adidas Originals представляет первый в своем роде цифровой опыт Ozworld

Отмечая появление последней коллекции бренда Ozworld, adidas Originals запускает первую в мире платформу аватаров, созданную с помощью искусственного интеллекта. Совместно с Ready Player Me. Онлайн-опыт Ozworld, созданный для того, чтобы дать возможность всем желающим самовыразиться, позволяет пользователям создавать свои собственные уникальные цифровые образы, которые затем можно передавать по сети исключительно с помощью Ready Player Me — кроссплатформенной платформы рендеринга приложений для метавселенная, которая позволяет любому исследовать виртуальные миры с единой последовательной идентичностью.

Будь то IRL или URL-адрес, коллекция Ozworld смело представляет собой платформу для экспериментов со стилем и сплачивающий клич для стремления к личному самовыражению. Основываясь на этом неоспоримом духе, сопутствующий веб-интерфейс поддерживает сущность отдельных персонажей, а не их внешний вид, предлагая пользователям ответить на ряд вопросов, включая выбор предпочтительного силуэта обуви Ozworld, чтобы узнать больше об их личности. Как только эта информация будет передана, платформа преобразует ввод в уникальный цифровой аватар, который черпает эстетическое вдохновение из динамических визуальных значков группы.

После создания своих персонажей пользователи могут экспериментировать, перемещая свои аватары, а также пробовать в цифровом виде и покупать кроссовки из коллекции. Между тем, каждый пользователь сможет загрузить альтер-эго Ozworld, чтобы публиковать его в виде стикеров и GIF-файлов через свои учетные записи в социальных сетях.

Смелый новый шаг в будущее личного самовыражения в виртуальном мире — каждый уникальный аватар сможет пересекать Интернет благодаря индивидуальному партнерству с Ready Player Me. Это первое партнерство бренда, которое раздвигает границы платформы, обеспечивая совместимость генеративных аватаров с более чем 1500 различными приложениями и играми метавселенной.

Запуск платформы Ozworld — смелый шаг в стремлении adidas Originals создать по-настоящему открытую и оптимистичную Метавселенную для всех, поддерживая новые возможности для творчества, сотрудничества и сопричастности. Являясь ведущим голосом оригинального мышления, бренд открывает уникальное новое пространство для самовыражения, доступное для всех.

Новая игровая площадка для совместного творчества с бренд-сообществом будет доступна для публики 8 апреля в http://ozworld.adidas.com/. Между тем, членам adiClub и владельцам adidas NFT будет предоставлен ранний доступ через уникальный URL-адрес, а первая партия аватаров появится 28 апреля.у через метавселенную.