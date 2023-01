Activision Blizzard Executive: Last of Us Show Success доказывает, что сопротивление Sony слиянию необоснованно

«Последние из нас» от HBO привлекли внимание всего Интернета, но вы, вероятно, не ожидали, что адаптация популярной видеоигры будет перетянута в режим слияния Microsoft и Activision Blizzard.

на меня ТвиттерГлавный исполнительный директор Activision Blizzard Лулу Ченг Месервей обратила внимание на успех шоу, написав: «Это настоящий фильм, который посмотрели десятки миллионов… Вас может особенно заинтересовать тот факт, что «Одни из нас» были произведены Sony Pictures Television и PlayStation. Постановки».

Привет ФТК Вы смотрели вчерашнюю серию The Last of Us? Это было невероятно. Неудивительно, что шоу бьет рекорды. Это настоящий фильм, который посмотрели десятки миллионов человек. Если вы еще этого не сделали, вы должны проверить это. Вас может особенно заинтересовать тот факт, что pic.twitter.com/MhcT0DmOsM — Лулу Ченг Месервей (@lulumeservey) 30 января 2023 г.

Далее Месерви сказал, что успех The Last of Us и последующее возобновление интереса к видеоигре означают, что нет причин беспокоиться о том, что приобретение Microsoft Activision Blizzard ослабит конкуренцию.

«Sony обладает беспрецедентным преимуществом в области интеллектуальной собственности, причем не только в играх, но и на телевидении, в кино и музыке, которые можно превратить в игры или коммерциализировать существующие игры», — продолжил Месерви. «Неудивительно, что они также продолжают доминировать в качестве лидера рынка консолей. В играх Sony «первая из нас» — и вы будете в порядке без защиты FTC».

Это еще один пример того, как Microsoft и Activision Blizzard либо разрывают отношения друг с другом, либо поддерживают Sony в попытке добиться слияния. Ранее Microsoft связывалась с PlayStation слишком большой, чтобы обанкротиться При этом он сказал, что Xbox имеет «ряд существенных недостатков» по ​​сравнению с платформами конкурентов.