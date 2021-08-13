Acura NSX Type S 2022 года появится с 600 л.с., модификацией кузова и более брутальной внешностью.

Acura



2022 год станет последним годом для гибридной модели суперкара Acura NSX, которая была запущена в 2016 году после длительного периода созревания. Чтобы отпраздновать конец жизни NSX, Acura отправляет его с новой, более высокой производительностью. Напишите модель S. который только что дебютировал на Monterey Car Week с большей мощностью, улучшенной динамикой и новым стилем.

Модель S сохраняет собственную гибридную установку NSX, которая включает 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом в паре с тремя электродвигателями. Модификации от Type S до V6 включают новые промежуточные охладители, новые топливные форсунки и новые турбокомпрессоры, взятые из Гоночный автомобиль GT3 Evo. Двигатель теперь выдает 520 л.с. и 443 фунт-фут крутящего момента, увеличиваясь на 20 л.с. и 37 фунт-фут. Через стандартный автомобиль.

Acura также модифицировала аккумулятор гибридной системы, увеличив его производительность на 10% и полезную емкость на 20%, что позволило увеличить мощность электродвигателей и увеличить диапазон электромобилей (хотя Acura не указывает, как долго). А передаточное число сдвоенных двигателей передних колес на 20% ниже, что увеличивает крутящий момент вне очереди. Модель S имеет общую мощность 600 лошадиных сил и 492 фунт-фута, до 27 л.с. и 16 фунт-футов. на обычном NSX, что делает его самым мощным дорожным автомобилем от Acura. Acura также заявляет, что Type S является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, и, хотя характеристики производительности не приводятся, бренд заявляет, что он проедет по трассе Suzuka в Японии на две секунды быстрее, чем обычный NSX.

Acura



Девятиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением также была сброшена. Существует новая функция Rapid Downshift, которая позволяет водителю нажимать левый подрулевой переключатель на 0,6 секунды, после чего трансмиссия выбирает самую низкую возможную передачу – больше не нужно переключать отдельные передачи. Изменения в режимах Sport и Sport Plus на 50% быстрее при использовании подрулевых лепестков, а в Sport Plus трансмиссия теперь почти мгновенно проскальзывает, если тормоза применяются без переключения передач автомобиля вручную. В режиме слежения передача может быть переключена на тип S на ранней стадии благодаря более высокому порогу скорости 1500 об / мин.

Обновления Type S не ограничиваются трансмиссией. Новые пятиспицевые колеса имеют более высокий отрицательный вылет и расширение колеи на 0,4 дюйма спереди и 0,8 дюйма сзади по сравнению со стандартным NSX, и они обуты в специальные шины Pirelli P Zero, разработанные специально для S-Type. Новые шины имеют размер 245 / 35ZR19 спереди и 305 / 30ZR20 сзади, и Acura заявляет, что они обеспечивают увеличение поперечной устойчивости на 6%. Модель S имеет новые калибровки подвески для уменьшения проскальзывания кузова и прогиба тормозов, векторизация крутящего момента улучшает реакцию на поворотах и ​​выходе, а активные аудиосистемы двигателя и тяги были переработаны, чтобы обеспечить более «полный» звук двигателя. Новый легкий пакет добавляет карбоново-керамические тормоза (опция уже на стандартном NSX), капот из углеродного волокна и большое количество углеродной внутренней отделки. Он стоит 13000 долларов, и Acura заявляет, что снижает вес на 58 фунтов.

Acura



Конечно, Acura не могла выпустить модель S-Type без изменения дизайна. Передний бампер совершенно новый, в нем вместо усов обычного автомобиля появился более прямой нос с увеличенными воздухозаборниками. Передний сплиттер из углеродного волокна снижает подъемную силу, а внешние воздухозаборники действуют как воздушные завесы по бокам автомобиля. Сзади – переработанный бампер с увеличенным карбоновым диффузором, улучшающим прижимную силу, и небольшими ребрами, предотвращающими образование шпор. Крыша из углеродного волокна теперь является стандартной, а также карбоновые накладки на пороги и спойлер. Зеркала, дверные ручки и наклейки выполнены в черном глянцевом цвете, выхлопная система темнее, а фары и задние фонари имеют затемненные линзы. Наконец, Model S получает наклейки на боковых панелях, табличку с номером на капоте и красную крышку двигателя. Изменения в интерьере довольно минимальны, включая обивку потолка из алькантары, вышитый логотип Type S на перчаточном ящике и логотипы NSX на подголовниках.

Не будет «обычного» NSX 2022, поскольку каждый NSX, сходящий с конвейера на сборочном заводе Acura в Мэрисвилле, штат Огайо, будет иметь тип S. Во всем мире будет построено всего 350 экземпляров, из них 300 – в США, что указывает на NSX Type S впервые был продан за пределами Японии. Семьдесят единиц всего производимого Type S будут выполнены в новом матовом цвете Gotham Grey. NSX Type S будет стоить 171 495 долларов, включая пункт назначения, что всего на 12 000 долларов больше, чем исходящий. 2021 NSX. Книги заказов теперь открыты онлайн, хотя Acura не сообщает, когда начнутся поставки.