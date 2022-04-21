Adorable Tales from Borderlands наконец получит продолжение в 2022 году

Сегодня Gearbox объявила на выставке PAX East, что разрабатывает новую запись в Байки из Приграничья набор. Первоначальная игра, разработанная Telltale, была приключенческой игрой, ориентированной на повествование, похожей на Ходячие мертвецы И волк среди нас. В только что анонсированном сегменте будут сниматься новые персонажи, и он выйдет в этом году.

Ближе к концу шоу Gearbox PAX East генеральный директор Gearbox Entertainment Company Рэнди Питчфорд Реклама на сцене Что после долгих лет ожидания фанаты получат Байки из Приграничья Игра позже в этом году. В отличие от оригинального названия, это название создается Gearbox собственными силами.

В твите с официального аккаунта Gearbox в Twitter компания пояснила, что в этой новой игре будет новый набор персонажей. Он будет опубликован 2K Games, тем же издателем, что и основной Бордерлендс Франчайзинговый бизнес.

оригинал Байки из Приграничья Она была выпущена в 2014 и 2015 годах как казуальная приключенческая игра, разработанная Telltale Games. Она рассказала историю сотрудника Гипериона Риса и блестящей художницы Фионы, как они (неохотно) работали вместе, чтобы сделать и что еще, чтобы открыть хранилище. это Бордерлендс Игра, продолжается. Как и в предыдущих играх Telltale, игроки делали выбор на протяжении пяти эпизодов, меняя сюжетные события по ходу.

была игра высоко оценен критиками и Бордерлендс поклонники За отличный сценарий и характеры. Я до сих пор люблю Loaderbot и ненавижу, что его не существует Бордерлендс 3.

Многие другие персонажи, впервые появившиеся в этой игре, позже появились в A. Бордерлендс 2 DLC и Бордерлендс 3. (Это вызвало некоторые разногласия, так как не все из них были озвучены первоначальным составом.)

Мы знаем об этой новой записи не намного больше, чем то, что Сегодня Питчфорд и Gearbox пошутили. Удивительно видеть его выпуск в конце этого года. Ведь мы только что получили файл Бордерлендс Отличный казуальный шутер Чудеса Крошечной Тины. и Бордерлендс Фильм, Со смехотворно звездным составомОн также будет выпущен позже в этом году.

Кажется, 2022 год Бордерлендс. Я знаю, что некоторым из вас это нравится. Для остальных из вас… извините!