситуацией и вносить коррективы в политику по мере необходимости.
Мы понимаем, что некоторые сотрудники могут объявить забастовку, чтобы выразить свое мнение. Компания поддерживает право наших сотрудников выражать свое мнение безопасным и не угрожающим образом и не будет принимать ответных мер против любого решения об участии в таком отзыве. Компания также надеется, что те, кто уйдет, будут действовать законно, безопасно и ненасильственно.
А вот текст недавнего электронного письма Брайана Полато:
КТО: Брайан Булатао
Тема: Обновление политики в отношении вакцин
Дата: 1 апреля 2022 г.
все,
Вчера я поделился новостью о том, что мы отменяем мандат компании на вакцинацию для всех американских сотрудников. В связи с вопросами, которые возникли с тех пор, я хочу пояснить, что это означает с точки зрения принятия решений в нашей организации о том, что лучше для конкретного бизнес-подразделения или местоположения.
Во-первых, с самого начала пандемии мы всегда считали здоровье и безопасность наших сотрудников нашим главным приоритетом. Наши решения основаны на применении стандартов, которые соответствуют или превосходят местные рекомендации в сообществах, в которых мы живем и работаем. А для большинства наших сотрудников мы продолжаем работать с возможностью добровольного возвращения в офис. Мы продолжим следить за ситуацией и вносить коррективы в политику по мере необходимости.
Хотя мы не требуем вакцинации всей компании для входа в наши здания в США, руководители Activision Publishing, Blizzard и King по-прежнему должны определять процессы и политики, которые лучше всего подходят для их сотрудников и мест, исходя из местных условий и рисков.
Спасибо за ваш отзыв. Мы продолжим объяснять наши планы по мере приближения даты полного возвращения.
Брайан
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