Air India заставила летный экипаж приземлиться из-за обращения с непослушными пассажирами на рейсе.

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января (Рейтер) — Air India опубликовала уведомление о предъявлении обвинения и исключила из списка пилота и четырех бортпроводников в ходе расследования поведения буйного пассажира на рейсе Нью-Йорк-Дели в ноябре, заявил исполнительный директор авиакомпании. . Об этом в субботу сообщили в офисе.

Авиакомпания, принадлежащая Tata Group, подверглась критике со стороны авиационного регулятора Индии после инцидента 26 ноября, когда пассажир-мужчина, по-видимому, помочился на пассажирку-женщину.

Второй подобный инцидент произошел в прошлом месяце на рейсе из Парижа в Дели.

«Air India признает, что могла бы лучше справиться с этими вопросами как в воздухе, так и на земле, и намерена принять меры», — заявил в субботу генеральный директор и управляющий директор авиакомпании Кэмпбелл Уилсон.

Уилсон сказал, что Air India инициировала множество мер для улучшения реагирования на такие инциденты, включая пересмотр политики авиакомпаний и процессов отчетности.

Пассажир-мужчина, обвиняемый в неправомерном поведении на рейсе из Нью-Йорка в Дели, был уволен работодателем Wells Fargo. (WFC.N)Банк заявил в пятницу, добавив, что сотрудничает с местными правоохранительными органами.

Местные СМИ сообщили в субботу, что индийская полиция арестовала пассажира.

Уилсон сказал, что Air India будет полностью сотрудничать с пострадавшими пассажирами, регулирующими органами и правоохранительными органами.

«Мы стремимся обеспечить безопасную среду для клиентов и экипажа, а также работаем в полном соответствии со всеми законами и правилами», — сказал он.

(Обложка) Адити Шах, автор Девгьот Гошал; Монтаж Жаклин Вонг

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