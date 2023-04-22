Advance Wars Switch Dev благодарит фанатов за положительный прием и призывает выпустить «Dream of Life»

После прыжков через несколько обручей в Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp есть окончательно Он был запущен на Nintendo Switch. Каким бы захватывающим он ни был для многих фанатов серии, он, возможно, еще более захватывающий для команды разработчиков.

Директор WayForward Джеймс Монтана, работавший вместе с Nintendo над «переосмысленной» версией классической серии пошаговых стратегий, в социальных сетях признал тот факт, что его «мечта жизни» полностью сбылась, назвав ее «самой ожидаемой». «сюрреалистичный и захватывающий», одновременно поблагодарив свою команду и аудиторию игры.

Джеймс Монтана: Мне выпала честь разрабатывать Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp вместе с Nintendo! Сегодня мечта моей жизни полностью сбылась. Но я должен отметить усилия моей команды и наших друзей из Nintendo. От имени всех нас наслаждайтесь Advance Wars! Ничего себе, я не могу ответить всем, но спасибо!! Это самый неожиданный, сюрреалистичный и волнующий день в моей жизни одновременно

Огромный момент для древних топающих площадок @ путь вперед И безумно талантливые люди там. Огромные поздравления всем причастным! Теперь давайте новую игру на этом движке, @твит! У этих парней и девушек явно есть отбивные! 👍❤️🎮 https://t.co/47tIsgYH61— Марк Бозон 21 апреля 2023 г.

Далее Монтанья также упоминает, что он не сможет много рассказать об игре и «не сможет ответить на вопросы», что неудивительно, учитывая, что это первый релиз Nintendo. С другой стороны, команда WayForward отметила особое событие соответствующим тортом:

Вперед, в бой! Но сначала предпобедный торт! pic.twitter.com/hORxgQDIYJ— Путь вперед (WayForward) 21 апреля 2023 г.

Эта обновленная версия Advance Wars включает в себя две игры: одну с 3D-графикой, озвучкой, сетевой игрой и многими другими улучшениями. В Nintendo Life мы присудили версии Switch «отлично» 9 из 10 звезд, назвав ее захватывающим переосмыслением.