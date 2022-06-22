AFC и Кибер-колледж ВВС проведут 2-е ежегодное онлайн-учебное мероприятие > 16-я воздушная армия (Кибер-ВВС) > Новости

Способность сорвать военные и гражданские операции США больше не является гипотетическим упражнением, совершаемым злоумышленниками. На самом деле количество киберугроз государственной безопасности с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии.





В ответ 29 Программное обеспечение для автопилота Ученые, в том числе два рейнджера космических сил, два офицера иностранных морских пехотинцев и два криптолингвиста ВВС, собрались на базе ВВС Максвелл с баз по всему миру для 10-дневного повышения квалификации во время Центр культуры и языка ВВС Второй ежегодный интенсивный курс обучения кибер-языку с 6 по 17 июля 2022 года.





«Кибер состоит из технологий и людей, поэтому понимание одного, а не другого, позволяет вам работать на 50 процентов в пространстве, которое влияет на каждую область ответственности.Мы работали с нашими партнерами в киберпространстве ВВС. Отряд языковой подготовки колледжа и Институт оборонного языка организуют образовательное мероприятие, уникальное для интеграции онлайн-академики и обучения иностранному языку для «свободного владения предметом» в Интернете. В результате студенты смогут эффективно работать со своими партнерами по коалиции и союзниками и дают представление о намерениях противника», — сказал Говард Уорд, директор AFCLC. Человеческая сторона Интернета часто остается незамеченной при обсуждении технологий, но на самом деле действия в киберпространстве отражают решения людей, работающих там. Выпускники этого курса готовы справиться с обоими, что по своей природе делает нас более конкурентоспособными».





Партнерство AFCLC с Киберколледж ВВСИ Воздушный военный колледжИ Колледж командования и штаба авиацииИ Учебно-тренировочный центр Авиационного университетаИ Языковая защита в Языковом институте — Отделение языковой подготовки 341-я эскадрилья киберопераций, Ft. Джордж С. Мид, доктор медицины, для образовательного мероприятия.





«Поскольку выпускники программы Cyber ​​LITE переходят на работу, связанную с нашими партнерами по миссии или поддерживающую деятельность посольств, электронное обучение, которое они получают здесь, позволит им давать более качественные советы старшим руководителям и, что наиболее важно, получать лучшие результаты, связанные со сложностями. кибер- и информационных операций», — сказал полковник Дэвид Боско, командующий Киберколледжем ВВС «Соединенные Штаты и партнеры».





В течение двух недель Cyber ​​​​LITE участники, говорящие на китайском, французском, немецком, русском и испанском языках, изучали, как Соединенные Штаты и другие культуры справляются с партнерством и конкуренцией в киберпространстве. Каждое утро было заполнено презентациями и интерактивными дискуссиями приглашенных докладчиков, а послеобеденные часы были посвящены небольшим группам, работавшим над окончательной презентацией на их целевых языках, чтобы продемонстрировать ценность понимания языковой и культурной интеграции американских конкурентов и стратегических партнеров с Интернет. Информационные операции, тактика и стратегия.





Приглашенные спикеры, такие как Воздушный университет Лидер и вождь Генерал-лейтенант Джеймс Б. Хекер; Академический президент Воздушного университета доктор Марк Конверсино; А Рассел Фараз, директор по развитию вооруженных сил и заместитель начальника штаба по личному составу, персоналу и службам штаб-квартиры ВВС США, представил широкий спектр тем кибер- и стратегических операций, сосредоточенных на сегодняшней эпохе комплексного глобального сдерживания. Кроме того, «Взгляды старших руководителей» также представили уникальные перспективы высокого уровня от Cyber ​​Forward of the Air Force и представителей 16th Air Force.





«Воздушному университету удалось добавить в нашу учебную программу достаточное количество кибер- и космических тем, — сказал Хекер. «Мы активно работаем с нашими международными партнерами над проблемами и угрозами в области кибербезопасности, предупреждая их, когда их системы подвергаются риску, и сотрудничаем в решении других проблем кибербезопасности, с которыми они могут столкнуться. Тем не менее, всегда есть лучшие способы расширить эту сеть и сделать ее лучше, и это Где вступает Кибер.​ ​LITE. Нам нужно работать более эффективно и продуктивно с нашими союзниками и стратегическими партнерами по всему миру, поэтому знание культур и языков, таких как LEAP Scholars и FAO, дает нам больше возможностей для этого. ».





Конверсино объяснил, как важность языкового и культурного понимания в эпоху интегрированного сдерживания признается на самых высоких уровнях федерального правительства в качестве «критических навыков».





«У вас есть причина быть здесь», — сказал доктор Конверсино группе во время речи Великого Командующего. «Суть в соревновании заключается и всегда будет заключаться в том, чтобы понимать другие культуры. Частично это достигается благодаря вашему пониманию языка и культуры и увязке их с контекстом. Ваше понимание, оставленное вашим опытом в качестве исследователя в LEAP и FAO, обеспечивает свободное владение языком» в языке и культуре и дает нюансы темам кибербезопасности, которые будут обсуждаться в течение следующих двух недель. Эти навыки теперь признаны важными навыками на самых высоких уровнях аппарата национальной безопасности и федерального правительства».





Говоря на своих целевых языках большую часть дня, участники будут расти в лингвистическом, культурном и профессиональном плане как военные коммуникаторы на своих языках; расширить свои знания и понимание вопросов кибербезопасности; Изучение того, как Соединенные Штаты и другие культуры справляются с партнерством/конкуренцией в киберпространстве; Понять, как язык и культура формируют подходы других стран к кибербезопасности. Темы включают киберстратегическую культуру, кибербезопасность, вычисления, кибермифы, информационную войну, киберэкономику и киберправо.





Курс представляет собой активную учебную деятельность, участники которой используют небольшие рабочие группы для подготовки специализированных проектов к последнему дню мероприятия. Преподаватели используют различные инструменты обучения, такие как виртуальные учебные среды и сценарии реального мира, чтобы подготовить слушателей к тому, чтобы они думали и говорили о киберпроблемах на изучаемых ими языках.





«Мы работаем на наших языках каждый день, но мало говорим об Интернете на наших целевых языках. Итак, чтобы понять, понять и прояснить ваш целевой язык, вам нужно честно понять тему. Затем вам нужен словарный запас чтобы собрать их вместе», — сказал российский исследователь LEAP и старший сержант космических сил Сергей Горянов с базы ВВС Скотт, штат Иллинойс. создавать и внедрять передовые киберполитики».





Для китайско-мандаринского ученого LEAP 1st Lt. Сара Мелтон, пилот с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте, этот опыт был шагом за пределы ее зоны комфорта и вдохновил других ученых LEAP попробовать его в будущем.





«Я не был уверен, чего ожидать, когда впервые подал заявку», — сказал Милтон. «Я знал, что курс будет частично посвящен Китаю, но я не ожидал, что узнаю так много о Восточной Европе и ее истории, а также о том, как эти роли влияют на текущую киберполитику. Мы получаем так много информации, которую можем применить в нашей повседневной жизни. задач и жизней, которые я намереваюсь забрать домой и поделиться ими». Каждый день был очень информативным, поэтому я хочу призвать своих коллег-исследователей LEAP не упускать возможности, потому что вы думаете, что они могут не иметь прямого отношения к вашей работе. аспект ВВС будет касаться всех остальных аспектов на определенном уровне, так что воспользуйтесь возможностью, чтобы узнать что-то новое».





