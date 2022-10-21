Agarest War Record выйдет на Switch в марте 2023 года

Доступ к играм . Будет выпущен обращает Копия коллекция сердца-Передовой РПГ Стратегия Агарстский военный рекорд В марте 2023 года компания объявила. Он будет доступен как в стандартной, так и в ограниченной серии.

Агарстский военный рекорд Впервые он был выпущен для PlayStation 3 27 сентября 2007 года в Японии. Релиз Xbox 360 последовал 27 ноября 2008 года в Японии. Версия для PlayStation 3 дебютировала на Западе 30 октября 2009 года в Европе. В Северной Америке версии для PlayStation 3 и Xbox 360 были выпущены 27 апреля 2010 г. Версия для ПК была выпущена во всем мире 3 октября 2013 г., за ней последовали Android 19 декабря 2013 г. и iOS 14 мая 2014 г.

Вот обзор игры через Aksys Games:

Возвращение культовой классики! Эпическая стратегическая ролевая игра с более чем 100 часами игрового процесса (не считая побочных/дополнительных квестов), судьбой Агареста в ваших руках, а также вашей репутацией среди дам. Выберите невесту в конце своего приключения и родите игрового героя следующего поколения. Совершенствуйте совместные атаки, размещая свои войска на поле битвы и ожидая подходящего момента, чтобы собрать массовые комбо-атаки вместе, используя несколько членов группы, как в ближнем бою, так и в многопользовательских атаках.

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